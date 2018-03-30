Как перестать бояться летать

Лера очень любит путешествовать, постоянно открывая для себя все новые и новые горизонты. Но каждое ее путешествие сопровождает… страх. Нет, она не боится отравиться неизвестной пищей, не боится встретиться с враждебно настроенными аборигенами. Она даже не волнуется насчет уровня своего английского. Больше всего на свете Лера боится летать. И каждое ее путешествие — это борьба с самой собой: «А сегодня мне точно повезет? Я же хорошо приземлюсь, да?» И это еще хорошо, что Лерина работа не связана с командировками… А ведь кто-то страдает и от постоянных перелетов.

Итак, предлагаю поговорить об аэрофобии.

Многим аэрофобия ограничивает жизнь, мешает динамике передвижений, не дает наслаждаться благами и достижениями человечества. И хотя статистика утверждает, что самолеты — самый безопасный вид транспорта по сравнению с автомобилями и поездами, это не успокаивает аэрофобов. Давайте разбираться, почему?

Причины аэрофобии

Основная причина аэрофобии — это боязнь оказаться в безвыходной ситуации. «Салон, в котором ты летишь, замкнут, двери заблокированы, ты не знаешь, как вести самолет, у тебя нет пульта управления, ты не знаешь, что делать, если самолет начнет падать» — такие мысли приходят в голову тем, кто боится летать. И поэтому на психологическом уровне поездка по земле кажется безопаснее: «Ну хоть падать с огромной высоты не буду, выпрыгну как-нибудь». Хотя проблем при авариях железнодорожного и автотранспорта ничуть не меньше.

По мнению авиационного психолога Алексея Герваша, половина людей, страдающих аэрофобией, не боится самолетов как таковых. Люди боятся своего организма, а именно — его реакции на необычную обстановку, боятся утратить контроль над своим поведением, боятся панических атак, боятся головных болей. А у многих в основе аэрофобии вообще лежит боязнь замкнутого пространства.

Внушение также одна из самых частых причин аэрофобии. Многие люди до своего первого полета особо даже не вникают в новости, связанные с авиакатастрофами. Данная тема им кажется такой далекой. А вот после первого, даже спокойного полета начинают бояться. Не пропустят ни одну передачу, участвуют в разговорах и форумах, обсуждая страхи. Изучают погодовую статистику. А при последующих полетах наблюдают за другими аэрофобами, находящимися поблизости. Эмпатируют, проживают их страх, пропускают его через себя: «Вон мой сосед как трясется, наверно, что-то знает…» И уже потом этот страх действует как условный рефлекс.

Поддается ли аэрофобия терапии?

Да. Аэрофобия, как и любой другой страх, уходит, если мы идем с ней на конфронтацию. И любой человек может научиться контролировать физиологию страха и останавливать панику. Если же от страха просто «бегать», он усилится и разрастется по принципу снежного кома, затрагивая зачатки других страхов.

Как прогнать страх?

Мы вам покажем несколько методов борьбы с аэрофобией. А вы выберите наиболее удобный для вас.

Предполетная подготовка.

Литература. Если вам предстоит полет, которого вы боитесь, изучите литературу по истории аэронавтики. Попробуйте сравнить сомнительную конструкцию первых самолетов и мощь современных авиалайнеров, которые снабжены дополнительными системами безопасности.

Человек со стороны. Представьте себя человеком со стороны, смотрящим на себя боявшегося. Как вы выглядите? Не сильно презентабельно, да? Трясетесь как осиновый лист, моргаете чаще, чем обычно, имеете синюшный цвет лица, потеете? Пожалейте себя, улыбнитесь самому себе и мысленно погладьте себя по голове: «Все будет хорошо!»

Фильм о себе. Представьте себя в кинотеатре. На экране показывают фильм о вас. Точнее, о вашем страхе. Вы наглядно видите свой страх в одном или нескольких образах или видите самого себя — трясущегося, бледнеющего. Посидите немного на первом ряду, потом пересядьте в середину зала. Далее пересядьте на самые задние места. Вас уже не так интересует этот фильм, он вам наскучил, тем более этот фильм уже совсем не про вас. Встаньте со своего места и выйдите из зала. Вы попрощались со страхом.

