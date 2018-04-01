Кувайский провидец. История уникального человека

Редко, но всё же встречаются люди, которые не похожи на всех остальных. Некоторые видят будущее, другие исцеляют словом, третьи предостерегают от опасностей. Одним из таких людей был уроженец Сурского района Иван Ерошкин.

Этот человек был известен по всей округе своими необычными способностями. Закрываясь одеялом, он видел то, что не видели другие, а если быть более точным, предсказывал будущее и видел прошлое. Пропадёт ли у кого корова или украдут что, так все шли к Ивану Кузьмичу, зная, что тот обязательно поможет.

Обретение дара

А прожил всю жизнь Иван Кузьмич в селе Большой Кувай Сурского района. Настоящая фамилия провидца — Шегуров, а Ерошкин — прозвище, которое он получил за свои способности предсказателя. Родился он в 1894 году, а где — неизвестно. Известно только, что в Кувай его семья перебралась в 1930-х годах после ряда вынужденных переездов, связанных с ворожбой. Где только не жили Шегуровы, и в Москве, и на Урале, и в Сибири. Несколько раз его убить пытались, дом поджигали.

Власти в то время проявлений таких способностей старались не допустить, приходилось переезжать. Как и при каких обстоятельствах Иван Кузьмич обрёл свой дар предсказания, точно никто не знает. Некоторые люди, знакомые с Ерошкиным, рассказывали, что способность видеть прошлое и будущее он получил ещё во время Гражданской или во время Первой мировой войны, лежа в московском госпитале с ранением. Говорят, что накрылся Кузьмич одеялом и видит жену свою, идущую к нему в госпиталь, видит собаку, которая чуть её не укусила, и отслеживает весь путь своей супруги. Приходит к нему жена Анна, он её спрашивает: «Пыталась ли тебя собака укусить, когда ты сюда шла?» Она отвечает, что да. А далее Ерошкин рассказал ей весь её маршрут, верность которого Анна подтвердила.

Другая версия обретения Ерошкиным своего дара гласит, что способность предсказывать Иван Кузьмич получил, сидя в тюрьме. Старик-сокамерник, за которым он ухаживал, передал ему свой дар, погладив рукой по голове, да так, что даже после этого у Ерошкина кудри отпали.

Такое кино!

Предсказывая, Ерошкин обязательно прикрывал глаза, либо кепкой, либо одеялом. Знавшие Кузьмича люди рассказывали, что увиденное под одеялом Ерошкин сравнивал с кинофильмом. Если к нему обращались с пропажей вещей, то он не называл точное месторасположение, а старался как можно более полно описать это место. Если же причиной прихода к предсказателю служила болезнь, то Иван Кузьмич указывал, к кому следует обратиться, чтобы вылечиться. Либо в больницу направит, либо к знахарке, при этом часто назывался конкретный человек, который вылечит. Ерошкин безошибочно мог назвать предмет пропавшего и мог рассказать о том, что тот делает в данный момент. Предсказывал, как будет происходить процесс поиска.

Однажды пропала у одной семьи корова. Решили они обратиться к Ерошкину, пришли к нему, не говоря о своей пропаже. Залез Кузьмич под одеяло да и кричит: «Корова у вас пропала! Если прямо сейчас поедете в сторону Сурского к Араповке ближе, то нагоните и корову, и воров». И действительно — догнали.

Последние предсказания

Приходилось Ерошкину и с милицией сотрудничать, хотя и с небольшим желанием. Как-то раз в одном из хозяйств Суркого района украли лошадей, обратились за помощью к Кузьмичу. На что он им ответил: «Пишите расписку, что отпустите меня — только тогда скажу». Начальник ломался, ломался, а потом и написал. «В Полянках они сидят! Только не возьмете вы их. А если попытаетесь, то подстрелят одного из ваших». Так оно и случилось, как Ерошкин сказал. Поймали трёх воров, а один из милиционеров ранение получил.

Многим людям Иван Кузьмич помог, до сих пор местные жители помнят о нём и до сих пор верят в слова им сказанные. Одно из последних предсказаний Ерошкина гласит о том, что село Большой Кувай, в котором он жил, в скором времени станет городом, а в месте, где святой источник Тихвинской Божьей Матери находится (6 километров от Кувая), санаторий построят. Пока ничего этого нет, но кувайцы верят своему провидцу.

Умер Иван Кузьмич Ерошкин в 1980 году слепым человеком, оставившим после себя добрую и долгую память.