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«Новой газете» — 25 лет
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«Новой газете» — 25 лет 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Все так, и даже не верится, но «Новой газете» и правда исполнилось 25! Только кажется, она появилась вчера… Но нет, воды с тех пор утекло изрядно, и для газеты это — весьма солидный возраст.
А если вспомнить, когда образовалась «Новая», можно считать, что каждый год у издания шел за два: газета родилась в острейший момент истории нашей страны, на острие жила. Да и живет!
Основной состав «Новой газеты» был образован лучшими кадрами отечественной журналистики — выходцами из «Комсомолки». Издание, рожденное в непростой момент, собрало самые неравнодушные, неудобные, несогласные перья, объединенные общей целью — сделать так, чтобы жизнь в стране стала лучше.
И за годы своей жизни это издание не раз доказывало, что журналистика не просто существует, а по-настоящему действенна, что она работает и способна делать мир лучше.
Биться за правду, иногда с пережимом и перегибом. Выступать бесстрашно и зло. Не опускать голову и не убегать от проблем.
Все это они умеют и делают, наши коллеги, дружбой с которыми мы гордимся, стиль которых знаем и уважаем. И мы можем иметь на что-то разные точки зрения, но это не мешает нам признавать их профессионализм, уважать последовательность, а главное — то неравнодушие, благодаря которому и жива сегодня журналистика.
Двадцать пять, друзья, это расцвет молодости. Это значит, что впереди еще годы и годы труда, который вам приносит радость и удовлетворение. Это значит, что ваши перья не затупятся, а представления о совести и чести не перестанут быть просто некими абстрактными величинами.
В день вашего юбилея мы поздравляем вас — от всей души, с уважением, радостью и гордостью. Долгих лет и процветания!
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