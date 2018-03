Нобелевские лауреаты. Энрике Ферми 

Человек, проживший очень короткую жизнь и сделавший на десяток нобелевских премий, человек, который открыл миру атомную энергию и подарил США атомную бомбу, великий итальянский американец Энрико Ферми — вот наш сегодняшний герой рубрики «Как получить Нобелевку».

Об Энрико Ферми писать очень сложно. Он входит в число тех великих физиков, простое перечисление достижений которых составит несколько лонгридов. К нобелевскому лауреату 1938 года это относится в полной мере, несмотря на слишком короткую — всего 53 года — жизнь.

Энрико Ферми

Родился 29 сентября 1901 года, Рим, Италия

Умер 28 ноября 1954 года, Чикаго, Иллинойс, США Нобелевская премия по физике 1938 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За доказательство существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами, и связанное с этим открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами (for his demonstrations of the existence of new radioactive elements produced by neutron irradiation, and for his related discovery of nuclear reactions brought about by slow neutrons».