Что читать этой весной

Настоящие любители литературы, конечно, не делят книги на весенние или летние, но мы все-таки рискнули предложить вам несколько интересных вещей.

В этот раз детектив и работа следователя представлены с непривычной читателю стороны — филологической. Текст написан от лица племянника эксперта-филолога Виктории. В своей квартире погибла молодая пара: ее задушили, его вытолкнули в окно. Перед смертью жертвы заказали на дом шикарный ужин, который оказался разбросан по комнате, а входная дверь открыта. Они вели активную жизнь в социальных сетях, поэтому в Следственном комитете решили дать прочесть весь гигантский объем их переписки филологу, человеку из научной среды, чтобы найти следы угроз, речевой агрессии, сомнительных связей. Опытному лингвисту тексты и контексты, которые они образуют, могут сказать намного больше, чем простому читателю. Филологу-эксперту Виктории Берсеневой удалось сделать важные выводы о личностях убитых, и, возможно, это поможет раскрыть преступление, ведь традиционное расследование зашло в тупик.

Имя Марины Москвиной знакомо российским читателям. Она — автор романов «Гений безответной любви», «Роман с Луной», «Мусорная корзина для Алмазной сутры» и других.

Ее новый роман по масштабу и охвату, пожалуй, не встает в сравнение со всем ранее написанным писательницей. Да и работала она над этой книгой целых семь лет, вложив в нее не только душу, но и память своей семьи на протяжении века, нескольких поколений, живших, любивших, строивших новую страну, воевавших, сомневающихся, возрождающих и верящих в жизнь.

У Москвиной обычно все максимально приближено к современности. А здесь речь идет о временах, которые очень интересны сегодня многим — предреволюционное время, революция, 1920-е годы. Мы заново открываем для себя это время, которое до этого либо вообще ускользало сквозь пальцы времени, либо показывалось нам однобоко. Неважно, с какой стороны: белой, красной или черной.

ЛОРРЕН ФУШЕ «МЕЖДУ НЕБОМ И ТОБОЙ»

Лу больше нет, и Джо кажется, что не стало и его самого. Но она оставила ему как завещание наказ — сделай наших детей счастливыми. Они давно покинули дом родителей, отношения, сложившиеся в их семье, нельзя назвать простыми и понятными, но такова последняя воля ушедшей. И Джо придется начать свою жизнь с самого начала.

Книги Лоррен Фуше почти незнакомы российскому читателю. А перевод вообще первый. Но для знакомства с популярным французским автором «Между небом и тобой» подходит лучше всего, ведь в романе есть все: любовь, ненависть, переживания, смех и слезы; история семьи и история каждого из ее членов в отдельности; ошибки прошлого и попытки наладить отношения.

А еще море, солнце, остров где-то вдали и счастье. И мы тоже сопереживаем героям, ощущаем морской воздух и песчаный берег, где живут герои книги. Мы начинаем смотреть на мир вокруг нас немного иначе…

ЛИ ИЮНЬ «ДОБРЕЕ ОДИНОЧЕСТВА»

Три девушки и один парень, старый квартал Пекина, самое преддверие студенческих волнений. Пока еще все хорошо, но дух перемен уже витает в воздухе и вызывает тревогу у тех, кто помнит времена хунвейбинов и гонений на интеллигенцию.

Но разве убедишь в чемто молодежь, требующую перемен? Разве они кого-то слушают? Такова завязка, но совсем не о том роман, хотя, конечно, обойтись без событий 1989 года невозможно, говоря о Китае того периода.

Это почти элегия с элементами расследования и печалью одиночества, на которое обрекли себя герои книги. Одна из них оказывается отравленной или отравилась сама. Нам это предстоит понять в ходе чтения. Но жизнь ее сломлена и уничтожена навсегда. А две другие девушки и вовсе сбегают из страны, пытаясь найти себя.

Это очень китайский роман, и в то же время написан он не только для жителей Поднебесной. Книга может помочь европейцам и американцам понять образ мыслей и поступки китайцев.

Впрочем, такое могло произойти в какой угодно стране, просто рефлексия была бы немного иной и с иными последствиями. Но тем книга и увлекает.

ГИЙОМ МЮССО «КВАРТИРА В ПАРИЖЕ»

Гийом Мюссо, один из самых популярных беллетристов Франции (продано 33 миллиона экземпляров его книг, переведенных на 40 языков), вновь увлекает нас в путешествие по человеческим страстям.

…Маделин Грин, в прошлом офицер полиции, сняла квартиру в Париже. Ее бросил любимый, и в жизни явно нужны перемены.

По недоразумению ту же квартиру снял драматург Гаспар Кутанс — мизантроп, умеющий работать только в одиночестве. И все бы благополучно забылось, в жизни бывают всякие нестыковки, но героев романа объединила одна тайна.

Раньше квартира принадлежала известному художнику Шону Лоренцу, который умер, потому что был не в силах пережить смерть своего сына Джулиана. Маделин и Гаспар воссоздают шаг за шагом его жизнь после исчезновения Джулиана и обнаруживают, что все не так просто.

Лоренц оставил три картины, которые загадочным образом исчезли после его смерти. Маделин и Гаспар решают их найти. Но для достижения успеха им надо побороть своих собственных демонов.