Розыгрыши на 1 апреля по телефону: проведи время с шутками 

Розыгрыши на 1 апреля
1 апреля — День смеха. Готовь заранее розыгрыши по телефону и приколы на 1 апреля, чтобы без труда одурачить друзей и родных. А также организуй оригинальные и в то же время безопасные поздравления с 1 апреля для семьи и близких.
Главное — не говорить, что ты звонишь из морга, больницы или милиции, ведь далеко не у всех хватит здоровья выдержать такие жесткие телефонные шутки на 1 апреля.
Итак, читай на нашем сайте, как разыграть друга на 1 апреля, и выбирай понравившийся телефонный розыгрыш.
Идея, как разыграть на 1 апреля друга
Звонишь приятелю и вежливым монотонным голосом говоришь:
«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три…»
Вариант, как поздравить с 1 апреля самой первой
31 марта дожидаешься ночи и в 00:01 звонишь тем, кого хочешь поздравить с первым апреля:
«Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!»
А для достижения лучшего эффекта повторяешь звонок еще пару раз.
Веселое 1 апреля: шутки со смартфоном
Над кем-то из одноклассников можно подшутить, попросив у него телефон на несколько минут срочно позвонить, потому что твой вдруг разрядился.
Выходишь из класса и делаешь несложные манипуляции с настройками. Заходишь в «Клавиатуру», в опции «Замена текста» меняешь традиционные фразы на какие-нибудь приколы. Например, «привет», «как дела», «ок» — замени на «я тормоз», «ты попал», «фейк» и т.д.
Затем возвращаешься в класс и, как ни в чем не бывало, возвращаешь гаджет владельцу. А дальше следишь за реакцией одноклассника, когда он кому-то пишет сообщение…
Розыгрыши на 1 апреля: идеи телефонных приколов
Звонишь и говоришь:
— Ха-ха, а я знаю, что у вас наркотики хранятся, я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривен сегодня в 19:30, туда и туда.
— Но… у нас нету никаких…
— Да ладно вам отмазываться… я вас предупредила!
Как подшутить над друзьями по телефону
Звоните по номеру:
— Алло, это вас беспокоят из котельной. Вы знаете, с сегодняшнего дня мы отключаем подачу горячей и холодной воды, поэтому просим вас набрать побольше воды в кастрюли, тазики, и не забудьте про ванну.
— Большое спасибо, что предупредили.
— Да мы всех обзваниваем…
Перезваниваете через полчаса:
— Алло, вы в ванну воды набрали?
— Да.
— Теперь идите и пускайте кораблики!
«Черные» шутки на 1 апреля: розыгрыши по телефону
— Здравствуйте! Это морг? Позовите, пожалуйста, Машу с третьей полки, она мне уши на холодец обещала.
Жестокие розыгрыши на 1 апреля для коллег
В третьем часу ночи телефонный звонок:
— Алло! Вы, наверное, уже спали?
— Конечно, спал!
— Тогда извините, я перезвоню утром.
Старые шутки на 1 апреля: розыгрыши по телефону
Звонишь по любому телефону и говоришь:
— Здравствуйте, вам звонят с АТС. У нас пожар, срочно положите трубку в таз с водой!
Как можно подшутить над другом 1 апреля
Этот телефонный розыгрыш на 1 апреля действует всегда. Звонишь и говоришь:
— Алло, Дима, у нас будет ребенок!
— Это не Дима.
— Какая разница!
Розыгрыш по телефону на 1 апреля для соседей
— Здравствуйте, это квартира такая-то? Получив утвердительный ответ, говорим:
— Вы знаете, это вам звонят соседи из квартиры этажом ниже. Вы не могли бы выключить унитаз, а то жужжит очень громко….
Розыгрыш по телефону на 1 апреля для незнакомого человека
Выбираешь номер из телефонной книги и звонишь.
— Здравствуйте, это китайский ресторан. Жареных клопов заказывали?
— Нет.
— А тушеных тараканов?
— Нет.
— Это номер …-…-…?
— Да.
— Улица ….., дом …, кв. …?
— Да.
— Квартира ….. (таких-то)?
— Да.
— У нас написано, что вы заказывали.
Далее следует реакция в зависимости от чувства юмора или воспитанности человека.
Детские шутки на 1 апреля
Звонок ночью:
— Алло.
— Здравствуйте, это стадион?
— Нет.
— А почему в трусах?
Розыгрыши на 1 апреля для мужчины
Один из вариантов розыгрыша по телефону на 1 апреля:
Девушка звонит по любому номеру и, когда трубку поднимает мужчина, заигрывающим голосом спрашивает, узнал ли он ее?
— Лена?
— Нет, не Лена.
— Ну, тогда Наташа.
— Точно, мой хороший, это Наташа. Я соскучилась, бери зубную щетку и приезжай ко мне.
Дальше уговариваешь жертву к вам приехать. Если он согласится, то через 15 минут можно перезвонить и удостовериться, что жертва выезжает или уже выехала. Может, он приедет к какой-нибудь Наташе и у них получится семья?
Еще розыгрыши по телефону на 1 апреля:
Можно позвонить знакомым или незнакомым людям и, узнав, что у них есть горячая вода, напрашиваться помыться всей семьей вместе с кошкой, котятами и тараканами. Можно напроситься носки постирать, футбол посмотреть, переночевать, пожить недельку. Если ты незамужняя девушка, можно позвонить кому-то из родственников и сказать, что тебе негде жить, потому что тебя, беременную, мама из дому выгнала.
В общем, вариантов море. Выбирай любой, только не слишком жестокий. Все-таки розыгрыш по телефону на 1 апреля должен быть добрым.