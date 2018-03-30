Россияне разучились смеяться над собой: «Попробуй только назвать моего Ванечку Ваняткой!»

Герой-зануда Ипполит говорил: «Друзья мои, как скучно мы живем… Мы перестали делать большие хорошие глупости». В 2018 году он за голову бы схватился!

Да, нам не до глупостей. Мы стали жутко серьезными. Жить как живется — не в тренде. Если тебе так и не купили игрушку, о которой мечтал в 6 лет, — это повод поговорить с психотерапевтом. Если муж был козлом, то нынче стал абьюзером, скотинка такая. Какими образцовыми занудами мы стали — аж противно…

Хорошим тоном считается обвинять молодое поколение в бездуховности, отсутствии целей и моральных устоев. Однако нынче все меняется: чем моложе человек, тем больше шансов у него прослыть занудой в глазах старших.

За идею посмеяться над собой нет-нет да и схлопочешь обвинения в обесценивании.

Допустим, естественно вроде в разговоре с подругой сказануть что-то типа «Ну и разжирела я, как корова!» Нормальное дело. Вот только есть риск получить вместо смеха в ответ на смех слова, что ты, мол, обрастаешь комплексами, что свое тело надо любить любым, и вообще — зато у тебя ногти красивые… Поневоле задумаешься: может, пора на курсы самооценки бежать, хотя вроде речь шла только о еле застегнувшейся юбке?..

Так сейчас принято — постоянно друг друга хвалить. И себя хвалить. Даже на ровном месте. И хотя посмеяться над собой — естественно для человека, в современном мире об этом все чаще забывают. Яркий пример — сообщества в соцсетях, где разрешены только поддерживающие комментарии. И точка.

— Это современный тренд: только поглаживания, только сочувствие, ни слова критики, — считает психолог Анастасия Александрова . — Хотя это почти отменяет работу над собой, к которой так стремится молодежь. К такому результату могла, помимо прочего, привести популяризация Интернета. Стало взрослым поколение, которое рано освоило общение на различных форумах, в блогах. Им открылось то, что было недоступно родителям: если ты не встречаешь понимания в обычной жизни, это повод не меняться, а пойти в Интернет, где можно найти любых единомышленников — хоть фанатов книги, хоть кришнаитов, хоть анархо-синдикалистов… Значит, можно требовать принимать тебя таким, какой ты есть.

«Не будем переоценивать свою роль в истории»

Пару лет назад в одном ЖЖ меня забанили за использование слова «цацки». Собеседница сочла его оскорбительным, поскольку носит только «бижутерию и аксессуары». Но когда речь заходит о материях более серьезных — о детях например, — ты вообще ступаешь на минное поле. Все реже можно услышать, что кто-то назовет свое чадо Машкой, Тимохой или вовсе «мелочью». Нет — они Олюшка, Анюта, Петенька… И если еще десять лет назад никто не заметил бы ничего предосудительного в том, чтобы посмеяться с беременной подругой в духе «Кого ждешь — мышонка, лягушку или неведому зверушку?» (при условии, что подруга зарекомендовала себя как адекватный человек), то сейчас не каждый рискнет. Слишком уж велика вероятность нарваться на возмущение: «Как можно так говорить о малыше?!»

И народ-то — уже пуганый. Заранее извиняется.

«У меня ежедневный быстрый променад с двумя собаками так работает. Извини за сравнение, если неуместно», — одна подруга комментирует запись другой об отличном влиянии прогулок с коляской на лишний вес. Чтобы та, не дай бог, не подумала, что дитя сравнили с собаками?

— Реакция «Не смейте надо мной шутить!» свойственны тем, кто, что называется, «из грязи в князи» — был никем, а вдруг стал начальником. С появлением Интернета таких стало много: любой может завести блог, сайт, авторскую страничку… и объявить, что все, кто не преклоняется, — вне закона! — рассуждает историк Александр Васькин. У болезни века вполне логичное объяснение:

— Наступил век индивидуализма. Мы воспринимаем себя как главных людей в своей жизни. Любое «я» — священный объект, поэтому мы боремся за свои права, автономию, интересы и увлечения, за частное пространство. Так зачем смеяться над тем, что мы лелеем? Но самоирония — неотъемлемая часть мышления человека, особенно интеллектуала, и важное условие, позволяющее двигаться вперед. Ирония может быть методом психологической разрядки: когда ты смеешься над собой, ты начинаешь легче относиться к проблемам, — объяснила социолог Ольга Ефимова

Самоирония — удел людей благополучных и уверенных в себе, а вот пытающийся самоутвердиться человек может воспринять в штыки даже безобидную шутку. Особенно если она касается того, что хотя бы условно можно назвать приобретенными правами.

Самоирония в штанах

— Почему ты выбрала такой маникюр? — спрашивает знакомая. — Что он означает?

На ногтях, впрочем, никаких загадочных иероглифов. Просто черный горошек на сером фоне. Ничего не означает, кроме того, что под рукой оказался именно этот лак.

— Создается впечатление, что ты холодный и закрытый человек!

