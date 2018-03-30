Еврейское счастье. Почему двери синагоги в Ростове открыты всем желающим

Представьте себе, на традиционной еврейской свадьбе тёща и свекровь сходятся на глазах у публики в «танце ссоры». Дамы кружат, бросая друг на друга косые взгляды. Но под конец всё-таки обнимаются: как ни крути, а теперь родственники!

И это, пожалуй, лучшая метафора к тому, как строились отношения евреев и неевреев в донской столице. Об этом « АиФ на Дону» поговорил с председателем местной религиозной общины Михаилом Потаповым

А за углом пивнушка

Юлия Панфиловская, «АиФ на Дону»: Михаил Витальевич, семитские имена были обнаружены археологами на Дону ещё при раскопках в Танаисе, до революции евреи составляли почти 20% населения Таганрога, а печально знаменитая Змиёвская балка в Ростове стала самым большим в современной России местом захоронения жертв Холокоста. Но, несмотря на всё это, мало кто знает, как сегодня живут местные евреи…

Михаил Потапов: Я вам не скажу за весь Ростов, но евреями ростовчане интересуются. В хорошем смысле этого слова. Если ещё 15 лет назад мы интересовали, в основном, скинхедов, то сегодня публика поменялась.

В прошлом году, когда проходила очередная Ночь музеев, в ней впервые участвовала и наша Солдатская синагога на Газетном. Честно говоря, мы и сами не ожидали, что будет такой наплыв гостей. Рассчитывали, что придёт максимум 500 человек. Экскурсия должна была начаться в 22 часа, но к этому времени очередь из желающих растянулась по всему переулку.

В итоге пришлось отвечать на вопросы о традициях и вере даже на улице, не все смогли попасть внутрь. Хотя внутри происходило много чего интересного: и мастер-класс по плетению халы, и лекции о выдающихся ростовских евреях, да и сама экскурсия внутри здания чего стоила.

Это же памятник истории и архитектуры и единственная действующая в Ростове синагога! 12 лет назад её капитально отремонтировали, художники вручную расписывали потолок, восстанавливая роспись начала XX века.

— А почему она называется Солдатской?

— Её в далёком 1862 году построили для отставных солдат-евреев Екатеринославского полка, которых на Дону было немало. Впрочем, как и других иудеев. В городе существовали три большие синагоги и десятки молитвенных домов. Синагога ремесленников сгорела дотла после взрыва в июле 1942 года, в здании главной хоральной синагоги на Баумана сейчас находится кожвендиспансер.

Уцелела только наша. Да и то чудом. Более того, сохранились даже дореволюционные свитки Торы. Это удивительно ещё и потому, что фашисты истребили практически всё еврейское население города — люди погибли, а священные писания остались.

Отдельного рассказа заслуживает и то, как после перестройки еврейская община возвращала себе здание синагоги. Адвокат Владимир Лившиц написал об этом целую книгу. В советское время предложение пойти в синагогу означало поход в пивнушку, так как на углу Газетного продавали разбавленное «Жигулёв­ское». В общем, нам есть что рассказать.

Зажигая свечи

— У вашей общины на Facebook есть страничка, где молодые люди делятся историями о том, как они стали ходить в синагогу. Есть очень трогательные откровения, есть забавные…

— Сегодня молодёжь активно интересуется своими корнями, более того, зачастую именно через ребят в семью возвращается традиция. Так, например, это было в моём случае. Я пришёл в общину, вернувшись из Израиля, ещё студентом, скорее, из любопытства, но вскоре понял, что именно здесь раскрывается моя душа. Что-то внутри переключилось с внешнего на внутреннее. И работа в общине — это моё служение миру, моя благодарность Всевышнему.

Вообще Тора учит евреев быть благодарными. Взять ту же известную историю с главным раввином Израиля Исраэлем Меир Лау. Он попал в Бухенвальд в семь лет. От смерти в лагере его спас советский пленный, который тайком подкармливал мальчика. Исраэль запомнил только, что его звали Фёдор и он был из Ростова. Раввин искал своего спасителя более 16 лет. В конце концов, установил его фамилию после тщательного изучения архивов гестапо — Михайличенко.

И вот я сижу, беседую с одним человеком, как раздаётся звонок из-за границы с прось­бой разыскать Михайличенко или его семью. Признаюсь, трубку положил с тяжёлым сердцем. Где его искать-то в городе-миллионнике? Мой собеседник, услышав телефонный разговор, вдруг говорит, это, наверное, тот Михайличенко, узник Бухенвальда, с дочкой которого он учился. И оказалось, действительно, тот самый!

К сожалению, на тот момент Фёдора Фёдоровича уже не было в живых, ему посмертно присвоили звание «Праведника народов мира», а раввин прилетел поклониться его могиле на Северном кладбище. И его дочкам сказал: «В одной из наших священных книг есть простая и вместе с тем сложная фраза: в том месте, где нет людей, надо постараться остаться Человеком. Ваш отец не читал этих книг, но поступил именно так».

— Да, доброе сердце не зависит ни от национальности, ни от религиозной составляющей. Впрочем, как и злое.

— Это правда. Одна пожилая еврейка как-то призналась, что пережила много «темноты» в своей жизни. Она была свидетельницей зверств Холокоста и угнетений эпохи коммунизма, но сегодня, когда она может спокойно зажигать ханукальные свечи, то вспоминает вечную еврейскую истину: «Не важно, сколько темноты было в твоей жизни, ты всегда можешь зажечь свечи и разогнать её, принести в этот мир больше света».

Важно, чтобы такая возможность была у каждого. Наверное, чтобы стать более открытыми, более понятными, мы и открываем двери синагоги для всех желающих.

Знак вопроса

— И любой может узнать, в том числе, и о Хануке?

— Да, о нашем празднике огней. И о том, что в Торе сказано о душе человека, как об огне, зажжённом Богом. Ведь так когда-то «горели» герой Александр Печерский , восставший в фашистском лагере смерти Собибор, гениальная актриса Фаина Раневская , первая женщина-психоаналитик Сабина Шпильрейн, жена первого президента Израиля Вера Хацман и супруга Карла Либкнехта Софья Рысс.

О них и многих других знаменитых донских евреях мы расскажем в мае, когда пройдёт очередная акция «Ночь музеев».

У нас в общине есть профессор, который преподаёт математику в университете с 1978 года. Около 15 лет назад он начал носить кипу и отпустил бороду. Это было не так просто. 30 лет назад никто не мог даже подумать об этом, а 20 лет назад он сам не мог себе такого представить. И вот он частенько думал про себя: «Может быть, кто-то увидит меня, соблюдающего еврея и поймёт, что евреи на самом деле — это не зло». Иногда мы даже можем не знать, что влияем на других людей.

— Особенно когда сами развенчиваете многие мифы.

— Да, это хорошо работает, когда люди не стесняются задавать наивные вопросы. Например, почему евреи не играют свадьбу, а ставят хупу, что такое хамса, почему её называют «рукой Мирьям» и связывают с пятью книгами Торы. Хотите узнать ответы? Приходите в синагогу!