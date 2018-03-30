Жить в Хотькове: ходить пешком и любоваться «открыточными» видами

Москвичи и туристы массово ездят в соседний Сергиев Посад, а вот про Хотьково, кроме усадьбы Абрамцево, мало что знают. Жительница города Надежда, которая живет в Хотькове 10 лет, рассказала, чем гордятся местные и как изменился городок за это время.

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Легенда про императрицу

Когда мы с мужем только познакомились, он мне рассказал легенду о возникновении названия города. Однажды через город проезжала императрица Екатерина, и у нее украли кошелек. Раздосадованная государыня сказала: «В этом городе хоть кого обворуют». Говорят, что так и возникло название — Хотьково.

Кстати, датой основания Хотькова считается 1308 год, так что город древний, здесь приняли постриг в монастырь родители одного из самых почитаемых русских святых — Сергия Радонежского

В Хотьково я переехала более 10 лет назад из другой части Московской области, где жила в сельской местности. Сложнее всего оказалось привыкнуть в тому, что под окнами день и ночь ходят электрички и поезда — дом у нас стоит рядом с железной дорогой. Ночью я часто просыпалась из-за того, что поезд шумит, а дом трясется.

Вид из окна у нас не очень-то интересный. С одной стороны — парковка и школа, с другой — железная дорога.

Город состоит в основном из 2-3-5-этажек, есть несколько 9-этажных домов. Большую часть занимает частный сектор, где еще остались старенькие деревянные домишки, есть и новые кирпичные коттеджи. Новостроек у нас немного, сейчас строят ЖК в центре города, рядом со спортивным центром «Олимп». Кстати, этот спорткомплекс — один из лучших в районе.

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Парки и аэростаты

Первое время город мне совсем не нравился, но за 10 лет все сильно изменялось. Из скучнейшего места, где нет приличных кафе, один дорогущий ТЦ и запущенный парк, Хотьково превратился в хороший провинциальный город, с двумя неплохими парками, множеством кружков для детей и хорошим выбором активностей для взрослых.

У нас можно записаться на йогу, танцы, растяжку, пилон, ходить в керамическую мастерскую, на музыку и пр. Недавно в городе открылось кафе с детским уголком, где можно попить кофе и отдохнуть, пока ребенок ныряет в бассейн с шариками и играет с другими детьми. Раньше за таким приходилось ездить в Сергиев Посад.

Правда, за приличными заведениями мы предпочитаем ездить в Посад, там и разнообразнее, и вкуснее. Нормального общепита мне тоже очень не хватает. Хотя в городе есть свой кинотеатр, я лучше съезжу в кино в Посад, потому что там расписание сеансов удобнее.

Мы с ребенком очень любим гулять в парках, там и природа, и хорошие детские площадки. Недавно прекрасно благоустроили парк «Покровский», в этом сезоне там появится веревочный парк, пункт проката спортинвентаря и тренировочная площадка.

Я очень люблю город за его расположение. Рядом лес, где можно летом собирать грибы и ягоды, а зимой кататься на лыжах, на речке Паже даже можно увидеть лебедей. При этом рядом две железнодорожные станции — Хотьково и Абрамцево, так что ездить в Москву на работу не проблема. Недалеко — огромный туристический Сергиев Посад, где много достопримечательностей, кафе и больших ТЦ. На машине легко добраться до горнолыжных курортов под Дмитровым.

В 2014 году в честь 700-летия Сергия Радонежского проходил очень красивый фестиваль воздухоплавания «Небо святого Сергия». Огромные аэростаты стартовали на городском холме в Хотькове, где устроили праздник для жителей, а желающие могли полетать.

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Город, где нет незнакомых людей

За 10 лет, помимо знакомых мужа, я успела обзавестись и своими. Пошла на йогу и восточные танцы, ребенка вожу на занятия в детский клуб.

Провинциальность, конечно, здесь есть, как в любом городе, который не райцентр. И прежде всего, это проявляется в том, что все жители друг друга знают, прямо или косвенно.

