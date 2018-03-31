История директора Hearthstone Бена Броуда

Он занимался степ-дэнсом, слушал хип-хоп, записывал песни и развозил пиццу — увлечения привели его на работу в Blizzard.

Двое здоровых мужиков из Калифорнии нацепили зимние куртки и пошли в лес. В тот самый, что неподалеку от Ирвайна. Они ожидали там найти коллегу, чтобы анонсировать новое дополнение для Hearthstone, а в итоге пропали. На месте происшествия нашли только видеозапись. Разработчики? Бесследно исчезли. Когда запись запустили, первым, что услышали, — отчаянный вопль Бена Броуда: «Косак!» Так обычно бабушки зовут на обед внуков, которые убежали в соседний двор. Недовольная физиономия Бена Томпсона без слов описывала все происходящее. Ведущий художник HS настроил камеру и побрел в лес. Там они нашли проектор, покрытый паутиной. И Дейва Косака. Тот вёл себя как-то неестественно. Он появился сразу после завершения ролика с анонсом нового дополнения.

Бутылки на деревьях, тыквы с горящими свечками внутри, древние надгробья. Поговаривают, ведьма осквернила лес, вот и началась чертовщина. Это в Ирвайне-то. Волчий вой, нападение невиданных существ, красные и белые огоньки, которые периодически загорались в темноте. Да еще эта картинка в стиле 80-х, которая то и дело сбивается на помехи. Разработчики шастали по лесу и находили все новые карты. Их последней остановкой стал пустующий лагерь. Броуд и Косак радостно подбежали к булькающему котлу. Только Томпсону не понравилась эта идея. Через пару мгновений оба достали фонари и попятились.

— А это еще что? — Вы это слышали? — Нет, такую карту мы делать не будем! — завелся Косак. — Что это? — запаниковал Томпсон. — Такой карты не будет! — продолжал Косак, как будто увидел Демогоргона. — Она слишком мощная! Слишком мощная! — едва сохраняя серьезное лицо, закричал Броуд. — В чем дело? — Бросай камеру! Бежим!

В комментариях писали: «Актеры, у которых еще нет Оскара». Раньше Blizzard могла выпустить ролик — и тут же продать зрителю игру. Было достаточно захватывающего сюжета, эпичных баталий и громыхающей музыки. Бен Броуд запустил механизм по смену традиций. Нет, красивые видео никуда не делись. Просто директор Hearthstone оказался настолько харизматичным и талантливым, что без него не обходится ни один анонс. Он завел аккаунт в твиттере, чтобы общаться с сообществом. Периодически он появляется на форуме Reddit, где отвечает на вопросы. Когда есть время, он записывает видео из дома. Броуд и сам не заметил, как стал лицом Hearthstone.

«В Blizzard было не так много людей, у которых была такая роль. Там есть [Крис] Метцен и [Майк] Морхайм, но мы были достаточно консервативными. Мы должны были говорить «корпоративным языком». Пресс-релизы без индивидуальности. Просто «заявление Blizzard». И так продолжалось многие годы. Я знал, что команда Hearthstone была другой. Перед тем, как мы анонсировали игру, кто-то из сотрудников SMM-отдела спросил мой твиттер, чтобы отметить меня на нескольких фотографиях. Я никогда не пользовался твиттером раньше. Я зарегистрировался ради одного события и спросил у руководителя разработки, можно ли мне писать там. Он сказал: «Делай, что хочешь». Это полностью все изменило», —рассказывал директор Hearthstone в интервью PCGamer.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Hearthstone.

Такой подход Броуд был нужен, чтобы донести позицию разработчиков до аудитории. Он прекрасно понимает, что ходит по тонкому льду. Но пока ему удается балансировать. Броуду нравится общаться с игроками и быть с ними на одной волне. Поэтому в анонсирующих видео разработчики путешествуют по разным местам, оставляют пасхалки и шутят над собой. Серия видео с Королем Личом, которого пригласили в офис Blizzard, стало сборником всевозможных приколов и мемов. В одном из эпизодов он сидел и оценивал карты. Эту на пыль, эту тоже, следующая, эта вообще слишком сильная. «Ты вообще играешь в Hearthstone?» — обращался Король Лич к Бену Броуду.

«Я убежден, что иногда вы попадаете в вакуум, в пустоту, где, если никто не говорит, люди предполагают худшее. Если вы не понимаете, почему мы делаем «А», а не «Б», вероятно, вы можете подумать: единственная причина, по которой мы будем делать «А», — потому что мы идиоты или потому что у нас на то есть гнусные причины. И чаще всего это неправда», — объяснял Броуд журналисту Rolling Stone.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BenBrode.

Когда Blizzard выпустила ролик с анонсом «Экспедиции в Ун’Горо», на Reddit появилась петиция. Раз видео вышло немузыкальным, ты, Бен Броуд, должен лично записать песню. К тому моменту разработчик уже прославился своими объясняющими роликами и открытостью к сообществу. Не все понимали и были согласны с отдельными решениями, но эти попытки ценили. Броуд не прошел мимо ветки на форуме. Взял подходящий минус (или сделал сам?), написал текст, свел все это вместе и выложил. В итоге за год видео собрало практически миллион просмотров. После такого выступления геймдизайнера прозвали «лучшим МС Азерота». Более точно высказался пользователь Wack: «С таким человеком, Blizzard даже не нужна маркетинговая команда».

Когда Броуд записал композицию про Артаса и историю его превращения в Короля Лича, сообщество было готово носить его на руках. Всенародная любовь принесла еще 650 тыс. просмотров. Только на этот раз видеоряд с Беном Броудом, читающим рэп, разбавляли ролики из WarCraft 3. Пользователи тогда шутили, что, если разработчик когда-нибудь покинет Blizzard, ему будет, чем заняться.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BenBrode.

На самом деле, именно увлечение хип-хопом привело его в игровую индустрию. Броуд родился в калифорнийском городе Калвер-Сити. В старших классах он решил попасть в команду по степ-дэнсу. Когда парень увидел, как танцуют другие, у него просто крышу сорвало. Он хотел также. Вместе со старым приятелем Джои он подал заявку на вступление в команду. Тирон, который тогда возглавлял группу, сразу предупредил Броуда с товарищем: «Вы должны прекратить слушать ту музыку, что слушали раньше. Весь следующий месяц вы обязаны слушать только рэп и хип-хоп. Если я застукаю вас за чем-то другим, тут же вылетите».

Семнадцатилетний школьник понятия не имел, что это за стили вообще. Но он согласился с таким условием. Поначалу у парня получались далеко не все движения. Поэтому он тренировался каждый день. Все-таки в команде 15 человек должны действовать как единое целое. В процессе погружения в степ-дэнс Броуд влюбился в культуру хип-хопа.

Однажды, он заметил в углу класса здоровенный проигрыватель. Устройство позволяло слоями записать множество разных инструментов и тут же воспроизводить пленку. Пацаны загорелись при виде столь функционального аппарата. Им захотелось сделать что-то свое и дать послушать другим. Броуд стучал по столу и издавал звуки, как Майкл Уинслоу из «Полицейской академии». Впрочем, до «человека десяти тысяч звуковых эффектов» ему было далеко, как ни крути. Но звучало забавно. Чего только не сделаешь в 17 лет?

Со временем пленочный проигрыватель заменила программа Acid Music Studio от Sony. Броуд отвечал за битбокс, бас и тексты, Джои — за гитару. Вместе они записали немало треков. Естественно, для себя. Когда директор Hearthstoneзачитывал под один из минусов на BlizzCon 2017, его все слушали, не отрываясь. Правда, одноклассники в те годы явно натерпелись от них.

Школьная пора закончилась. Впереди Броуду предстояло поступление в институт. Он воспользовался программой Калифорнийского университета, которая позволяла провести один день с первокурсником и ознакомиться с местным укладом. Бен остался в восторге от всего, что он там увидел. Но время пролетело слишком быстро. Мама была должна забрать его в условленное время, но не смогла. Она опаздывала. Броуд сидел неподалеку от здания администрации, где находилась приемная комиссия. Чтобы не терять время зря, он решил заглянуть и спросить, какие у него шансы на поступление. Будущего студента интересовала только информатика и все, что с этим связано. Однако средний балл оказался настолько высок, что у Броуда не было и шанса. Перспектива поступить в университет уплывала из рук. По крайней мере, так бы и случилось, если б он не включил смекалку.

Во время разговора с представителем приемной комиссии парень постоянно перебирал возможности получить дополнительные баллы. Он перечислял все активности, в которых участвовал в школе. И, конечно, он не мог не упомянуть о команде по степ-дэнсу. В приемной комиссии ничего не знали о таких танцах. Тогда Броуд произнес: «Так давайте же я покажу вам». Он встал посреди офиса и начал танцевать. Когда он закончил, то заметил, что все смотрели на него. Работа встала. Женщина, с которой он общался, подошла к нему и спросила имя. «Бен Броуд». — «Жду с нетерпением возможности прочитать ваше эссе».

Спустя месяц юный танцор и музыкант получил отказы от всех учебных заведений, кроме Калифорнийского университета. Оказалось, что та женщина, перед которой он танцевал, была директором приемной комиссии. Именно она и подписала письмо о зачислении.

В 2003 Бен Броуд узнал, что офис Blizzard находился прямо на территории кампуса. Его приятель по имени Омар, который сейчас трудится над WorldofWarcraft, как раз получил там место. Он был тестером. Сидел в офисе с 7 вечера и до 4 утра. Броуда это устраивало. В то время он уже подрабатывал развозчиком пиццы. Но это не то, чем хотелось заниматься всю жизнь. Тогда Омар все продумал. Он убедил коллег заказать пиццу по телефону у заведения, в котором работал будущий директор Hearthstone, до его закрытия (10 часов вечера). Броуду выдали последний заказ и отпустили с миром. Так он познакомился с некоторыми сотрудниками компании и убедил их, что он не чокнутый.

Броуд начал работать в Blizzard в 2003 году в одном отделе с Омаром. Он был тестером Warcraft 3: FrozenThrone. Через два года он дорос до продюсера карточной игры по WorldofWarcraft. Еще через три ему доверили пост геймдизайнера. С тех пор он только и делал, что поднимался по карьерной лестнице, пока не стал директором Hearthstone. В компании Бен провел 15 лет.

В сообществе на него обратили внимание не из-за творческих способностей. А из-за смеха. Броуд так звонко и заразительно хохочет, что волей-неволей улыбаешься. Самое настоящее испытание — лететь с ним в одном самолете. Говорят, если ему включить комедию, все судно будет дрожать от смеха на высоте 10 тыс. метров. Причем разработчика достаточно просто развеселить. Шон Плотт (он же Day [9]) во время стрима с Броудом даже цель себе поставил — рассмешить столько раз, сколько это возможно.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TwinStone Salterino.

Фланелевые рубашки в клеточку стали неотъемлемой частью образа. Дома в шкафу у него найдется два или три десятка таких. В мелкую клетку, в крупную, красные, синие, зеленые, черно-белые — какие угодно. В индустрии так к этому привыкли, что даже на конференции приходится вести с собой целую коллекцию запасных рубашек. А то мало ли что. Вдруг не признают. Впрочем, Броуд настолько высокий, что его сложно не заметить. Он всегда улыбается, шутит и, если есть время, готов ответить на любые вопросы. Он также может быть спокойным и серьезным, пускай в это и верится с трудом. Просто куда привычней слышать столь знакомое и гремящее «Ха-ха-ха».

Тогда в 2003 ему невероятно повезло. Броуд и сам знает. Когда его попросили написать два материала с советами, как попасть в индустрию и стать геймдизайнером, одним из пунктов была удача. Та самая, которую постоянно то восхваляют, то проклинают игрокиHearthstone. Тебе хоть немного, но должно повезти. Впрочем, он не воспользовался бы своим шансом, если бы не был готов к нему.