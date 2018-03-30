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В Тарко-Сале установят две новые трансформаторные подстанции
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В Тарко-Сале установят две новые трансформаторные подстанции 

ИА Север-Пресс 7 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Город Тарко-Сале с каждым годом становится краше и лучше. Строятся новые инфраструктурные объекты и вырастают новые жилые микрорайоны.
С ростом жилых, социальных и промышленных объектов остро встает вопрос бесперебойного электроснабжения. Сегодня в Тарко-Сале заканчивается строительство новой двухтрансформаторной подстанции суммарной мощностью 2000 кВА для электроснабжения микрорайона Таежный. По словам директора филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе Олега Гамова, также в 2018 году запланировано строительство и сдача такой же подстанции для электроснабжения учебного корпуса со спортивным залом школы-интерната.
«Для обеспечения электроснабжения потребителей Тарко-Сале в настоящее время используется 78 понижающих электроподстанций. С появлением новых объектов, растет и потребность в новых трансформаторных подстанциях. Мы привыкли, что электрическая энергия должна быть у каждого под рукой и желательно всегда, по первому требованию или мановению руки. Значит, кто-то должен обеспечить непрерывный доступ к электрической энергии потребителям этой самой электрической энергии. Именно реализацией услуги по передачи электрической энергии потребителям, имеющим договоры энергоснабжения с энергосбытовыми организациями, и занимаются распределительные электрические сети», — разъяснил Олег Гамов.
«РСК Ямала» обеспечивает электроснабжение жителей Тарко-Сале, Уренгоя, Пуровска, Пурпе, Ханымея, Муравленко, Харампура, Халясавэя и Салехарда.
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