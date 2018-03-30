«А ведь были руины!»: Кто и как возрождает полуразрушенные храмы России

За день до Пасхи на телеканале «МИР 24» стартует показ сериала «Батюшка», в котором пойдет речь о том, какими необычными путями приходят люди к вере в Бога и служению Ему. Это история о бывшем моряке, который приехал в родную деревню и оказался захвачен общим делом односельчан — восстановлением храма, разрушенного при советской власти. Это настолько меняет жизнь главного героя, прежде далекого от веры, что в итоге он решает сам стать священником. Смотрите с 7 апреля в 16.15 на телеканале «МИР 24» сериал «Батюшка».

Не только в кино происходят такие удивительные вещи. В наши дни находится не так уж мало людей, которые считают необходимым лично принять участие в восстановлении полуразрушенных православных храмов. Есть люди, которые меняют всю свою жизнь и остаются жить там, где их труд нужен больше всего. Что же движет этими людьми? Попробуем разобраться.

«Скауты пришли, да так и остались»

{} Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Изборске Псковской области — не очень большая, каменная. В 90-х годах прошлого века она была в аварийном состоянии: не то чтобы разрушена, но сильно повреждена, а из купола росла береза. Ее восстановление идет с 1997 года, правда, очень медленно. Сначала этим занимались всего несколько местных мужиков. Позже один из них был рукоположен и стал диаконом в том же храме, а два других — пономарями. В то время храмом занимались только они, да престарелый батюшка, архимандрит Никодим Миронов, бывший до этого духовником Вильнюсского монастыря Святого Духа. Сейчас он уже умер, перепоручив заботы о храме молодому священнику, отцу Алексею из другой областной церкви.

Вот что рассказывает доброволец, студент магистратуры МГУ Никита Чистяков : «Минувшим летом я почти случайно через знакомых оказался в качестве добровольного помощника в отряде, который занимался восстановлением этой церкви. Местным жителям она была так важна потому, что ее основал в XVII веке преподобный Серапион Изборский — необыкновенно чтимый священник, который в результате своей духовной деятельности стал считаться местными жителями почти что святым. Мощи его покоятся под этим храмом. Поэтому современные жители Изборска в память о нем очень хотели восстановить именно этот храм, тем более что он тесно связан с Богородичными целительными источниками, которые действуют там до сих пор».

Как рассказал корреспонденту «МИР 24» Никита Чистяков, работа значительно оживилась после того, как в 2001 году в Изборск приехала группа подростков-скаутов. Они искали место под свой палаточный лагерь. Кроме того, им нужен был поблизости храм, чтобы по воскресеньям бывать на службах и причащаться. Обнаружив в Изборске наполовину восстановленный храм, они попросили разрешения принять участие в работах.

С тех пор скаутские отряды каждое лето в одну-две смены работают на восстановлении этого храма, и они там реально очень много сделали. Подключились и местные власти. Бывшим скаутам из самого первого отряда сейчас уже по 29 лет, и они до сих пор бывают в Изборске почти все, и продолжают восстанавливать этот храм вместе с новым поколением скаутов.

«Я бросила себе вызов и решила хотя бы один раз попробовать»

{} «Для чего едут люди? Во-первых, восстанавливать храм — это Божье дело, ими движет чувство долга. Второе — это дружная компания, возможность жить на природе, романтика, особые отношения, которые выстраиваются внутри команды: очень тёплые, человеческие отношения», — говорит Светлана Городова, которая уже два года участвует в экспедициях по восстановлению деревянных храмов Русского Севера. В тех краях насчитывается более 600 уникальных деревянных храмов, памятников народного зодчества. Большая их часть находится в плачевном состоянии.

«Существует огромная организация людей, которые работают в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Там несколько отрядов, а штаб этой организации находится в храме Серафима Саровского в Медведково, — говорит Светлана. — Можно прийти туда и заявить о своем желании участвовать в экспедиции. Нужны, в основном, мужчины, имеющие рабочие навыки: плотники, строители, монтажники. Очень нужны архитекторы. Я ездила как фотокорреспондент, плюс вела отчет об экспедиции в соцсетях и помогала на кухне. Там постоянно нужно было что-то делать, и работы хватало».

Все проекты заранее готовятся в Москве, при необходимости они проходят согласование с Министерством культуры . Есть архитекторы, супервизоры, которые ведут проект, намечают план работ и на месте проводят инспекцию по их выполнению.

«Я сама городской житель, и когда я поехала в первую поездку, то, честно говоря, думала, что мне будет тяжеловато, — говорит Светлана. — Но я бросила себе вызов и решила хотя бы один раз попробовать. И во второй раз я уже просто ждала следующей экспедиции! Оказалось, что и в палатке жить можно, и с комарами справляться, и с гигиеной всё было благополучно. А жить на природе — это здорово: вечером пели песни под гитару у костра, общались, разговаривали».

Прошлым летом команда, в которую входила Светлана, восстанавливала полузаброшенный храм Лазаря Четверодневного в деревне Медлеша Шенкурского района Архангельской области. У него обрушилась крыша, и он пришел в плачевное состояние. Мужчины под руководством командира, священника отца Дмитрия Николаева , установили стропильную систему, перекрыли крышу, тем самым исключили попадания осадков, птичьего помёта в храм. За время экспедиции отслужили три литургии, крестили трех местных жителей и обвенчали пожилую пару.

«Всякий раз, когда мы работаем, мы проводим службы, и это самое главное, — говорит Светлана. — Там все исповедуются, причащаются, мы поем хором, и это получается очень дружно и проникновенно. Эти поездки необыкновенно сплачивают, и мы потом дружим, помогаем друг другу, общаемся. У нас есть общий чат в вотсапе, в котором мы постоянно переписываемся, публикуем новости, планируем новые поездки».

«Просто мы воплощаем великие мечты»

{} «У каждого свои причины участвовать в этом общем деле, — сказал корреспонденту „МИР 24“ командир экспедиций „Небо зовет“ в рамках проекта „Общее дело. Возрождение деревянных храмов русского Севера“ священник Дмитрий Николаев. — Кто-то хочет послужить, кто-то хочет отвлечься, кто-то хочет приключений, кто-то хочет не просто пойти в поход, а отправиться в такие же условия, но ради достойного дела. В любом случае, люди едут с одними мыслями, а там встречаются с совсем другими, более глубокими смыслами. Они получают такие впечатления, о которых они даже не подозревали. Потому что там происходит единение человека и святого дела. И, конечно, всё это покрывает сам Господь. Связь с Богом в таких поездках очень осязательна. Понимаете, там обстановка постоянного делания. Люди не сидят, не медитируют, не думают о том, что они ощущают или чувствуют. Люди постоянно что-то делают вместе — ради Бога, ради Христа! Находясь внутри всего этого процесса, они напитываются благодатью. Когда они ехали первый раз, они не думали, что так будет. Они просто не знали, что так бывает».

По словам отца Дмитрия, люди приходят очень разные. Бывают и неверующие, они меняются. «За пять лет у меня было 12 поездок, — говорит он. — И в каждой поездке есть люди, которые впервые исповедуются и причащаются прямо там, в восстанавливаемых храмах. Люди, которые благодаря этим поездкам открывают для себя Церковь. Чудес там хватает. Что-то в нас меняется навсегда, мы становимся после экспедиции немного другими. И ждем, когда будут новые поездки. Ведь каждый раз открывается что-то новое. Любая такая поездка бесследно не проходит».

Отец Дмитрий Николаев рассказывает, что в поездках его команды постепенно создалось четыре семьи. В состав первой экспедиции в 2013 году входило 10 человек. А потом число всё время росло, и в прошлом году в экспедиции было уже 55 участников. Среди них есть и те, кто был в самых первых экспедициях.

«Последние два года у нас очень большие объекты, — говорит священник. — Мы работали очень быстро и очень плодотворно. Реально совершались чудеса: за две недели аварийный храм превращался в нормально функционирующий, в котором мы служили литургии, детей крестили. А ведь были руины! Ни крыши, ни полов — ничего не было!»

В позапрошлом году было собрано 200 тысяч рублей, и за три недели на эти деньги был восстановлен аварийный храм Николая Чудотворца в Юмиже Архангельской области. «А прошлым летом мы восстановили храм святого Лазаря Четверодневного в деревне Медлеша. Строго говоря, то, что мы делаем, называется консервация, нечто временное, но у нас сложилась традиция делать так, чтобы это простояло еще очень долго. Неизвестно, в каком году или веке в этих храмах появятся реставраторы», — рассказывает священник.

