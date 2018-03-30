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Московские стартаперы создали «умную» камеру, которая учит сноубордистов делать трюки
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Московские стартаперы создали «умную» камеру, которая учит сноубордистов делать трюки 

Inc. 7 часов назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Столичные предприниматели разработали «умную» камеру Leap, которая помогает начинающим сноубордистам самостоятельно обучаться трюкам. Компания уже собирает заказы на гаджет на американском рынке, пишет РБК.
Камеру с датчиками устанавливают на сноуборд. Камера способна по положению в пространстве определить, какой трюк выполняет сноубордист, а также оценить, насколько хорошо он это сделал. Внутри «умной» камеры находится акселерометр, гироскоп и GPS-датчик. Создатели проекта разработали мобильное приложение, которое с помощью машинного обучения способно обрабатывать сырые данные и выдавать аналитику.
Кирилл Фролов
сооснователь Leap
«Когда рядом нет хорошего тренера, трудно оценить, что именно в твоем катании не так. Leap анализирует все движения, которые совершает доска, и на выходе выдает аналитику и определяет слабые места: неправильно смещенный центр тяжести тела, слишком большая амплитуда прыжка, слишком сильный завал на кант».
По словам сооснователей проекта, устройство способно определить почти все трюки, которые спортсмен выполняет в прыжке. А точность элементов, связанных со скольжением по перилам или другим поверхностям, доходит до 86%. Создатели хотят улучшить работу алгоритма, но для этого требуется больше данных.
Проект Leap создал выпускник Высшей школы экономики Кирилл Фролов вместе со своими друзьями Дмитрием Еременко, Ильей Кочетовым и Виктором Тимченко. В разработку гаджета стартаперы вложили 500 тысяч рублей собственных средств. Компания выпустилась из финского акселератора Startup Sauna, а сейчас разработчики проходят отбор в Y Combinator.
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В США стартап уже запустил предварительные продажи «умной» камеры. Всего продано 62 устройства стоимостью $170. По словам Фролова, у компании небольшое производство, поэтому камеры продают тем, кто будет кататься на сноуборде и помогать проекту со сбором данных. Для этого основатели связываются с каждым бета-тестером. В будущем в Leap хотят соединять бизнес с клиентами. Так, компании смогут устанавливать на сноуборды «умные» камеры, которые помогут клиентам с выбором оборудования и определением стиля катания.
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