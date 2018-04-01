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В Совфеде рассказали, как России ответить на появление в Британии пособий о «Токсическом Путине»
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В Совфеде рассказали, как России ответить на появление в Британии пособий о «Токсическом Путине» 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что России не стоит отвечать на новые выпады Запада, но можно обратиться за ответами к знаменитому оруэлловскому произведению, передает НСН.
"Обезьянничать на эту тему я бы никому не советовал. Я считаю, что нам по-прежнему надо придерживаться того, что детей нельзя втягивать в политику. Потом это все скажется на них самих.
Я сейчас не об угрозах со стороны России, а про то, что когда ты творишь зло, это зло обязательно тебя самого достанет. Принцип бумеранга. На вопрос, кто разжигает ненависть, это не мы  А все остальное описано было в известном романе Оруэлла «1984». Помните «двухминутки гнева»? Только это уже не двухминутки, это уже двадцать тысяч за сутки, ежедневно без выходных", — заявил сенатор.
В одном из пособий британского обучающего портала The Day, школьникам предложили определить, является ли российский президент Владимир Путин самым опасным человеком в мире.
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