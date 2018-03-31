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Побоище насекомых: шершень против богомола, тарантула и скорпиона
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Побоище насекомых: шершень против богомола, тарантула и скорпиона 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Шершня не зря именуют самым опасным и агрессивным летающим насекомым в мире. Забудьте про пчел, этому монстру по зубам даже скорпионы!
Шершни довольно распространены по всему миру. Обыкновенных шершней размером в 2-3 сантиметра вы наверняка видели за городом.
Другое дело шершни азиатские. Эти вырастают уже до 5 сантиметров в длину и имеют на вооружении сильный яд. Взрослые особи охотятся на других насекомых, даже тех, кто гораздо крупнее.
Один на один азиатский шершень без особых проблем загоняет в угол смертельно ядовитого скорпиона. Богомол? Вообще не соперник.
Что сказать, будете путешествовать по Азии, держитесь от таких созданий подальше. Они далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд.
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