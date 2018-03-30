Как сдают на права в Финляндии

Финляндия очень интересная с точки зрения автомобилистов страна. Дороги там заснеженные, как у нас, финны любят ездить быстро, как мы, но смертность на дорогах и количество аварий на душу населения у них в разы ниже, чем у нас. В чем дело?

Подсевшие на колеса

Микка Хаккинен, Кими Райкконен Хейкки Ковалайнен , Томми Мякинен, Мика Сало — это всё знаменитые финские гонщики. Википедия называет имена ещё пятнадцати автогонщиков с мировым именем и все они говорят о том, что финны — самая быстрая нация в мире.

80% граждан Финляндии старше 15 лет имеют права. При этом на дорогах у них большую часть года снег и лед, дороги до асфальта никто не чистит и реагентами не поливает. Как им удается в условиях, в которых автодороги любой другой европейской страны превращаются в недвижимую кучу металла, почти не попадать в аварии?

Все дело в автошколах. Перед началом обучения нужно получить справку у семейного доктора или у врача в поликлинике, сделать две фотографии и подать заявление в полицию. В полиции кандидата в водителя проверят и, если все ок, выдадут ему разрешение на обучение, которое действует один год. Обучение стоит от 1800 до 2600 евро за все этапы.

Учиться в автошколе можно с 15 лет. В 15 лет дадут права на мопед, скорость которых не превышает 45 км/ч. В 16 лет дадут права на мотоцикл, но права на тяжелый мотоцикл и автомобиль дадут только в 18. Однако дело не в возрасте. А в системе обучения. Она состоит из трех этапов.

Три этапа плюс экстрим

Первый этап обучения длится два месяца. Обучение можно проходить на одном их пяти языков, в том числе на русском (правда, инструктора с русским языком придется поискать). Курс состоит из теории (20 часов) и практики (не менее 20 часов). Ещё 20 часов занимает самообразование — на сайте автошколы размещены задания, которые нужно выполнять. При этот система следит, сколько времени курсант потратил на ответы.

Если после этого инструктор считает, что учащегося можно допустить к экзаменам, кандидат в водители сдает экзамены в полиции. Полчаса уходит на теорию, ещё час уйдет на езду по городу. Вроде бы все очень похоже на нашу систему, но нет. Потому что даже если ты сдал с первого раза, тебе дадут только временные права сроком на два года.

А дальше начинается второй и третий этапы обучения. Второй этап — это практика. В течение него нужно не просто ездить, а ещё вести электронный дневник, который будет читать ваш инструктор в автошколе. Как только инструктор сочтет, что подопечный «созрел», его снова пригласят в автошколу, где его ждет еще немного теории и часовая поездка с инструктором по городу. Официально — для улучшения навыков, по факту — для того, чтобы посмотреть насколько продвинулся водитель в умении водить машину. На этом этапе инструктор указывает на ошибки, говорит, на что обратить внимание и что потренировать. Если все нормально, то через некоторое время наступает третий этап.

Третий этап. Это углубленная теория на один час и двухчасовая поездка с инструктором. На третьем этапе поездка будет обязательно зимней. Для отработки навыков езды на скользком покрытии.

После этого кандидат в водители проходит заключительный курс обучения — экстремальное двухчасовое вождение на специальном полигоне. Летом его заливают смесью воды и масла, а зимой превращают в каток. Такие полигоны есть в каждом округе Финляндии, в Хельсинки их целых два. После этого можно получать постоянные права. Их выдают один раз и до 70 лет. После семидесяти можно продолжать ездить, но будут некоторые ограничения. Однако я не сказал о двух очень важных нюансах.

Жесткие нюансы

Нюанс первый. Второй и третий этапы обучения не заканчиваются экзаменами. После них инструктор решает готов ли ученик с временными правами к получению постоянных или ему стоит поучиться ещё. Все обучение может занять от полугода до двух лет.

Нюанс второй. Пока ты не получил постоянные права, ты должен ездить очень внимательно. За нарушение одного Правила в течение одного года или трех Правил дорожного движения в течение двух лет кандидату в лучшем случае выдадут временные права еще на два года. Если нарушений больше, то о постоянных правах в большинстве случаев можно забыть.

Вот так. Жёстко. Долго. Дорого. Но зато на дорогах безопасно, никто не носится, как угорелый. И — еще раз повторю — это не говорит о том, что финны не любят быстро ездить. Любят. Просто они понимают, где это можно делать, а где нельзя.