Хотьково — небольшое городское поселение, и, хочешь не хочешь, но твои новые знакомые — это наверняка друзья, родственники или соседи старых знакомых. Редко встретишь человека, с которым вообще никаких точек соприкосновения нет.

С соседями по дому мы знакомы, с кем-то шапочно, с кем-то по имени. Хотя в гости друг к другу не ходим. Основное время для знакомства — зима, когда все выходят во двор откапывать машины от снега. Тогда и завязывается разговор, люди делятся новостями.

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Проще дойти, чем доехать

До прошлого года в городе был всего один светофор и два круговых движения. недавно поставили второй, так что уже не скажешь: «Доезжаете до светофора и налево», но все равно дорога простая.

Город разделен железной дорогой на две части и соединяется автодорогой только в одном месте, под железнодорожным мостом. Поэтому иногда от точки до точки проще дойти, чем доехать.

В 2014 году, когда проводился большой крестный ход в честь 700-летия Сергия Радонежского, Хотьково полностью парализовало. Единственную дорогу перекрыли часов на пять.

Зато сам крестный ход был впечатляющим. Такого количества людей здесь я, наверное, больше никогда не видела! Поток верующих шел мимо минут 40. Многие с иконами, была даже бабушка на костылях, она всех очень впечатлила. Не знаю, дошла ли она до конца, но шагала достаточно бодро, несмотря на жару.

Общественный транспорт ходит и по городу, и до Сергиева Посада и соседних поселений. Ходят несколько маршрутов автобусов и маршруток.

Основной транспорт в Москву — конечно, электричка, это быстро и удобно. Если ехать на автобусе по Ярославскому шоссе, можно встать в пробку. На электричке многие ездят на работу в Москву, Мытищи, Пушкино или Сергиев Посад.

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Вид как с открытки

Главная достопримечательность города — Покровский Хотьков женский монастырь, который известен с начала XIV века и, наверное, даже старше Троице-Сергиевой Лавры.

Вид на монастырь — это самый «открыточный» и популярный вид города. Его фотографии есть на брелоках, магнитах, открытках и книгах о городе. Во времена СССР монастырь начал разрушаться, его восстановили в 90-х. Сейчас там очень уютно и красиво, ухожено и зелено.

Усадьба Абрамцево — это наша гордость и настоящая туристическая мекка. Она принадлежала писателю Сергею Аксакову и меценату Савве Мамонтову . Здесь отдыхали знаменитые русские художники и создавали свои шедевры. Это очень известное место, с которым связаны имена Васнецова, Врубеля, Поленова Репина, Серова и других всемирно известных живописцев. Окрестности Хотькова запечатлены на многих полотнах, и это еще один повод горожан для гордости.

Раньше дорога к усадьбе была ужасная, но в марте от станции до усадьбы открыли обновленную дорогу с фонарями, плиточкой и камерами. Все стало красиво и цивилизованно.

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Вернисаж разбитых фонарей

Хотьково в последние пять-шесть лет меняется просто гигантскими скачками. Из запущенного населенного пункта он превращается в неплохой городок, уютный и интересный.

При благоустройстве города акцент сделали на местном ремесле. В городе есть Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова, поэтому здесь много творческих людей, художников, скульпторов.

Сначала в городе вдоль центральной улицы протянулась аллея художников — там установлены стенды с информацией о знаменитых художниках, их портретами и картинами. Затем к нему присоединился хотьковский вернисаж — выставка местных скульпторов. Аллея получилась прекрасная, люди стали с удовольствием здесь гулять.

Но некоторым чем-то помешали фонари, и по ночам их начали бить. Пару раз фонари меняли, а потом поставили камеры наблюдения — только тогда вандализм прекратился. Обидно, ведь аллея сделана для горожан, а некоторые жители это совершенно не ценят.

В прошлом году рядом с новым парком, разбитым на месте пустыря, открыли «Арт-тропу России», в которой могут поучаствовать все желающие скульпторы и художники. Первые несколько скульптур уже украсили город.

Еще мне не нравятся свалки мусора, которые оставляют местные жители. Например, на пляжной зоне реки Воря, где летом отдыхает практически весь город. Мы туда стараемся не ходить именно из-за огромного количества мусора, это очень неприятно.

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Этнические танцы и студенческая Масленица

Недавно рядом с Хотьковым открылось еще одно интересное место для досуга — этнопарк «Кочевник». Там можно увидеть верблюдов, яков, овечек, козочек, гусей, ослов, собак. Животных можно гладить и кормить, что приводит в восторг и детей, и взрослых. Мы были в этнопарке несколько раз и каждый раз уходили довольные после кормления верблюдов, этнических танцев и обеда в юрте.

Хотя я живу в городе больше 10 лет, мне нравится узнавать о нем что-то новое, интересное. Например, в этом году я впервые побывала на Масленице, которую устраивают студенты художественно-промышленного колледжа. Мероприятие очень интересное и зрелищное. Студенты делают арт-объект, который вечером торжественно сжигают и водят вокруг костра хороводы. Не Никола-Ленивец, конечно, но что-то похожее. В этом году на Масленицу сделали символичную клетку, которую надо сжечь, чтобы выпустить себя на волю, так мне объяснили организаторы.

Еще одно отличное место — центр Елизаветы Мамонтовой, где раз в месяц можно посмотреть спектакли с известными актерами в главных ролях. Там же досуговый центр для детей и кинотеатр. Главное, что не надо ехать ни в Посад, ни в Москву.

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Много салонов красоты и мало работы

С работой в городе не очень, хотя нельзя сказать, что рабочих мест нет совсем. В Хотькове несколько крупных предприятий: «Армаком», «Диэлектрик» «Электроизолит». Сейчас активно открываются сетевые магазины типа «Пятерочки» и «Дикси» , даже KFС возле железнодорожной станции. Но все рабочие места с более-менее приличной зарплатой очень быстро занимают.

Конечно, не со всякой профессией тут можно устроиться. По большей части в городе нужны либо рабочие, либо продавцы, либо работники соцсферы, либо парикмахеры и специалисты по маникюру и эпиляции. Раньше я ездила на работу в Москву, сейчас в декрете и пока работаю удаленно.

Вообще в городе появилось много торговых точек, в том числе сетевых, достаточно салонов красоты и аптек. Недавно даже соляная пещера появилась!

Мне, как маме малыша, очень не хватает спортивных секций для трехлеток, хотя есть много развивашек. Так как сын у меня активный, хотела записать его на борьбу или ОФП, но берут только с 5 лет. Видимо, придется возить в Посад. Это неудобно, но необходимо.

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Мало мигрантов и разбитые дороги

Дороги тоже оставляют желать лучшего — обычно асфальт весной сходит вместе со снегом. Через некоторое время его ремонтируют, но этого надолго не хватает. Хотя, надо признать, что ситуация в последние годы немного улучшилась. Еще 5 лет назад было хуже.

В городе есть один очень неприятный недострой — городская больница, которая стоит в таком состоянии уже лет 15. На ее территории играли страйкболисты и устраивали прыжки любители роупджампинга, а по ночам там тусуются сомнительные личности.

Возвращаться домой в принципе не страшно в любое время. Когда работала, ходила от вокзала пешком или брала такси. А вот муж несколько раз попадал в неприятные ситуации, иногда дрался, но все заканчивалось хорошо. Один раз на нас с сыном чуть не напала собака, бегавшая в ошейнике, но без хозяина, но ее быстро отогнали прохожие. Но это скорее единичные случаи.

Как и во всех провинциальных городах, у нас есть «пьяные лавочки», где собирается местные алкоголики, но мы их обходим стороной.

Сомнительную известность наш город получил несколько лет назад, когда произошло убийство молодого человека гастарбайтерами, причем в самом центре, напротив администрации. После этой истории, когда жители устроили стихийный митинг, мигрантов в городе осталось очень мало.

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