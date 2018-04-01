«У черта на куличках»: где и как в Тюмени проходит фестиваль комиксов

Я ненавижу комиксы, и сегодня эта ненависть воспылала с новой силой. Помню, как писала дипломную работу по «Маусу» Арта Шпигельмана (единственный комикс, который я дочитала/досмотрела до конца — ну, потому что иначе диплом бы не получился). А сегодня нелегкая понесла на Аккумуляторную, 1/1, где на территории скейт-парка проходит Comic Arts Tyumen. Очень крутое мероприятие, но вот общего у нас с ним мало.

Хотя, согласна, кого волнует мое личное отношение к комиксам. Да, я не визуал: ненавижу, когда за меня кто-то додумывает картинку (по этой причине редко смотрю фильмы). И сегодня я с удивлением (или боязнью…) оглядывала толпу по-настоящему заинтересованных в комиксах молодых людей. Половина из них была неформально одета, у кого-то были дреды на голове… Вы не подумайте: я без предрассудков и стереотипов, просто дико видеть столько нестандартного сразу — голова идет кругом, особенно, когда хронически отвык.

Кстати, Comic Arts Tyumen продолжится и завтра (также с 12:00), как ранее рассказывало ИА «Уральский меридиан». Советую побывать на этой неформальной тусовке даже тем, кто, как я, далек от мира комиксов. Но сейчас давайте по пунктам разберем, зачем все это нужно.

Если вы «офисный планктон» (вроде автора этой заметки), то региональный фестиваль комиксов станет той территорией, которая расшатает ваше «приевшееся» представление о мире.

Во-первых, Аккумуляторная, 1/1 — у «чёрта на куличках». Я добиралась на 79-й маршрутке до остановки «Аэропорт Плеханово», далее переходила через железнодорожные пути (меня одну пугает жуткий сигнал светофора?) и шла «звериными» тропами мимо торговых баз к скейт-парку. Безусловно, частые гости скейт-парка «SibSub» без каких-либо проблем добрались до места проведения фестиваля, а я вот заблудилась и заплутала — топографический кретинизм неизлечим, к сожалению.

Во-вторых, «SibSub» — это какой-то оазис абсурда, расположенный на самом отшибе. Вообще, я осталась в восторге от организаторов, которые, по сути, не «парились»: минимум сидячих мест — максимум простора. Да, в скейт-парк не привозили тонны раскладных стульев из «Икея» специально для проведения фестиваля комиксов. Здесь и так полно свободных «трибун» — рампы, например, на которые бессовестно (в хорошем смысле) могут забраться зрители, а потом громко кричать при спуске: «Если вы не отойдете, я вас задавлю!» Я вот с удовольствием наблюдала за молодыми людьми, которые, забравшись наверх, устроили перекус (видела, как наливают чай из термоса). А на другом конце огромного помещения на рампу залез художник, и это завораживало тоже.

В-третьих, Comic Arts Tyumen — уникальнейшая возможность прикупить себе чего-нибудь креативного. Здесь полно не только комиксов, которые знает весь мир («Персеполис», к примеру), но и много комиксов из серии «покупаем тюменское». Серьезно, чтобы понять, как много талантов проживает в городе, достаточно прийти сюда и посмотреть на рисунки. Кто-то, кстати, за 100 рублей в течение 15 минут нарисует скетч по вашему эскизу. У кого-то можно за более чем демократичную цену приобрести набор авторских наклеек (я корила себя за то, что не взяла наличные!). Кроме того, здесь можно пообщаться с художниками и побывать на их лекциях/мастер-классах. Все в одном месте (а вход — свободный!).

В-четвертых, аудитория, которую притягивает фестиваль комиксов, своеобразная и разношерстная. Здесь и школьники, и студенты, и мамы с детьми, и неформалы с длинными (порой сальными) волосами, в клетчатых рубашках и, простите за мою некорректность, чрезмерно лишним весом. От всего и всех я получала неописуемое эстетическое удовольствие: от суровости интерьера, харизмы лекторов, разнообразия видов искусства и людей, которые ну абсолютно не похожи на меня (или похожи, но на этом фестивале мы все смотримся как-то иначе).

Только помните, что в любой момент вас могут сбить на скейтборде или самокате (такие уж порядки: здесь можно передвигаться не только на своих двоих). Но даже если такое произойдет — не отчаивайтесь. Comic Arts Tyumen — место, где привычное отходит на второй план, а вперед вырываются креатив и новые идеи (и вполне возможно, что для этого нужен удар!). И, как сказал один из лекторов, 1) постоянно что-то делайте; 2) ничего не стесняйтесь; 3) будьте хорошими людьми.