Да, кто-то кто уверен: нельзя просто надеть штаны, которые хорошо сидят на фигуре, — надо что-то символизировать, передавать черты характера.

— Мода рано поняла, что первой посмеяться над собой — путь к популярности. Одним из первых трикстеров называют Эльзу Скиапарелли . Она начала вносить в мир строгих костюмов и выверенных платьев искрометный юмор: знаменитая шляпка-туфля, шляпка в виде говяжьей отбивной, бижутерия в виде насекомых, — поделилась эксперт в области стиля Жаннат Идрисова. — Мы снова на витке буйства модной иронии. Вольные, порой комично деформирующие фигуру фасоны, игривые принты, провокационные лого, забавной формы каблуки, декор на сумках — это призывает если и не смеяться в голос, то улыбнуться. Но нельзя не заметить: сами мы, потребители, в последнее десятилетие заметно поубавили в легкости мировосприятия. У нас больше агрессии, нетерпимости, неумения посмеяться над собой…

Мода компенсирует потери общества: делаясь серьезнее, позволяем костюму разгуляться.

— Увлекаемся ЗОЖ, сидим на диетах и стройнеем — «наращиваем плоть» силуэтом оверсайз. Качаем торс — облекаем его в одежду из мягких, «дряблых» тканей, — добавила Идрисова.

Был козел — стал абьюзер

Без любви — никуда, но мужчине и женщине просто так встречаться теперь не принято. Необходимо работать над отношениями. «Мы всегда подразумевали, что отношения должны продолжиться свадьбой», — торжественно заявляет девушка и начинает готовиться к торжеству. Всерьез. Так, чтобы букетики на столах непременно передавали дух пары, а гости обязательно нарядились в платья цвета увядшей лаванды — ведь именно того оттенка были скатерти в кафе, где молодые познакомились.

Или вот, например:

«Мы долго к этому шли, по сто раз взвешивали все «за» и «против», сомневались, передумывали, но в конечном итоге таки решились. Да, будет сложно, но это станет проверкой нас самих, нашей дисциплины и выдержки, нашей готовности взять под свою ответственность кого-то еще. И вместе с тем мы безмерно счастливы» — появляется сообщение в соцсети. На чей-то вкус — так и для объявления о решении родить наконец ребенка слишком торжественно, но нет.

Это — о покупке собаки. Просто так завести зверюгу — категорически нельзя. Интересно, а собаку спросили: она хочет быть проверкой?

Для любой проблемы — сложные слова. «Один мальчик уже издергал мелким физическим абьюзом всех девочек в классе», — рассказывает мать второклассницы. Это означает — за косички дергает. Но «абьюз» звучит солиднее.

Все это, уверяют эксперты, повод радоваться — значит, хорошо живем!

— Жизнь советских людей была наполнена иронией и самоиронией. Это и анекдоты мрачных 1930-х (например, «Живем, как в автобусе, — половина сидит, половина трясется»), и шутки позднего СССР, связанные с продуктовым дефицитом: продуктов было мало, а юмора много. Сейчас мы почему-то шутить перестали. Сплошная самоцензура — все думают: не скажу ли лишнего, не обидятся ли? — рассуждает Александр Васькин. — Да, были примеры, когда шутка оборачивалась трагедией — вспомним, например, начало саги про д’Артаньяна. Но ведь сейчас мы не в том Париже!..

Пятилетка собственной жизни

Еще один тренд нашего века — попытки понять: а не пора ли выходить из «зоны комфорта»? Или туда еще не заходили? Людям работы мало — вот они и ищут дополнительную? И над отношениями надо работать, и над правильным питанием, и над восприятием мира… И с таким серьезным лицом, что сомневаешься: а в удовольствие ли оно? Как будто пятилетку выполняют, причем в четыре года.

Взять в супермаркете пакет, чтобы потом выбросить мусор, — нельзя, он не перерабатывается! Надоевшую одежду — только в секонд-хенд или в переработку. Косметика — органическая, лекарства — природные. В фитнес — не просто плавать и танцевать, а «строить тело». «Если парень предложит поехать отдохнуть в Мексику, бегите от него! Думающий человек не отдыхает, а путешествует!» — наставляет женский журнал…

Что обидно, сами идеи-то — замечательные! Когда без фанатизма. Что, неужто кто-то скажет, что думать об экологической сохранности планеты — плохо и бессмысленно? Что питаться мясом с зеленью — дурь и блажь? Да и кидаться в постель с первым встречным — хоть и дело вкуса, но тоже так себе вариант.

Может, будем просто жить в свое удовольствие? Есть, потому что еда вкусная, а не потому что правильная? Отдавать ребенка в кружок, потому что он бредит бальными танцами, а не потому, что «так надо для всестороннего развития»? Заводить кошку, потому что она мягкая и мурлычет, а не чтобы «проверить свою ответственность»?

И, в конце концов, как правильно призывал тот самый Мюнхгаузен: улыбайтесь, господа! Умное лицо — это еще не признак ума.

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