Перед полетом

Задания и приятности. Скрасьте время ожидания в аэропорту чем-нибудь приятным. Прогуляйтесь по магазинам, почитайте книгу, которую давно хотели прочесть (дома не читайте, оставьте для аэропорта, чтобы была интрига и мотивация), послушайте любимую музыку. Словом, отвлекайте себя на близкие и приятные мелочи.

Взлет и полет

Отвлечение. Перед взлетом не следите за стрелками часов. Пилот и так знает, когда ему взлететь. Внимательно прочтите инструкцию по правилам безопасности в самолете. Отвлекитесь на интересную книгу, которую вы начали читать в аэропорту, поиграйте в логические компьютерные игры. Если вы едете с попутчиком, хорошо подойдут небольшие настольные игры для поездок.

Расслабление. Снять состояние тревоги во время взлета можно с помощью расслабления. Сядьте комфортно, расстегните верхние пуговицы одежды, вытяните ноги и сосредоточьте свое внимание на успокаивающем дыхании — вдыхайте коротко, выдыхайте медленно. Подумайте о приятных вещах, которые вас ожидают: о предстоящем отдыхе на море, теплом солнце, вкусной еде или, если летите домой, о родном доме, близких и родственниках, которые вас ждут. Если трудно думать о будущем, поворошите приятные воспоминания, например, как вы здорово отдыхали в лагере, будучи ребенком, или ходили на самую удачную рыбалку в своей жизни.

Трусливая часть. Проанализируйте, а где находится ваш страх? Может, он прячется в позвоночнике, в желудке, в ногах или горле? Представьте, что вы дышите через эту часть, пропуская через нее равномерный поток вдыхаемого воздуха. Раз, второй, третий. Почувствуйте, как эта часть расслабляется, расслабляются мышцы, ее окружающие, вам становится тепло и страх отступает.

Беседа с попутчиком. Ненавязчиво побеседуйте с попутчиками. На любую нейтральную тему. Отдых, погода, увлечения, работа… Обычно я обсуждаю с соседями предстоящий или последующий отпуск, рассказываю о местах, которые мне понравились, спрашиваю советов. Если сосед сам вступает с вами в разговор, поддержите беседу. Возможно, он сам страдает аэрофобией.

Контакт с физическими ощущениями. Есть в психологии такое понятие — «я здесь и сейчас». Мы редко стараемся жить настоящим моментом, все волнуясь о будущем. Вернуть нас в состояние настоящего помогает контакт с физическими ощущениями. Ощутите, как вам комфортно/некомфортно в кресле, как вы держите в руках книгу, как перебираете в кармане конфеты, как пахнет выпечкой, которую разносят стюарды. И самое главное, ощутите: именно сейчас вам ничего не угрожает, именно сейчас все идет по плану. Вы здесь и сейчас.

Личный опыт

Мы попросили нескольких человек рассказать о своем личном опыте борьбы со страхом полетов.

Татьяна, писательница

«В самолет я всегда беру с собой работу. Даже если лечу в отпуск, и даже если у меня ночной рейс. Все равно не усну. И стараюсь брать тему посложнее, особенно если перелет долгий. Это помогает мне справиться с волнением. Все с книжками, а я лечу с тетрадкой. Люди иногда спрашивают: «Что пишете?» Такое внимание тоже приятно».

Александр, программист

«Я читал, что нет смысла контролировать работу пилота. Часто летал и со временем изучил очередность звуков в салоне самолета. Что за чем следует. Если, как мне казалось, что-то шло не так, звал стюардесс и уточнял, все ли в порядке? Это, конечно, снимало напряжение.

Теперь стараюсь отвлечься на окружающий мир. Вот ребенок булочку жует, чавкает. Вот соседи карту разглядывают. А тот скучающий дедушка около иллюминатора, наверно, вспоминает свою молодость».

Милана, педагог

«Много лет я очень тяжело переносила перелеты: очень закладывает уши, и безумно болит голова, первые полеты я просто сидела и выла, а стюардессы бегали, не зная, что делать. Еще и этот страх полетов… Со временем организм научился засыпать — как-то само отключается все, чтобы легче переносить боль, защитная реакция. Просто отключаюсь с первыми признаками боли. Просыпаюсь на посадке. Однажды мы летели из Стамбула, была сильная мигрень; зашли в самолет с мужем, пристегнули ремни и отрубились. Рядом сидел мужчина, трясся прямо от страха, смотрел на нас с ужасом, а когда объявили посадку и мы проснулись, он так и сидел, не сводя с нас взгляда».

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите