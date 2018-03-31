Ещё
Анфиса Чехова поделилась планами на будущее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анфиса Чехова поделилась планами на будущее 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Анфиса Чехова порассуждала на тему отношения к жизни.
Женщина призналась, что она — реалист. Чехова не живет верой в светлое будущее, но верит в «здесь и сейчас». Телеведущая уверена, что человек должен жить настоящим, остро чувствовать каждый момент, наслаждаться неожиданными поворотами жизни и не упускать свой шанс, даже если не приведет к чему-то хорошему.
Отвечая на вопрос, что Чехова будет делать «завтра», Анфиса говорит, что намерена проживать жизнь и получать от нее удовольствие. «Находить, терять, познавать, трогать Жизнь наощупь, дышать моментом, пробовать на вкус все эмоции, падать, разбивать в кровь коленки, подниматься, взлетать, смеяться взахлеб, рыдать навзрыд, ошибаться, верить, разочаровываться, снова очаровываться, принимать решения, отменять их, много Путешествовать и много Любить!» — поделилась Чехова с читателями своими планами на будущее.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирена Понарошку рассказала, как нужно воспитывать детей Валерия приняла участие в проекте против семейного насилия Алексея Воробьева сравнили с персонажем из "Шрека"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У каких народов измена — знак гостеприимства25
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы9
Тест: правда или нет?10
Дворовый щенок вырос и оказался медведем3
Жители Ленобласти заметили НЛО22
Видео
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
10:05
Заяц запрыгнул на многоуровневую парковку в Екатеринбурге
Безумный мир
00:32
Бравый гусь распугал солдат
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение