Анна и Сергей Литвиновы: «Те, кто выбирают свет, всегда выигрывают»

Анна и Сергей Литвиновы — брат и сестра, уникальный литературный тандем, мастера остросюжетного жанра, дали эксклюзивное интервью для читательниц Ева.ру.

С первой же книги — «Отпуск на тот свет» они завоевали сердца читателей. С 1998 года вышло более 60 романов и 6 сборников рассказов суммарным тиражом более 10 миллионов экземпляров. Создано множество экранизаций романов Литвиновых — «Авантюристка», «Частный сыск полковника в отставке», «Спецкор отдела расследований» и других. Совсем недавно у Анны и Сергея вышел новый роман «Джульетта стреляет первой», в котором читатели вновь встретятся с уже полюбившейся героиней Татьяной Садовниковой. — Любому творческому человеку всегда необходимо какое-то горючее для осуществления замыслов. Что таким горючим является для вас? СЛ: — Путешествия. Встречи с друзьями и родственниками. Хорошие кино, книги, спектакли. Прогулки на велосипеде, занятия йогой. АЛ: — А я люблю комплименты. Не обязательно нашим книгам — когда хвалят прическу, новую кофточку или мой укороченный удар на теннисном корте тоже очень приятно. — Когда гуляете по улицам и проходите мимо домов… Хочется заглянуть в окна? За ними ведь такая жизнь разворачивается неприкрытая. Настоящие сцены, которые можно включить в книги! СЛ: — Пока мы не так знамениты, как Дарья Донцова , и меня не узнают на улицах, я вовсю пользуюсь своей «шапкой-невидимкой». Сижу себе у окошка в электричке, а сам разговоры чужие подслушиваю. АЛ: — Я обожаю смотреть, что за окном у других. И всегда одолевает жгучее любопытство, особенно в чужих городах или странах. Квартира в хорошем районе. Уютный свет настольной лампы. Эффектные картины на стенах. Но люди, кто там живут, — счастливы они или нет? Если слышу скандал в красивом интерьере, всегда расстраиваюсь и подслушивать не остаюсь, ухожу.

— Как вам кажется, выбор есть или все же все предопределено? СЛ: — Конечно, выбор есть. Причем он одновременно происходит как бы в двух ипостасях: физически — пошел, грубо говоря, направо или налево и на тонком уровне: ты за кого играешь, за свет или за тьму? И этот выбор, метафизический, он оказывается обычно поважнее плоского, направо-налево. И при неочевидности и даже тяжести выбора добра (зло ведь всегда в гораздо более яркой упаковке себя подает) — все-таки тот, кто выбирает свет, в конечном итоге выигрывает больше. АЛ: — Выбор есть, но я всегда помню предупреждение Воланда: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен… И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер». Поэтому стараюсь жить, как советуют йоги: «Каждый день — словно он твой последний». — Какой у вас самый яркий успех и самый неожиданный провал? СЛ: — Успех, это когда мы наш первый с Аней роман отправили в пять издательств, и четыре согласились его печатать. А провал? Пошел осенью за грибами, провалился в болото по пояс. АЛ: — Ощущение самого ошеломительного успеха у меня было на вступительных экзаменах в университет. Когда приехала смотреть оценки за сочинение и увидела, что получила практически нереальную на журфаке МГУ «пятерку». А самый громкий провал случился, когда мы с Сережей уже вовсю писали романы. У нас с мужем тогда жили рыбки, и двух самых красивых мы назвали Оскар и Букер. Первым — и очень быстро — скончался Оскар, за ним вскоре последовал Букер. Это очень огорчило. — Один американский писатель попросил своих 40-летних соотечественников написать советы поколению 30-летних. И получил шквал откликов. Самые популярные советы были такого рода: не тратить деньги впустую и откладывать сбережения, следить за здоровьем, не общаться с теми, кто неприятен… Какой совет дали бы вы? СЛ: — Почаще останавливаться и думать: ой, круто. Я молодой, сильный, красивый, на месте все зубы и волосы, и все мне по плечу. АЛ: — Я могла бы дать миллион советов, но разве кто-то им следует? Сколько ни поучай, каждый все равно сделает собственные ошибки и будет учиться только на них.

— Вы своим детям навязываете свою волю? Мы сейчас говорим про выбор. СЛ: — Когда у меня сыночек рос, я старался особо не навязывать. Рассказывал истории и сказки, подсовывал хорошие книжки. Честно говоря, нет у меня вот этого честолюбия из серии: каждый ребенок из хорошей семьи должен играть на скрипке. АЛ: — Я не навязываю, какую профессию выбирать. Но всегда считала: успешный человек обязательно должен знать английский язык и играть в теннис. Против английского дети пробовали восставать — мятеж был подавлен. Учат. Теннис тоже присутствует в нашей жизни. Старший продолжает играть как любитель, младший ворчит, что я деспот, но занимается довольно серьезно. А недавно написал на своей чашке: «I love tennis». Мама была счастлива. — Вы как-то делите людей на «своих» и «чужих»? СЛ: — Те, кто книги читает, свои. А те, кто нет, как правило, чужие. АЛ: — Мне интересны самые разные люди. Люблю по-хорошему сумасшедших. А ненавижу тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза — совсем другое. — Как считаете — везет вам на друзей? СЛ: — На друзей мне всегда везло, но в силу разных причин сейчас их вокруг меня осталось очень мало. Грущу по этому поводу. АЛ: — Не знаю, правильно ли это, но мои друзья — это те, кто разделяет мои интересы. Когда каждые выходные ездила на аэродром — дружила с парашютистами. Писала диссертацию — с аспирантами. Не могла забеременеть — общалась с подругами по несчастью, в том числе здесь, на Еве. Сейчас мой круг — мамы школьников. Но с братом и его женой дружу неизменно, в любых обстоятельствах.

— Есть ли у вас какие-то табу? СЛ: — Если говорить о работе, то для нас табу много. В наших романах, к примеру, зло может побеждать, но оно не должно торжествовать. Главный герой может быть слабым, но он не может быть жалким. И тому подобное. АЛ: — Я тогда про бытовые табу скажу. Лично я никогда в жизни не чистила рыбу. Покупаю филе, кого-нибудь прошу или вообще не готовлю. И — вообще позор! — пуговицы не умею пришивать. — У каждого творческого человека есть тема, которую он так или иначе хочет донести до читателя, зрителя. У вас есть такая тема? СЛ: — Хочется как-то выразить свое поколение — Анюткино, наших родителей — тех, кто не выезжая порой из одной квартиры, прожили как бы три жизни: одну в СССР, другую — в эпоху перемен и перестроек, третью — когда наступил нынешний «стабилизец». Мой сын восемьдесят третьего года рождения — он совсем, совсем другой. А племянники (Анины дети), рожденные в новом веке, вообще инопланетяне, и мне их никогда не понять. АЛ: — А мне хочется вообще невозможного. Написать крутой, остросюжетный, абсолютно невозможно оторваться роман — и получить за него какую-нибудь серьезную литературную премию!