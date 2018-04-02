Ты не начальник, я не дурак

ЦБ активно стремятся обучить сотрудников новым способам взаимоотношений. Адепты новых подходов не жалуются на бюрократию, но отмечают, что иногда от них пытаются требовать протоколы и согласования. Как банковская система во главе с регулятором избавляется от бюрократии и строгой иерархии?

В Банке России внедряют гибкие подходы в работе по созданию продуктов и IT-сервисов, нормативных документов с комплексными изменениями бизнес-процессов. Об этом на конференции Agile Days 2018 рассказала руководитель проектного офиса Банка России Светлана Иванова . Она объяснила, с какими сложностями при этом приходится сталкиваться. Например, проблема бюрократии для Центробанка неактуальна, но специфика устройства ведомства заставляет искать особые решения.

Где протоколы ежедневных митапов?

«Бюрократии в Банке России нет. Мы с этим не сталкивались. Иногда мы слышим робкие голоса при формировании скрам-команды: «А где распоряжение о создании команды?» Улыбка всех участников. Распоряжения нет и не будет. «Где протоколы подписанные, согласованные со всеми, ежедневных митапов?» Опять же это для нас неприменимо. Мы этим не страдаем, бюрократия не наша проблема», — заявила Светлана Иванова.

Она отметила, что приходится работать с особенностями структуры и иерархией. «Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Мы нашли рецепт. Как правило, канбан— или скрам-команда формируется заказчиком. Со стороны заказчика проблемы иерархичности нет, бывает проблема при привлечении сотрудников из смежных департаментов, тех, кто занимается проверками, согласованием, контролем. У такого сотрудника должно быть либо право принятия решения, либо его ответственность согласовать решение с непосредственным начальником. Поэтому скрам-команда не замечает иерархичности структуры», — пояснила она. «Культура изменений у нас в организации прижилась, все привыкли работать с изменениями, почва хорошая», — полагает Иванова.

Еще одной проблемой при внедрении гибких подходов становится сопротивление сотрудников. «Здесь ответ простой: либо ты это любишь, либо нет. Мы пытаемся соблазнить, устраиваем обучение, тренинги, приводим успешные примеры внедрения канбан— или скрам-команд в Банке России. Если нежелание не исчезает, значит это не путь текущего времени для этой команды», — рассказала Иванова.

Kanban и Scrum — два подхода к работе над проектом, основанных на Agile.

Бюрократия въелась во многие процессы

О том, как банковская система изживает бюрократию и избавляется от строгой иерархии, Банки.ру спросил у экспертов.

Банковский сектор очень зарегламентирован. Бюрократии в нем чуть больше, чем в других сегментах. Поэтому в условиях изменений банкам приходится сложнее всех, говорит HRD Модульбанка Алена Валовая.

«Строгая иерархия рождается в тех институтах, где люди не делятся друг с другом информацией. Например, когда твой начальник делает что-то, чего ты не знаешь. Ты не обладаешь информацией, поэтому не можешь принять правильное решение. Это тормозит рабочие процессы, а талантливые люди не получают возможности проявить себя. Если руководитель хочет показать результат всего своего подразделения, а не свой личный, он будет заинтересован в людях, которые смогут заменить его в каких-то вопросах», — отмечает Валовая.

По ее словам, побороть бюрократию в банке можно только при одном условии — если его основатель или руководитель считает ее неприемлемой. «Бюрократия давно въелась во многие процессы, и изжить ее можно только при сильном желании. Оно должно исходить от тех, кто делает этот бизнес. Без этого можно долго пытаться, но все равно ничего не получится, — считает Алена Валовая. — Бороться с бюрократией надо, потому что во времена турбулентности экономики старые методы перестают работать. Нужно формировать новые, а это невозможно в условиях жестких бюрократических рамок, ограничивающих любое креативное движение. С этим нужно бороться, если бизнес хочет развиваться, а не просто удерживать позиции».

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Систему строгой иерархии можно считать устаревшей

Еще один враг эффективности — строгая иерархия. Открытые отношения между сотрудниками и руководством являются одним из факторов эффективной работы, говорит председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов

«Исследования крупнейших мировых компаний, таких как Google , подтверждают, что важнейшие факторы, влияющие на эффективность работы организации, — это психологическая безопасность и комфорт сотрудников. Другими словами, если сотрудник уверен, что он может обратиться к руководителю с любым вопросом или безбоязненно высказать свое мнение, то он будет работать лучше, — уверен Самохвалов. — В условиях строгой иерархии невозможно выстроить открытые и доверительные отношения между руководителем и подчиненными, что будет неминуемо сказываться на бизнес-процессах. Сейчас такую систему можно считать устаревшей, поэтому банки от нее постепенно отказываются».

«Мы стремимся разместить максимально близко друг к другу департаменты и подразделения, которые часто взаимодействуют (для упрощения рабочих процессов). При этом мы сократили количество отдельных кабинетов в пользу просторного открытого пространства и удобных переговорных комнат. Теперь сотрудники разных грейдов работают рядом и имеют прямой доступ к руководству. Масштабные изменения в банке позволили создать более открытую среду и корпоративную культуру», — привел пример председатель правления «Русского Стандарта».