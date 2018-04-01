Сергей Мавроди. Президент страны под названием «Халява»

На этой неделе умер один из главных авантюристов России. Сергей Мавроди считал себя гениальным математиком и психологом, в советские времена занимался фарцовкой, а в 90-е основал самую масштабную финансовую пирамиду «МММ». Решил заработать на человеческой жадности и любви к халяве. Но судьба сыграла с ним злую шутку, и бывший финансовый аферист, один из самых известных людей в стране, умер в одиночестве, как бомж, передает корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров

Ролики про «МММ» в 94-м году крутили по всем российским телеканалам. Экскаваторщик Леня Голубков убеждал свою семью и страну, что на акциях «МММ» можно заработать легко и красиво.

«Такой шукшинский персонаж, был основан на искренности и непосредственности русского мужика. Денег нет, а он идет, рискует, месяц работал и думает «а вдруг пролечу?». И вот он получил дивиденды и обалдел от счастья», — сказал актер, исполнитель роли Лени Голубкова Владимир Пермяков

Голубкову поверил и сам Пермяков. Актер хотел купить акции, но денег не хватило. «Нам чисто символически платили. Я помню, за первый ролик 1000 рублей получил, а потом нам платили 250 долларов», — добавил Пермяков.

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

Это был кич — примитивные истории, преувеличенные эмоции. Режиссеру роликов Бахыту Килибаеву задачи ставил сам основатель «МММ» Сергей Мавроди. «Он говорил, что люди, которые считают себя умными, нас не интересуют. Нас интересуют остальные. И до них нужно просто внятно донести, что вот ты сегодня деньги занес, а через неделю их можешь вытащить. И будет больше. Все», — вспоминает режиссер.

Классическая пирамида: деньги новых вкладчиков обеспечивают доход тем, кто вложился ранее. Главное не продукт, а его раскрутка. Это Мавроди понял еще в 91-м, когда торговал китайской оргтехникой и на целый день сделал бесплатным проезд в столичном метро. Не стал мелочиться и после выпуска акций, и к Лене Голубкову приехала Просто Мария, звезда популярного сериала Виктория Руффо

В 90-е деньги открывали любые двери. Котировки акций «МММ» начали печатать на первых полосах авторитетных газет. Курс объявляли по единому телефонному номеру 100 перед тем, как сообщить точное время. А на одном из телеканалов Мавроди выступил с новогодним обращением наравне с президентом.

Летом 94-го вкладчиков «МММ» было уже 10, а то и 15 миллионов. Всего за полгода стоимость его билетов увеличилась в 127 раз. Власти на действия Мавроди смотрели с опаской, но долгое время ему не мешали. И даже прикрывали.

«Я был депутатом в то время. И среди моих знакомых депутатов были большие начальники. И мне говорил, искренне меня любя: « Павел , да ты что, дурачок? Ты же специалист хороший. Что ж ты не знаешь, когда выскочить?». Вот эти люди, которым «выскочить» нужно было вовремя, они, конечно, не могли допустить ареста Мавроди», — сказал финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

4 августа 94-го Мавроди все-таки задержали за неуплату налогов, а его пирамида рухнула. И это была катастрофа. 50 вкладчиков «МММ» свели счеты с жизнью. Разорились миллионы.

«Была здоровая структура, не нарушающая закон. И власти ее решили развалить. И меня еще спрашивают: «Вы чувствуете свою вину?». За что? Конечно, не чувствую», — сказал Мавроди.

Подавляющее большинство обманутых вкладчиков — люди, далекие от бизнеса. Такие, как Жанна Шохина, которая работала инженером на заводе. «Я отнесла ваучер в „МММ“, затем отнесла зарплату. Через полгода, когда я пришла, денег не было», — вспоминает пенсионерка Жанна Шохина.

Председатель Нигерийского общества в Санкт-Петербурге Андрей Суберу Озидис в 90-х приехал в Северную столицу из Нигерии учиться на медика: «Тогда можно было накопить, купить квартиру, машину. Понимаете? Я тогда был студентом медицинского института. Я тогда скопил свою стипендию. И все пропало».

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в 90-е был министром экономики Чувашии и боролся в республике с финансовыми пирамидами. Но тщетно.

«Мои призывы не срабатывали. Даже моя теща, царство ей небесное, зная о моем отношении к этим фантикам, очень критическом отношении, купила их. И когда рухнула пирамида, она спрашивала: «Что мне с этим делать?» — сказал Аксаков.

У главного столичного офиса компании на Варшавке появился палаточный городок. Люди протестовали, объявляли голодовки. Винили не себя, и даже не «МММ», а правительство. На этой волне подозреваемый Мавроди стал депутатом Мавроди, быстро вышел на свободу, но деньги вкладчикам так и не вернул.

«До сих пор не ясен ответ на вопрос, куда делись акции «Газпрома» , которые находились на балансе «МММ». Если посчитать эти акции по цене сегодняшней, выясняется, что их стоимость покрывала обязательства «МММ». И нет никакой уверенности, что эти акции «Газпрома» Мавроди собирался продать, чтобы вернуть деньги», — отметил экономист Михаил Хазин

В 96-м с Мавроди сняли депутатскую неприкосновенность, а в 97-м обвинили еще и в мошенничестве. Но основатель «МММ» шесть лет скрывался от следствия, причем, не выезжая из Москвы. Наконец, в 2003-м его нашли и отправили в СИЗО . Экономист Владимир Переверзин какое-то время был его сокамерником.

«В камере время он зря не тратил, это однозначно. Занимался спортом, он по несколько тысяч раз отжимался, качал пресс, был в великолепной физической форме. А потом, когда вся камера ложилась спать, он ночью писал книги», — вспоминает Переверзин.

Его автобиографическая повесть легла в основу фильма «ПираМММида». Здесь Мавроди в исполнении Алексея Серебрякова и объяснил свои экономические принципы: «Жадность одного, пусть даже очень сильного, мощного человека, — ничто! По сравнению с этой жадностью миллионов. Каждый приносит свою индивидуальную жадность в виде денег. С ростом процентов растет и жадность».

К этому моменту Мавроди уже вышел на свободу и снова запустил «МММ». Но теперь решил подстраховаться. «Да, написано на сайте, совершенно открыто, что это пирамида, вы можете потерять свои деньги. Ваша цель конечная — финансовый апокалипсис. Разрушение современной финансовой системы», — говорил Мавроди.

И, что удивительно, люди снова понесли Мавроди деньги. Его сторонники снова собирали митинги. Однако масштабы были не те. Время страны под названием «Халява» ушло.

«С приходом президента Путина началась жесткая борьба против всевозможных нуворишей, «Остапов Бендеров» и мошенников, которые завлекали в свои сети граждан, собирали с них деньги», — сказал депутат Госдумы Аксаков.

Тогда Мавроди решил штурмовать Азию и Африку, запустил рекламную кампанию, и нигерийские вкладчики остались у разбитого корыта. «Там все очень злились. Как я вам и говорил, в любой стране все хотят зарабатывать деньги. Это бизнес. Но, к сожалению, это не оправданный бизнес», — отметил Андрей Суберу Озидис.

Сергей Мавроди считал себя злым финансовым гением мирового уровня и смерть свою описывал соответствующе: «Как меня убьют? Красиво».

Реальность оказалась куда более прозаичной. Человека, который в свое время ворочал миллиардами и манипулировал миллионами, нашли на обычной автобусной остановке на улице Поликарпова. Прихватило сердце. Случайные прохожие вызвали «скорую», но было поздно. Спасти Мавроди не удалось.

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