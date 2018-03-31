Про смешное и не совсем в День смеха. Что натворили ярославцы

«А у вас вся спина белая», — говорила Эллочка Людоедка Остапу Бендеру . Да и в целом, словарный запас у девушки был не ахти какой большой. Мы надеемся, что вы придумали для своих домочадцев и коллег розыгрыши интереснее, потому что 1 апреля без подтруниваний — уже не День смеха и не День дурака. Без дураков, конечно, обойдемся. Вспомним казусные ситуации, в которые попадали или которые создавали ярославцы за последние 365 дней (о них лучше не вспоминать без иронии).

Рейтинг составлен не по градации смешного или авторских предпочтений, а в хронологическом порядке

1. Уличные арки в форме сердец (или нет) на проспекте Ленина

«Горзеленхозстрой» хотел как лучше, а получились необычные конструкции. Желание привнести что-то новое в город, а именно «цветущие сердца», большинство ярославцев встретили в штыки. И не потому что им не нравятся растения или жалко потраченных средств. Каждый понимает в меру своей испорченности, но многим показалось, что сердца напоминают филейные части. Впрочем, с сердцами все смирились. Теперь ярославцы делают на их фоне свадебные фотографии.

Собственно, мы же все понимаем, что у сердец должно быть треугольное завершение, а здесь его нет.

Ситуация патовая. Небольшому павильону нигде нет места. Сначала Стас Костюшкин поставил его на улице Кирова без разрешения, и депутаты взбунтовались. После пончиковую вместили на Советскую площадь в рамках новогодней ярмарки. По завершению каникул ларек снова оказался в начале улицы Кирова. В марте его снова демонтировали и пока не установили на новом месте.

Надеемся, что это будет пончик, который смог. Кстати, сначала в пончиковой в продаже не было пончиков, но вскоре оборудование привезли.

Помимо павильона, Стас Костюшкин все время находился где-то рядом с Ярославлем — платил по счетам в рамках акции, сажал деревья, тренировался с мэром, приезжал объяснять правила движения и выступать на сцене. В режиме постоянного присутствия местные жители решили попросить его отремонтировать дороги в Заволжском районе и пообещали взамен установить на каждой остановке его пончиковые и слушать хиты.

3. Экс-мэр Рыбинска и штрафы за нарушение правил дорожного движения

Сейчас Юрий Ласточкин находится в колонии по уголовному делу о растрате и получении взятки. Ситуация, конечно, несмешная. Но в какой-то момент (а именно в ноябре) он начал получать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что на автомобилях, которые принадлежат Ласточкину, ездят другие люди по всей стране. Мало того, что ездят, так еще и нарушают.

4. Владимир Слепцов и неравнодушное отношение к Крещению

Мэр Ярославля призвал своих подчиненных окунуться в прорубь в православный праздник. Именно так восприняли местные и федеральные СМИ посыл главы города — проверить купели. Нарезанный ролик разлетелся по интернету, а Владимира Слепцова почти что затроллили. Впрочем, ключевым желанием мэра была безопасность возле иорданей (ну и купаться тоже неплохо), но вспоминать об этом без улыбки уже невозможно.

5. Человек, способный любить и сострадать

Именно такого человека хотела принять на работу Любовь Сурова , глава Кировского и Ленинского районов. Конечно, были и другие требования, но такие тонкие душевные качества будущего чиновника пробудили интернет-общественность. Неизвестно, нашла ли Любовь Сурова нужного человека, но объявление о вакансии появилось в сети 12 марта. Может быть, у вас все еще есть шанс.

Кстати, с этой новостью Ярославль попал сразу в несколько популярных публичных страниц ВКонтакте.

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