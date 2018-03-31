Анфиса Чехова поделилась планами на будущее

Телеведущая Анфиса Чехова порассуждала на тему отношения к жизни.

Женщина призналась, что она — реалист. Чехова не живет верой в светлое будущее, но верит в «здесь и сейчас». Телеведущая уверена, что человек должен жить настоящим, остро чувствовать каждый момент, наслаждаться неожиданными поворотами жизни и не упускать свой шанс, даже если не приведет к чему-то хорошему.

Отвечая на вопрос, что Чехова будет делать «завтра», Анфиса говорит, что намерена проживать жизнь и получать от нее удовольствие. «Находить, терять, познавать, трогать Жизнь наощупь, дышать моментом, пробовать на вкус все эмоции, падать, разбивать в кровь коленки, подниматься, взлетать, смеяться взахлеб, рыдать навзрыд, ошибаться, верить, разочаровываться, снова очаровываться, принимать решения, отменять их, много Путешествовать и много Любить!» — поделилась Чехова с читателями своими планами на будущее.