Всё это делается на личные деньги волонтеров и на те средства, которые удается собрать всем миром в интернете, на краудфандинговых платформах. «Мы собираем конкретно, по смете. Сейчас, например, мы готовим крупный проект, и, как только он будет окончательно утвержден и создана смета, мы начнем собирать средства. Речь идет о восстановлении храма священномученика Климента Папы Римского в Тулгасе Архангельской области. Храм конца XIХ века, он в аварийном состоянии, там требуется, как минимум, замена кровли, а остальное все по возможности. Пока непонятно, какая сумма на это понадобится».

Русский Север, он затягивает. Почему едут люди? Душа просит чего-то, чего не находит в мегаполисе. Потому что жизнь в мегаполисе неестественная. Человеку нужно трудиться на земле, человеку нужно дышать, человеку нужно смотреть вдаль. И когда человек вырывается отсюда и оказывается там, он начинает смотреть на мир ясными глазами, и это производит на него ошеломляющее действие!

«Помните фильм «Курьер»? — говорит отец Дмитрий. — Там главный герой подарил другу пальто, о котором тот мечтал, и пожелал мечтать о чем-то великом. Так вот, отправляясь на север, мы воплощаем великие мечты».

«Нам открылся такой глубокий и интересный мир!..»

{} И еще одна история, перевернувшая судьбу женщины, которая начала с росписи храма, и осталась там жить. Церковь Николая Чудотворца в селе Васильково, Кувшиновского района Тверской области — это большой каменный храм, построенный в первой половине XIX века. «К нашему времени с архитектурной точки зрения он был в общем-то в нормальном состоянии, но внутреннее убранство пришло в полную негодность. — рассказывает Надежда Петрова , поющая на клиросе этого храма. — В тридцатые годы его стены закрасили грубыми темными красками. Наш батюшка, отец Дмитрий Волгин — художник, и потерпеть этого он, конечно же, не мог, да и прихожане были недовольны. Они все вместе хотели отремонтировать и обновить храм».

Отреставрировать его официально не получалось, но о ремонте храма попросили местные власти. Батюшка им сказал, мол, если вы хотите, чтобы мы сами отремонтировали храм, то присылайте ко мне молодежь, которая может на энтузиазме в этом участвовать. «Так, через знакомых, мы с подружкой и узнали об этом, — говорит Надежда. — И вот мы все бросили и приехали. Поскольку мы художники, то, когда мы познакомились с миром иконы, нам открылся такой глубокий и интересный мир, что захотелось в него войти через какую-то деятельность. В конце концов, вокруг храма собралась небольшая команда, которая занималась его реставрацией. Жили при храме и расписывали его. С нами работал один очень хороший художник, иконописец Алексей Вронский. Батюшка тоже расписывал храм, а мы в основном занимались орнаментами. В то время туда приезжало большое количество молодежи, которая сменяла друг друга. И вся эта работа была необыкновенно вдохновенной. Весь храм мы расписали за два года. Я и еще несколько человек жили постоянно, остальные приезжали, когда могли. При храме есть несколько домов и сторожка — там и обитала наша маленькая община. И до сих пор эта община существует, хотя из того состава почти все разъехались, но она пополняется уже другими людьми. Только я продолжаю жить при храме».

Потом появилась новая работа. В Кувшиново не было своей церкви, а до села Васильково жителям было далеко добираться. Сначала местные власти отдали под храм старое деревянное здание — бывший детский садик. Его расчистили, отремонтировали и переоборудовали под церковь. Но потом один за другим случились два пожара, и это здание сгорело.

«Тогда мы стали строить деревянный храм в стиле старинной деревянной русской архитектуры. — говорит Надежда. — Чертежи для этого проекта сделала архитектор, духовная дочь нашего батюшки. И, конечно, тоже бескорыстно, как работали мы все. Богатых спонсоров у нас не было, поэтому храм в честь Преподобного Амвросия Оптинского мы строили долго — целых 10 лет. Теперь-то там уже идет активная храмовая жизнь».

Мы постепенно сделали иконостас, витражи, резные иконы. Наш батюшка отец Дмитрий Волгин там служит, и украшает его по мере сил. Сейчас в нижней части храма мы делаем крестильню: установили большую купель в виде креста, продумываем росписи для стен. Работы хватает.

Работы действительно много, и на наш век еще хватит. Впереди лето, восстановительные проекты опять оживятся. Уже сейчас формируются экспедиционные команды. Все, кто хочет поучаствовать в этом деле, может заявить о себе, найдя проект по душе в интернете. Или, если на участие своим трудом духу пока не хватает, то можно помочь деньгами: пожертвования принимаются, а информацию о сборе средств найти совсем не сложно.

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