Тина Канделаки: я очень много работала и честно зарабатывала

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ», известная ведущая и бизнес-леди Тина Канделаки , в отличие от многих звезд, не стесняется говорить о цене своего успеха. Она подчеркивает, что никакого особого секрета здесь нет — она просто много работала, что не осталось незамеченным и принесло свои результаты. Знаменитость рекомендует другим никогда не опускать руки и уверенно идти к своим целям.

Телезвезда Тина Канделаки не устает призывать людей работать, в частности над собой, ведь только так, по ее убеждению, можно добиться успеха. По словам селебрити, ей ничто не упало с неба, и она всего добилась благодаря собственному трудолюбию и целеустремленности: «Да, сейчас у меня все есть. Но все пришло не просто так. Я начинала, когда одна страна рушилась, a другая строилась. Я очень много работала и честно зарабатывала».

Канделаки акцентировала внимание на том, что в наше время у людей есть много возможностей, ведь в мире цифровых технологий упрочились связи, уменьшились расстояния и вся информация мира «в буквальном смысле лежит на ладони»: «Вчера были IPO, сегодня уже ICO. Стартапы, созданные руками нескольких человек, делают их как минимум миллионерами! При этом люди будто не верят в возможности сегодняшнего дня. Почему?»

Вопрос Тины многие посчитали риторическим, ведь тот, кто хочет чего-то добиться в жизни, ищет возможности, остальные же находят для себя красивые отговорки и объяснения лени. Но большая часть подписчиков поблагодарила светскую львицу за то, как она мотивирует становиться лучше и успешнее. Размышления красавицы понравились десяткам тысяч пользователей Инстаграма: «Умница. Вот у кого учиться надо». «Мне кажется, потому что людям проще не брать ответственность. Проще все оставить, как есть и искать виноватых». «Потому что они ленивые. Проще оправдать неверием свою лень».

«А где я могу трудиться и неважно, как тяжело?» «Потому что работы нет, никто не думает о народе». «А сами о себе подумать не пробовали? Все хотят, чтобы с неба падали миллионы, ну не бывает так».

Среди составляющих личного успеха Тина Канделаки называет умение правильно планировать свой день и не отвлекаться на информационный мусор, которого очень много в сети. Она также призывает людей заниматься спортом, ведь он способствует бодрости духа и желанию добиваться результатов, что пригодится в разных сферах жизни.