Руферы, захватившие телебашню перед сносом, рассказали как это было

Не меньше шума наделал и ее штурм несколькими руферами накануне взрыва. Без теплой одежды и с минимумом еды трое парней провели на вершине девять часов, требуя референдума по вопросу сноса.

Автор портала overtime.life пообщался с участниками этой смелой акции, чтобы узнать, есть ли у них специальная подготовка, как они согревались на вершине, что было для них самым сложным, а также почему они не сняли с башни российский триколор.

Все началось в 4:45 утра 23 марта. Группа противников сноса телебашни, состоявшая из 12 человек, выбрала период между обходами охранников и побежала к башне.

Руферов быстро заметили, и на высоту им пришлось буквально прорываться. Сами они назвали это штурмом.

Для себя парни решили, что акция будет мирная, поэтому драться с охраной, пытавшейся их скрутить, они не стали.

Прорваться на башню удалось только четверым из всей группы. Хотя это далось большой ценой. В рюкзаках пойманных участников акции остались теплые вещи, палатка и большая часть еды, также в ходе штурма один из наших героев сломал пятку.

Забравшись на долгострой, один из четверых парней прыгнул вниз с парашютом, а оставшаяся троица находилась на вершине до часу дня.

Артему 34 года, он работает промышленным альпинистом. Для него это было 28 восхождением на телебашню.

Вы долго готовились?

— Нет, все было организовано за несколько дней. Мы познакомились на «наземных» акциях по спасению башни, поняли, что они не приносят нужного эффекта и решили предпринимать более решительные шаги.

Мы рассчитывали, что залезет хотя бы половина всей группы, но получилось меньше.

Что было самым сложным?

— Самым сложным было преодолеть охрану. Они хорошо выполняли свою работу.

Почему все пошло не так, как вы планировали?

— Во время штурма наша задача была идти одним фронтом, чтобы не дать консолидироваться силам охраны.

Но были допущены тактические ошибки, на подходе к башне группа растянулась, и охрана успела собрать все силы и дать нам достойный отпор.

Как вы сломали пятку?

— При штурме я неудачно спрыгнул с технологического подъема. Когда начал подниматься на башню почувствовал, что с ногой что-то не так. Двигаться «по-вертикали» было намного легче, чем горизонтально.

Почему вы полезли накануне, а не в день сноса?

— Думаю, там было бы уже другое оцепление, и был бы задействован ОМОН. В общем, в тот день это было бы намного сложнее, и для нас могли быть совсем другие последствия.

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Почему вы не стали снимать российский флаг, который установили на вершине башни?

— Пока у нас еще не сели телефоны, МЧС нам сообщало, что неплохо было бы снять флаг. Но мы целенаправленно решили этого не делать, чтобы хотя бы таким способом пристыдить тех, кто собирался снести башню.

Если бы все пошло, как вы планировали, сколько вы бы там находились?

— До момента сноса. У нас была цель его отсрочить, чтобы провести народный референдум.

Но, к сожалению, при штурме была допущена стратегическая ошибка — большая часть теплых вещей и палатки были в рюкзаках у тех людей, которых задержали охранники.

Как вас встретили внизу?

— Все было очень тактично и обходительно. Нас накормили горячей едой и напоили чаем. Думаю, это было связано с присутствием Татьяны Мерзляковой (уполномоченная по правам человека в Свердловской области. — прим. ред.). Меня отправили в больницу на скорой.

Парням выписали административный штраф в размере 500 рублей. Мне пока никаких извещений не приходило.

Владимир, 28 лет.

— Согласен с Артемом, штурм — наиболее сложный момент. Пересечение забора, подъем на крутой земляной отвал с лестницами, бросок по прямой до цоколя башни… Это напоминало боевые действия!

Нами очень хорошо был выбран момент штурма — охрана начала действовать только у подножья башни (хотя обычно они патрулируют всю территорию).

Когда попали внутрь, мы пытались одновременно найти проход к центру башни и не попасться охранникам.

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У вас есть какая-то специальная верхолазная подготовка?

— Специальной подготовки у меня нет. Помогли навыки паркура, и то, что я не первый раз взбираюсь на такого рода высокие объекты. Хотя на этой башне я был впервые.

Что вы ели на вершине?

— У меня был с собой термос с чаем, но мы с ребятами его быстро выпили. Еще у нас были конесервы, хотя есть их на холоде было не очень.

Как вы согревались?

— Согреваться приходилось физкультурой: приседания, отжимания и так далее. Еще перемещение по конструкциям с самой верхней площадки на площадку пониже, тоже хорошо согревало.

Вы видели снос башни? Какие эмоции он вызвал?

— Я хотел прийти на снос, но два дня без сна, физическая и эмоциональная нагрузка дали о себе знать. Я очень крепко спал и не услышал будильник. Позже я видел видео сноса.

У меня это вызывало чувство утраты. Особенно неприятное стало, когда вживую увидел «осколок».

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Снос недостроенной телебашни стал самым обсуждаемым событием Екатеринбурга

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