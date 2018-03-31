Пирамида, которую построил Маск. Новый стартап миллиардера

Основатель Tesla и SpaсeX решил занять себя… кубиками. По словам Илона Маска, производить их будут из породы, полученной при прокладке тоннелей для подземного транспорта. На эти работы нужны немалые деньги. Их-то Маск и рассчитывает выручить, продавая кирпичи, сделанные как кубики Lego, но в реальном масштабе. Из гигантского конструктора можно без скрепляющего материала собирать здания, памятники, все, что душе угодно. Причем все созданные шедевры выдержат сейсмические нагрузки Калифорнии — пообещал Маск, заманивая таким образом будущих зодчих в свой проект. Первый набор «мега Lego» будет посвящен Древнему Египту. Отличная идея, можно сказать, безотходное производство, да и еще и на привлеченные деньги.

Каждый раз после очередного предложения Маска с новой силой разгораются споры о том, кто же он на самом деле? Бизнес-гений или авантюрист? Наверное, и то, и другое, поскольку, создавая что-то новое, всегда рискуешь.

Скептики, правда, предрекают Маску плохой финал, мол, его успех — всего лишь большой мыльный пузырь, и он когда-нибудь лопнет. Особенно достается его компании Tesla, производящей электромобили. Фирма работает в убыток. Да и с самими машинами не все в порядке. Буквально на днях в США произошла очередная смертельная авария с участием беспилотного автомобиля Tesla X. Он потеряла управление и врезалась в отбойник на шоссе.

Но камни летят и в сторону других проектов. Идея создать сеть станций размером с одно парковочное место для скоростного подземного транспорта стал предметом насмешек в соцсетях. «Илон, дружище, мы знаем, что ты живешь отличной от нашей жизнью, потому что тебе это позволяет объем кошелька, но ты, конечно, слышал об автобусной остановке…», — иронизировали пользователи.

Впрочем, Маска такая скептическая реакция, похоже, совсем не смущает. Он выдает публике идею за идеей. Одну краше другой. Достаточно вспомнить самый безопасный в мире огнемет на случай зомби-апокалипсиса. «Оружие от монстров» разошлось в считанные дни, как горячие пирожки и принесло компании Маска 10 миллионов долларов. «Это оружие гарантированно зажжет вашу вечеринку. Отлично оно подходит и для жарки орехов», — рекламировал Маск свой товар.

Как говорил великий комбинатор Остап Бендер , клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги, его надо морально разоружить. Маск этими приемами пользуется блестяще. К этому хорошо добавить немного эпатажа и интриги. Как это было, например, с заявлением о проекте по созданию новой империи межгалактических средств массовой информации. Основатель Tesla и SpaсeX подал это так, что до сих пор неясно, пошутил он или сказал серьезно. Все понимают, что затея — из области фантастики, но нам же интересно, любопытство никто не отменял. А для Маска цель достигнута. О нем снова говорят. Его фамилия уже стала брендом, все, что он предлагает, попадает в СМИ, активно обсуждается в соцсетях и привлекает инвесторов. И неважно, успешный это проект или нет.

Чем объяснить этот феномен? В России тоже был человек, которому люди с готовностью отдавали деньги. Основателю финансовой пирамиды «МММ» Сергею Мавроди в начале 90-х доверили свои кровные, по разным подсчетам, от 10 до 15 миллионов россиян. Всем им обещали огромную прибыль. Но повезло лишь немногим. Большинство осталось ни с чем. Несмотря на миллионы обманутых вкладчиков, проблемы с законом и реальные тюремные сроки основатель «МММ» сумел построить еще несколько финансовых пирамид, придумал новый проект — виртуальную фондовую биржу, а еще запустил собственную криптовалюту. И снова привлек миллионы участников, причем не только в России.

Говорят, если есть рыбка, всегда найдется удочка, чтобы ее поймать. Особенно если на крючок насадить хорошую приманку. В придумывании этих самых приманок и Мавроди, и Маск преуспели. Вот только конец начинаний основателя «МММ» был бесславным, все его проекты лопнули. Не ждет ли такая же судьба и создателя компании Tesla? Эксперты предрекают любимому детищу Маска банкротство в ближайшие несколько месяцев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!