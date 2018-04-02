Ты не начальник, я не дурак 

В ЦБ активно стремятся обучить сотрудников новым способам взаимоотношений. Адепты новых подходов не жалуются на бюрократию, но отмечают, что иногда от них пытаются требовать протоколы и согласования. Как банковская система во главе с регулятором избавляется от бюрократии и строгой иерархии?
В Банке России внедряют гибкие подходы в работе по созданию продуктов и IT-сервисов, нормативных документов с комплексными изменениями бизнес-процессов. Об этом на конференции Agile Days 2018 рассказала руководитель проектного офиса Банка России Светлана Иванова. Она объяснила, с какими сложностями при этом приходится сталкиваться. Например, проблема бюрократии для Центробанка неактуальна, но специфика устройства ведомства заставляет искать особые решения.
Где протоколы ежедневных митапов?
«Бюрократии в Банке России нет. Мы с этим не сталкивались. Иногда мы слышим робкие голоса при формировании скрам-команды: «А где распоряжение о создании команды?» Улыбка всех участников. Распоряжения нет и не будет. «Где протоколы подписанные, согласованные со всеми, ежедневных митапов?» Опять же это для нас неприменимо. Мы этим не страдаем, бюрократия не наша проблема», — заявила Светлана Иванова.
Она отметила, что приходится работать с особенностями структуры и иерархией. «Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Мы нашли рецепт. Как правило, канбан— или скрам-команда формируется заказчиком. Со стороны заказчика проблемы иерархичности нет, бывает проблема при привлечении сотрудников из смежных департаментов, тех, кто занимается проверками, согласованием, контролем. У такого сотрудника должно быть либо право принятия решения, либо его ответственность согласовать решение с непосредственным начальником. Поэтому скрам-команда не замечает иерархичности структуры», — пояснила она. «Культура изменений у нас в организации прижилась, все привыкли работать с изменениями, почва хорошая», — полагает Иванова.
Еще одной проблемой при внедрении гибких подходов становится сопротивление сотрудников. «Здесь ответ простой: либо ты это любишь, либо нет. Мы пытаемся соблазнить, устраиваем обучение, тренинги, приводим успешные примеры внедрения канбан— или скрам-команд в Банке России. Если нежелание не исчезает, значит это не путь текущего времени для этой команды», — рассказала Иванова.
Kanban и Scrum — два подхода к работе над проектом, основанных на Agile.
Бюрократия въелась во многие процессы
О том, как банковская система изживает бюрократию и избавляется от строгой иерархии, Банки.ру спросил у экспертов.
Банковский сектор очень зарегламентирован. Бюрократии в нем чуть больше, чем в других сегментах. Поэтому в условиях изменений банкам приходится сложнее всех, говорит HRD Модульбанка Алена Валовая.
«Строгая иерархия рождается в тех институтах, где люди не делятся друг с другом информацией. Например, когда твой начальник делает что-то, чего ты не знаешь. Ты не обладаешь информацией, поэтому не можешь принять правильное решение. Это тормозит рабочие процессы, а талантливые люди не получают возможности проявить себя. Если руководитель хочет показать результат всего своего подразделения, а не свой личный, он будет заинтересован в людях, которые смогут заменить его в каких-то вопросах», — отмечает Валовая.
По ее словам, побороть бюрократию в банке можно только при одном условии — если его основатель или руководитель считает ее неприемлемой. «Бюрократия давно въелась во многие процессы, и изжить ее можно только при сильном желании. Оно должно исходить от тех, кто делает этот бизнес. Без этого можно долго пытаться, но все равно ничего не получится, — считает Алена Валовая. — Бороться с бюрократией надо, потому что во времена турбулентности экономики старые методы перестают работать. Нужно формировать новые, а это невозможно в условиях жестких бюрократических рамок, ограничивающих любое креативное движение. С этим нужно бороться, если бизнес хочет развиваться, а не просто удерживать позиции».
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Систему строгой иерархии можно считать устаревшей
Еще один враг эффективности — строгая иерархия. Открытые отношения между сотрудниками и руководством являются одним из факторов эффективной работы, говорит председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.
«Исследования крупнейших мировых компаний, таких как Google, подтверждают, что важнейшие факторы, влияющие на эффективность работы организации, — это психологическая безопасность и комфорт сотрудников. Другими словами, если сотрудник уверен, что он может обратиться к руководителю с любым вопросом или безбоязненно высказать свое мнение, то он будет работать лучше, — уверен Самохвалов. — В условиях строгой иерархии невозможно выстроить открытые и доверительные отношения между руководителем и подчиненными, что будет неминуемо сказываться на бизнес-процессах. Сейчас такую систему можно считать устаревшей, поэтому банки от нее постепенно отказываются».
«Мы стремимся разместить максимально близко друг к другу департаменты и подразделения, которые часто взаимодействуют (для упрощения рабочих процессов). При этом мы сократили количество отдельных кабинетов в пользу просторного открытого пространства и удобных переговорных комнат. Теперь сотрудники разных грейдов работают рядом и имеют прямой доступ к руководству. Масштабные изменения в банке позволили создать более открытую среду и корпоративную культуру», — привел пример председатель правления «Русского Стандарта».
Полный отказ от иерархии в банке невозможен, считает генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс», психолог Марина Мелия — младшая: «Банк, особенно крупный, — это сложнейший механизм, успешное функционирование которого зависит от слаженной работы всех подразделений. Их условно можно разделить на две группы. К первой и большей относятся те, работа которых состоит из множества мелких процессов, требующих четкого соблюдения инструкций и регламентов, — своего рода военная организация. Есть закономерность: чем „более банковскую“ и простую функцию выполняет сотрудник, например операционист или кассир, тем более структурирована должна быть его работа, тем строже вертикаль иерархии подчинения. При этом работа в подразделениях „менее банковских“, например в маркетинге, допускает практически все новомодные системы управления персоналом и организации рабочего процесса. Результат их творческой работы затем будет переведен на язык „функций“ методологами, юристами и другими специалистами, отвечающими за соблюдение законодательства и безопасность», — рассказала она.
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru