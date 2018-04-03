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Канадцы создали ласты со сменными лопастями
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Канадцы создали ласты со сменными лопастями 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: TechCult
Канадская компания Cetatek, которая занимается производством снаряжения для подводного плавания, представила ласты Aquabionic ABS. Комплект состоит из ботинок с закрытой пяткой и нескольких сменных лопастей, крепящихся на застежку. Об этом сообщил сайт Digital Trends.
Таким образом канадские ласты могут подойти для занятий разными видами спорта. Например, для фридайвинга (разновидности подводного плавания с задержкой дыхания) используют моноласты или ласты с очень длинными лопастями, а для сноркелинга (плавания на поверхности воды с маской и дыхательной трубкой) подходят легкие ласты.
Компания Cetatek предлагает покупателям ласты со сменными лопастями. К легким ботинкам с помощью застежки крепятся три разных вида лопастей: стандартные, длинные и широкие.
Недавно новинка появилась на краудфандинговой платформе Kickstarter: за пожертвование в 252 доллара разработчики отправят счастливчику набор из ботинок, застежки и одной пары лопастей на выбор.
Китайские химики из Шанхайского института создали предупреждающие о пожаре обои на основе графена. В бумагу встроены датчики, которые предупреждают о начавшемся возгорании. Состав изобретения позволяет им реагировать на температуру до 130 градусов по Цельсию. В случае возгорания «умные» обои издают звуковой сигнал.
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