Дигейл заявил, что в первом бою Труэксу проиграл не он

Олимпийский чемпион 2008 года и экс-чемпион мира IBF в суперсреднем весе (до 76,2 кг) британец Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО) заявил, что в декабре прошлого года он не был самим собой и только поэтому сенсационно проиграл в домашних стенах американскому середняку Кейлебу Труэксу (29-3-2, 18 КО). Теперь Джеймсу стыдно, но в реванше, который запланирован на 7 апреля в Лас-Вегасе (США), он обещает всё исправить.

«Труэксу далеко до моего уровня, мы с ним словно небо и земля, и 7 апреля я покажу, почему, — выступил перед журналистами Дигейл сразу после открытой тренировки. — Все видели, насколько я был медленный в первом бою, и мне стыдно за моё выступление. Это было неловко, и я хочу это исправить».

«Многократно пересматривал наш бой, хоть это очень тяжело, потому что я знаю, что тогда в ринге был не я, — теребит рану воспоминаниями британец. — Сейчас я чувствую себя намного лучше, мой джеб снова остр, и все увидят это, когда я стану двукратным чемпионом мира. Труэкс попробовал, что это такое — быть чемпионом мира. Он выйдет в ринг голодным, распираемый желанием побить меня ещё раз. Однако, я для него слишком хорош и докажу это делом».

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