Розыгрыши на 1 апреля по телефону: проведи время с шутками

Розыгрыши на 1 апреля

1 апреля — День смеха. Готовь заранее розыгрыши по телефону и приколы на 1 апреля, чтобы без труда одурачить друзей и родных. А также организуй оригинальные и в то же время безопасные поздравления с 1 апреля для семьи и близких.

Главное — не говорить, что ты звонишь из морга, больницы или милиции, ведь далеко не у всех хватит здоровья выдержать такие жесткие телефонные шутки на 1 апреля.

Итак, читай на нашем сайте, как разыграть друга на 1 апреля, и выбирай понравившийся телефонный розыгрыш.

Идея, как разыграть на 1 апреля друга

Звонишь приятелю и вежливым монотонным голосом говоришь:

«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!

Чтобы нажать один, нажмите один.

Чтобы нажать два, нажмите два.

Чтобы нажать три, нажмите три…»

Вариант, как поздравить с 1 апреля самой первой

31 марта дожидаешься ночи и в 00:01 звонишь тем, кого хочешь поздравить с первым апреля:

«Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!»

А для достижения лучшего эффекта повторяешь звонок еще пару раз.

Веселое 1 апреля: шутки со смартфоном

Над кем-то из одноклассников можно подшутить, попросив у него телефон на несколько минут срочно позвонить, потому что твой вдруг разрядился.

Выходишь из класса и делаешь несложные манипуляции с настройками. Заходишь в «Клавиатуру», в опции «Замена текста» меняешь традиционные фразы на какие-нибудь приколы. Например, «привет», «как дела», «ок» — замени на «я тормоз», «ты попал», «фейк» и т.д.

Затем возвращаешься в класс и, как ни в чем не бывало, возвращаешь гаджет владельцу. А дальше следишь за реакцией одноклассника, когда он кому-то пишет сообщение…

Розыгрыши на 1 апреля: идеи телефонных приколов

Звонишь и говоришь:

— Ха-ха, а я знаю, что у вас наркотики хранятся, я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривен сегодня в 19:30, туда и туда.

— Но… у нас нету никаких…

— Да ладно вам отмазываться… я вас предупредила!

Как подшутить над друзьями по телефону

Звоните по номеру:

— Алло, это вас беспокоят из котельной. Вы знаете, с сегодняшнего дня мы отключаем подачу горячей и холодной воды, поэтому просим вас набрать побольше воды в кастрюли, тазики, и не забудьте про ванну.

— Большое спасибо, что предупредили.

— Да мы всех обзваниваем…

Перезваниваете через полчаса:

— Алло, вы в ванну воды набрали?

— Да.

— Теперь идите и пускайте кораблики!

«Черные» шутки на 1 апреля: розыгрыши по телефону

— Здравствуйте! Это морг? Позовите, пожалуйста, Машу с третьей полки, она мне уши на холодец обещала.

Жестокие розыгрыши на 1 апреля для коллег

В третьем часу ночи телефонный звонок:

— Алло! Вы, наверное, уже спали?

— Конечно, спал!

— Тогда извините, я перезвоню утром.

Старые шутки на 1 апреля: розыгрыши по телефону

Звонишь по любому телефону и говоришь:

— Здравствуйте, вам звонят с АТС. У нас пожар, срочно положите трубку в таз с водой!

Как можно подшутить над другом 1 апреля

Этот телефонный розыгрыш на 1 апреля действует всегда. Звонишь и говоришь:

— Алло, Дима, у нас будет ребенок!

— Это не Дима.

— Какая разница!

Розыгрыш по телефону на 1 апреля для соседей

— Здравствуйте, это квартира такая-то? Получив утвердительный ответ, говорим:

— Вы знаете, это вам звонят соседи из квартиры этажом ниже. Вы не могли бы выключить унитаз, а то жужжит очень громко….

Розыгрыш по телефону на 1 апреля для незнакомого человека

Выбираешь номер из телефонной книги и звонишь.

— Здравствуйте, это китайский ресторан. Жареных клопов заказывали?

— Нет.

— А тушеных тараканов?

— Нет.

— Это номер …-…-…?

— Да.

— Улица ….., дом …, кв. …?

— Да.

— Квартира ….. (таких-то)?

— Да.

— У нас написано, что вы заказывали.

Далее следует реакция в зависимости от чувства юмора или воспитанности человека.

Детские шутки на 1 апреля

Звонок ночью:

— Алло.

— Здравствуйте, это стадион?

— Нет.

— А почему в трусах?

Розыгрыши на 1 апреля для мужчины

Один из вариантов розыгрыша по телефону на 1 апреля:

Девушка звонит по любому номеру и, когда трубку поднимает мужчина, заигрывающим голосом спрашивает, узнал ли он ее?

— Лена?

— Нет, не Лена.

— Ну, тогда Наташа.

— Точно, мой хороший, это Наташа. Я соскучилась, бери зубную щетку и приезжай ко мне.

Дальше уговариваешь жертву к вам приехать. Если он согласится, то через 15 минут можно перезвонить и удостовериться, что жертва выезжает или уже выехала. Может, он приедет к какой-нибудь Наташе и у них получится семья?

Еще розыгрыши по телефону на 1 апреля:

Можно позвонить знакомым или незнакомым людям и, узнав, что у них есть горячая вода, напрашиваться помыться всей семьей вместе с кошкой, котятами и тараканами. Можно напроситься носки постирать, футбол посмотреть, переночевать, пожить недельку. Если ты незамужняя девушка, можно позвонить кому-то из родственников и сказать, что тебе негде жить, потому что тебя, беременную, мама из дому выгнала.

В общем, вариантов море. Выбирай любой, только не слишком жестокий. Все-таки розыгрыш по телефону на 1 апреля должен быть добрым.