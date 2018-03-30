Юрий Норштейн — о «Ежике в тумане», детях и современном искусстве

Знаменитый мультипликатор Юрий Норштейн рассказал, как относится к современной анимации, из чего состоял «Ежик в тумане» и показал детские рисунки, которыми восхищается.

О детях

Запомните, особенно родители, которые очень любят указывать детям, как рисовать — это последнее дело. Дети знают гораздо лучше, их воображение намного глубже нашего. Они логично мыслят, но их метафоры превосходят любые фантазии взрослого человека. У них свои правила: они смотрят на мир и хотят, чтобы он смотрел на них в ответ. Поэтому на их рисунках персонаж часто двигается влево или вправо, а смотрит фронтально.

Я уже не говорю о том, какие шедевры рисуют дети по мотивам «Ежика в тумане». Смотреть на это — большое наслаждение. Как тонко они чувствуют всю фактуру: и тишину, и туман, как перепродумывают сюжет. Например, один мальчик сделал рисунок «Ежик с Медвежонком выводят из тумана лошадь, чтобы ей не было так одиноко».

Это создала моя подружка Дуся Геллер, сейчас ей уже 16, а тогда было года четыре. Пришла как-то раз ее мама Катя к нам в студию, она была моей студенткой. И говорит: «Вот, Дуся нарисовала». Я посмотрел, расхохотался и попросил отксерокопировать рисунок для меня. Я считаю, что это шедевр. Называется «Лошади приснился страшный сон, и она описалась». Это стоит изучать ученым, потому что это настоящие наскальные знаки, они могли быть сделаны и 50 тысяч лет назад.

Это рисунок Кати, моей дочери, ей тогда было лет пять. На нем открытое окно, в него дует холодный ветер. Спит девочка, голову накрыла подушкой, а пяточка выглядывает из-под одеяла. И она мне говорит: «Ты знаешь, пап, мне кажется, что тепло ощущаешь гораздо острее, когда что-то чувствует холод». Здесь, в частности, нога. Она высказала философию жизни, потому что, в конце концов, когда вкусна вода? Когда ты испытываешь жажду. Человек, который объелся, никогда не поймет вкуса еды.

О мультфильме «Шинель»

Я однажды поставил жестокий эксперимент: показал детям, которым по 10-11 лет, кусок из «Шинели». Вы не представляете, какой смех стоял в зале. Взрослые потом у меня спрашивали: «Как же так?». Я ответил: «Вы совсем не понимаете природу смеха. Они смеются, потому что они узнают себя во всех действиях Акакия Акакиевича». Дети обожают мелочи, подробности, это свойство их души. В этом смысле они могут нам подкинуть такие откровения, что мы будем диву даваться, почему же нам это в голову не приходило.

О современном искусстве

К сожалению, слово «искусство» сегодня практически вышло из лексикона. Я даже не помню, когда последний раз Мединский его произносил — наверное, в глубокой юности, когда еще был романтиком. Уже который год говорят, что еще немного и мультипликация, «Союзмульфильм» оживут, появятся новые дарования. Но ничего не появится, потому что нет индивидуальности.

О цифровой анимации

Простодушие в изображении — очень важная часть, а в мультипликации так просто неотъемлемая. Компьютер может дать вам любую физиологию изображения, но чем более физиологично оно будет, тем отвратительнее получится фильм.

О народном творчестве

Вспоминаю сегодняшний поход в Русский музей. Зашли мы в галерею народного творчества, а там стоят светцы — это такие металлические тяжелые, грубо говоря, подсвечники. Узорчатые мощные подставки высотой метров 20, скованные из железных прутов с массивным основанием. В них вставлялась простая лучина. Казалось бы, какого черта мастер это все оформляет: взял бы кусок проволоки и все. Так бы мы сделали сегодня, судя по тому, что происходит с природой и городским пространством. А он создает невероятное произведение искусства. Я, когда первый раз увидел, говорю: «Вот, сюда бы скульптора Джакометти». Ему бы это понравилось.

Публикация от Diana V. (@dianavikhreva) 25 Мар 2018 в 2:07 PDT О том, из чего состоял «Ежик в тумане»

Наша конструкция выглядела абсолютно допотопной, она никак не могла равняться ни с какими съемочными станками даже того времени. Как вообще выглядела конструкция Ежика: это целлулоидная плашка, на которой сделана изобразительная фуза, сверху на целлулоиде делались иголки, а на них накладывался на корпус.