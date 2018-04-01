«Новой газете» — 25 лет

Все так, и даже не верится, но «Новой газете» и правда исполнилось 25! Только кажется, она появилась вчера… Но нет, воды с тех пор утекло изрядно, и для газеты это — весьма солидный возраст.

А если вспомнить, когда образовалась «Новая», можно считать, что каждый год у издания шел за два: газета родилась в острейший момент истории нашей страны, на острие жила. Да и живет!

Основной состав «Новой газеты» был образован лучшими кадрами отечественной журналистики — выходцами из «Комсомолки» . Издание, рожденное в непростой момент, собрало самые неравнодушные, неудобные, несогласные перья, объединенные общей целью — сделать так, чтобы жизнь в стране стала лучше.

И за годы своей жизни это издание не раз доказывало, что журналистика не просто существует, а по-настоящему действенна, что она работает и способна делать мир лучше.

Биться за правду, иногда с пережимом и перегибом. Выступать бесстрашно и зло. Не опускать голову и не убегать от проблем.

Все это они умеют и делают, наши коллеги, дружбой с которыми мы гордимся, стиль которых знаем и уважаем. И мы можем иметь на что-то разные точки зрения, но это не мешает нам признавать их профессионализм, уважать последовательность, а главное — то неравнодушие, благодаря которому и жива сегодня журналистика.

Двадцать пять, друзья, это расцвет молодости. Это значит, что впереди еще годы и годы труда, который вам приносит радость и удовлетворение. Это значит, что ваши перья не затупятся, а представления о совести и чести не перестанут быть просто некими абстрактными величинами.

В день вашего юбилея мы поздравляем вас — от всей души, с уважением, радостью и гордостью. Долгих лет и процветания!