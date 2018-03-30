Могли ли первопроходцы Аляски «расслабляться» водкой

Алкогольная тема не дает покоя нашим согражданам. А уж если речь идет о халявной «огненной воде»!.. Вот и сейчас — вновь всплыла тема якобы обнаруженных в пещере на Аляске внушительных запасов спирта, привезенных сюда еще более полутора веков назад, во времена Русской Америки. Могли ли в ту пору образоваться в тех далеких краях такие запасы горячительного «made in Russia» и для кого они предназначались? Прокомментировать промелькнувшую на некоторых новостных порталах сенсацию мы попросили известного путешественника, организатора многочисленных экспедиций РГО на Аляску Михаила Малахова

— Михаил Георгиевич, событие о котором идет речь, произошло еще несколько лет назад, но сейчас вновь привлекло внимание. Вот что о нем говорится в сообщениях:

При исследовании спелеологами вновь обнаруженной карстовой пещеры на Аляске в национальном парке Катмаи, были найдены дубовые бочки со спиртом в количестве более 100 штук. Все бочки находятся в идеальном состоянии и до сих пор герметично закупорены… На них сохранились печати сургучные печати с четким изображением двуглавого орла, цифрами «1851» и надписью на русском языке «Петропавловский порт»…

Таким образом, у этой находки прослеживается вроде бы явный «русский след». В связи с этим упоминают такой пикантный нюанс: мол, некоторые из местных жителей, узнав о находке, обратились в местную администрацию с предложением поскорее вернуть обнаруженное «горючее» назад в Россию. Почему? — Да потому, что хранить эти бочки на территории США очень опасно: ведь русские просто так такое большое количество водки не оставляют и могут действовать совершенно непредсказуемо!

— Ну, последний «штрих», упомянутый вами, это уж явное ёрничество и полный вздор, выдуманный кем-то. А что касается самой находки… Не буду скрывать своего скептического отношения к правдивости такой информации.

Начну с того, что если бы подобный хорошо сохранившийся потайной склад полуторавековой давности был, действительно, обнаружен, то об этом непременно стало бы известно ученым, занимающимся историей Аляски. И наверняка было бы соответствующее сообщение на состоявшейся не так давно конференции Исторического общества Аляски. Я в нем принимал участие и точно знаю: ни о чем подобном никто не говорил!

Кроме того сам факт отправки с Камчатки огромной партии спирта в Русскую Америку не очень вяжется с историческими реалиями того времени. Я изучал многие документы и свидетельства современников относительно быта в тех далеких краях, когда их колонизировали наши соотечественники. Так вот могу вам сообщить. — Те русские первопроходцы, конечно, спиртное употребляли! Известно, например, что знаменитый исследователь Аляски и ее многолетний «начальник» Александр Баранов во время морских путешествий для исследования тех краев еженедельно устраивал команде своих судов праздник. Матросы с помощью изрядных доз горячительного расслаблялись, снимали стресс от ежедневной тяжелейшей работы. В субботу напивалась одна половина команды, а другая в это время несла ходовую вахту, а в воскресенье — менялись местами…

— Но, может быть, спирт нужен был русским в качестве менового товара — «жидкой валюты» при осуществлении обмена на ценные меха с коренными местными жителями?

— Местных тогда русские не спаивали. — Спиртного им и самим не хватало.

А еще в любом случае следует учитывать еще вот что: Снабжение русских поселений на Аляске было довольно хорошо отлажено в то время. Однако занималась этим в основном американская Компания Гудзонова залива. Американцы везли провизию и товары на Аляску из Калифорнии. Конечно, среди таких грузов было и спиртное — виски, ром. Именно такие напитки были в ходу в Русской Америке.

Есть и еще один момент, который мешает мне принять за правду упомянутое вами сообщение. История этих мест мне хорошо знакома. Довелось побывать в районе Катмаи во время нескольких наших экспедиций. Во времена Русской Америки в районе Катмайского берега, в устье реки Катмаи была только одна маленькая русская деревушка. Большие суда проходили мимо. Непонятно, почему именно в тех краях оказался спрятан столь значительный «клад» со спиртом. И — главное — зачем эти тяжелые бочки транспортировали от берега и прятали в укромной пещере?..

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