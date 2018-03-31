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Евгений Салаев: До смерти «утомленный солнцем»
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Евгений Салаев: До смерти «утомленный солнцем» 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве зверски убили Евгения Салаева, эпизодического актера фильма «Утомленные солнцем-2». Трагическая судьба, изломанная.
Известен Салаев был не ролями, а тем, что решил сменить пол — не мог жить в той физической оболочке, которая дана была ему при рождении. Он решил стать «женщиной Настей» — просто-напросто отрезав себе детородный орган. Страшная история — в каком же пограничном, отчаянном состоянии надо находиться, чтобы поступить так. Евгений-Настя чуть не погиб тогда от кровотечения. Но выжил и пытался как-то склеить свою новую жизнь… Носил платья, делал яркий макияж. Но, понятно, сильно выделялся из толпы.
С кино тоже как-то не очень задалось. Играл, в основном, в массовках. Последние годы жил с бабушкой в деревне Великово Владимирской области. С родней не общался. Страдал от одиночества. Соседи его сторонились. В Москву приехал, чтобы поправить здоровье. О том, что Женю убили, рассказала журналистам «СтарХита» его подруга Юлия Бусырева.
«Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили, как бездомного, неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — рассказала Юлия.
Сейчас, конечно, в сети появятся злобные тролли с комментариями: так ему и надо, нестандартному и странному. Но мне в судьбе Евгения Салаева видится очень печальная тема одиночества и непохожести, отверженности. Да еще и такой вот страшный конец… Как-то, несколько лет назад, в метро я видела парня типажа модельера Сергея Зверева — только в «бедняцком» исполнении. «Кожаная куртка» из дермантина с искусственным мехом, волосы, пережженные до сухой желтизны… Криво подведенные глаза и губы. На него тыкали пальцами и кое-кто снимал на мобильники. Группка молодых людей гопнического типа громко обсуждали: бить или не бить «этого …» Я подошла к «тревожной кнопке» — чтобы сразу сообщить, если что… Потом все же решили не бить. Повезло парню. На тот раз.
Тогда я подумала, как все-таки трудно быть не таким, как все. Это — осознанный выбор, и, безусловно, сложный. Потому что хочется смешаться с толпой, стать незаметным.
Но в случае с Салаевым, думаю, все еще сложнее. Творческая натура, поиски себя — во всех смыслах. Жалко человека. Почему у нас так любят диктовать правила — как выглядеть, как одеваться. Летом забили парня за шляпу и очки; типа, «больно умный». Тоже была громкая история, как-то ничем не окончившаяся. Нет человека. Просто потому, что у кого-то чесались кулаки.
Век разгоняется — все плотнее время, все больше нового и необычного появляется вокруг. И новое время приносит новые задачи и не решенные человеческие явления. Но проблемы люди решают, к сожалению, по-старинке: уничтожить непохожих и не вписанных в контекст привычных правил.
И изобретается новое оружие, и гонка вооружений выходит на новый уровень — в глобальном смысле. И в таком вот частном, человеческом: убили человека за то, что он не такой, как все.
И до сих пор никто не изобрел, как нам уберечь друг друга от нелепых случайностей и от немотивированной агрессии.
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