Маршрут выходного дня: летим к звездам за 90 км от Екатеринбурга

Одновременно прикоснуться к красоте родного края и ощутить бесконечное многообразие Вселенной жители Екатеринбурга могут в путешествии, которое займет всего один день. Коуровская обсерватория находится в красивейшем месте Свердловской области, в поселке Коуровка на берегу Чусовой. Горожане приезжают сюда, чтобы посмотреть в телескопы, послушать лекции астрономов, подышать чистым воздухом и насладиться окружающей природой.

Мы поговорили с двумя жителями Екатеринбурга, которые недавно побывали в Коуровке. Марика Колесова специально ездила на астрономическую экскурсию. Александр, более известный в соцсети «ВКонтакте» как Смотритель Маяка, в обсерваторию попал впервые: уже много лет он с друзьями ездит в Коуровку, чтобы отдохнуть на природе. Наши собеседники рассказали, за что они любят это место.

Просто космос!

Коуровская обсерватория — подразделение Уральского федерального университета, здесь проводят исследования сотрудники вуза, ученые. Тем не менее в святая святых астрономии простым смертным вход открыт! Записываешься на экскурсию — и пару дней спустя уже смотришь в телескоп и любуешься пятнами на Солнце под лекцию экскурсовода.

«В обсерватории самое большое впечатление на меня произвели серьёзность и «настоящесть» этого места! — рассказывает Марика Колесова. — Это действующая обсерватория, работающая по трём направлениям: наблюдения за Солнцем, звёздами и околоземными спутниками (естественными и искусственными). Читают лекцию и проводят экскурсию не просто экскурсоводы, а научные сотрудники. Осознание того, что ты имеешь возможность попасть в такое место, где каждый день ведутся такие необычные и важные работы, что тебе уделяют время настоящие учёные, приводит почти в благоговейный трепет!»

На экскурсии гостям рассказывают о том, как устроен телескоп, как вести наблюдения, показывают 3-4 небесных объекта. Посетители узнают историю самой обсерватории и интересные факты о звездах. «Экскурсии не развлекательные, не романтические, а познавательные, серьезные — для тех, кто неравнодушен к такой древней науке, как астрономия», — сообщается на сайте Коуровской обсерватории. И все же космическое зрелище не может не вызывать сильные чувства.

«Наверное, все люди, глядя на звёзды, ощущают в себе что-то волнующее, завораживающее, притягивающее, — делится впечатлениями Марика Колесова. — Там это особенно ощущается. Там мы можем приблизиться к тому, к чему мы никогда не сможем стать ближе на самом деле, посмотреть на звёзды, которые никогда не увидеть просто на небе… Эти расстояния сложно даже осмыслить, но, глядя в окуляр телескопа, мы как будто вырываемся за привычные пределы и преодолеваем их!»

«Мы с друзьями давно слышали про обсерваторию и в этом году решили сходить туда на экскурсию, — рассказывает Александр. — Кроме нас на экскурсии было несколько человек, в том числе дети. Первое, что мы посмотрели, пока была хорошая погода, — Солнце. В солнечной обсерватории через систему зеркал изображение солнечного диска проецируется на специальный холст, и видно пятна. Через телескоп ведь на Солнце не посмотришь». Смотрителю Маяка и его товарищам показали и самый старый телескоп обсерватории, стоящий отдельно под куполом.

Экскурсия

На экскурсии обязательно нужно записываться заранее, ведь обсерватория может принять строго ограниченное число людей.

Чтобы оплатить экскурсию, представитель группы гостей должен перевести всю сумму за себя и товарищей на счет УрФУ в Уральском банке реконструкции и развития или в СКБ-банке . Платеж проводится по коду 302.3, вид услуг указываете «астрономическая тематика», счет называется «Прочие образовательные услуги». Квитанцию об оплате обязательно берите с собой, чтобы показать при входе в обсерваторию.

Важно! Заранее посмотрите прогноз погоды, чтобы наметить свой визит на ясный день.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 953 820 51 63 (с 10:00 до 18:00). Платежные реквизиты ищите на сайте.

Живописные окрестности

Неподалеку от Коуровской обсерватории протекает река Чусовая. Местами берега высокие, скалистые, и вид с них открывается просто волшебный. Летом отдыхающие могут остановиться здесь с палаткой, но и зимой есть где провести выходные. Например, на базе отдыха «Чусовая», где есть корпуса и отдельные коттеджи.

Александр с друзьями ездит в Коуровку отдыхать почти каждый год. Компания заказывает коттедж (на этот раз по акции он обошелся в 15-16 тысяч рублей на двое суток). В двухэтажном доме помещаются кухня, санузел, душевая кабина и гостиная с камином и большим столом. Гостей обеспечивают мангалом и дровами. А еще на территории есть кафе с простой походной едой (здесь принимают карты), горка с бубликами, лошади для прогулок и несколько бань. «Царская» — самая большая, с бассейном. Стоянка для машин платная.

«Там очень красиво. База стоит на возвышенности, вокруг сосновый бор. С обрыва видно далеко церковь, деревню Слобода на той стороне реки. Внизу течет Чусовая, сверху к ней ведут ступени. А еще нам очень нравится тарзанка, это незабываемое впечатление! Тебя пристегивают, страхуют ремнями, цепляют за стальной трос и отпускают вниз. И ты в полусвободном полете спускаешься за полминуты или минуту до самой реки. Внизу фиксатор, чтобы ты не врезался в дерево. Обратно поднимаешься пешком или на мотосанях за 100–150 рублей».

Что взять с собой?

Если вы не планируете останавливаться на базе отдыха, а просто едете в обсерваторию, прихватите из дома еду и питье. Конечно, в Слободе есть магазин и колодцы, но искать их будет долго и хлопотно. В самой обсерватории кафе и магазина нет.

Как добраться?

Автомобиль. Проще всего приехать в Коуровку на машине. Выезжайте по Ново-Московскому тракту и через час-полтора будете на месте. У ворот обсерватории есть парковка. Есть еще одна дорога из Екатеринбурга, ее выбрал Александр на обратном пути: «Мы возвращались в воскресенье, в первой половине дня. Была прекрасная погода, и мы не спеша поехали через Первоуральск спокойными проселочными дорогами».

Автобус. С Северного автовокзала до поселка Слобода несколько раз в день ходит автобус, билет стоит 222 рубля. От остановки до обсерватории — 4-5 километров.

Электричка. Десяток поездов отходит к станции Коуровка с железнодорожного вокзала. Билет стоит 118 рублей (исключение — комфортный поезд, который отправляется в 17:52 по местному времени в пятницу и воскресенье и стоит 150 рублей). От станции до обсерватории — около 7 километров.

«Если вы приедете на вечернюю экскурсию на общественном транспорте, обратно этим же способом из-за позднего времени уехать уже не удастся, — предупреждает Марика Колесова. — Если вы соберетесь в Коуровку вечером на такси, заранее договаривайтесь по поводу обратной дороги, ведь таксисты из Первоуральска вряд ли поедут за вами вечером в Слободу».

Велосипед. Наши собеседники дружно советуют брать его с собой и кататься по живописным окрестностям, если вы едете в Коуровку летом. Так вы сможете посмотреть больше красот, чем если гулять по ним пешком.