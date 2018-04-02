Old Joy: безумные самогонщики

Интерьер и еда: простота по-тайски

Old Joy — уже третья вывеска над этими дверьми. Дольше всех здесь продержался «Чемпивон», потом на смену ему пришёл Trend bar, который с переменным успехом играл в модное место для солидных людей. Но, как объясняет его владелец Григорий Крашенинников, найти свою публику заведению так и не удалось. Поэтому бар решили сделать проще — и по атмосфере, и по еде.

Больших усилий это не стоило. Человек, который бывал в «Тренде» несколько лет назад, сейчас может и не заметить разницу. Ну да, на одной из стен появился рисунок от пола до потолка, ну да, исчезли тяжёлые шторы, немного переставлена мебель, но на том видимые изменения в общем-то и заканчиваются.

С кухней похожая ситуация. Она всего лишь стала чуть понятней, как будто и здесь, как в зале, убрали тяжёлые портьеры. В разделе горячее — пять видов колбасок (от 320 до 420 рублей, в цену уже включён гарнир), но здесь же можно найти и несколько видов стейков (от 690 рублей), и куриные шашлычки — якитори. В разделе супов вообще ни слова о простоте: два карри (от 370 рублей), два том яма (от 330 рублей), фо бо (340) и рамен с курицей (360 рублей).

Но вот в закусках можно ограничиться луковыми кольцами (150 рублей) или чесночными гренками (180 рублей). Правда, совсем дешёвого пива в баре нет в принципе: простенький лагер идёт уже по 190 рублей.

Я взял на пробу кальмаров в тайском стиле (390 рублей) и рамен (360 рублей). Тайский стиль оказался одновременно итальянским, испанским, португальским — да и вообще любым, допускающим жарку во фритюре. Ну, конечно, если не считать, что тайцы делать этого не умеют (что неправда). Кальмары были мягкими, со сползающей то тут, то там панировкой, которая придавала морепродуктам безрадостный мучнистый привкус.

С раменом дело было существенно лучше. По крайней мере здесь постарались сделать интересный бульон и не стали заменять шиитаке шампиньонами. Лапшу можно было варить и меньше, но она была в норме. С курицей повар решил не заморачиваться и не нарезать её тонкими ломтиками — просто набросал кусками. Но в целом получилось гармонично и не монотонно.

Шоу: гондола и футбол

В программе на Первое апреля был капустник группы артистов из разных театров под названием «Самогон».

В брутальном имени чудилось обещание какой-то самоиронии — всё-таки люди искусства.

Публика в «зрительном зале» собралась весьма разношёрстная. Скучающие одинокие девушки, небольшие компании разного возраста, суровые мужчины с не отрывающимися от смартфонов юными подругами и какая-то явно артистическая молодёжь. Есть подозрение, что как минимум треть присутствовавших — это или друзья, или как минимум поклонники выступавших актёров.

Группа «Самогон» состоит преимущественно из молодых людей, что делает шоу похожим на выступление команды КВН провинциального вуза. Номера представляли собой смесь весьма специфического юмора, несколько истеричного кривлянья (видимо, это побочный эффект актёрского образования) и кое-где всплывающей политической актуальности.

Казалось, обещанный сценарий ребятам так и не принесли, и им пришлось по-быстрому придумать, чем себя занять на сцене.

«Мне кажется, выборы президента Российской Федерации — это не совсем верное название. Знаете, когда приходишь в сауну и у тебя заканчивается время, то приходится продлевать. Так вот, это было продлевание президента», — сразу дал жару первый выступающий. Это, впрочем, была единственная запоминающаяся шутка в его скетче.

Сменившие парня две пышущие здоровьем девушки, отчаянно переигрывая, изображали «простых русских баб» Боженушку и Блаженушку, которые делятся последними новостями («Вижу, дом горит, вошла, а он не мой»). Такие вот тонкие актёрские шутки.

Кульминацией сценки стало открытие, что их мужья изменяют им друг с другом: «Идёт по земле чума какая-то, всё поголовье мужское залегло друг на дружку».

Видимо, для мира искусства это серьёзная проблема, потому что народ аплодировал. Закончилось всё неожиданно — целованием портрета Путина.

Дальше пошли шутки про спорт: «Сборная России по фокусам не может выступать под своим флагом, так как у одного из фокусников в шляпе обнаружили дополнительного кролика и часы главного судьи». После бард Александр Грусть спел «венецианскую песню» с припевом: «Дырочка в гондоле, так появился я».

Отдельные репризы могли бы выглядеть забавно, но они тонули в потоке какого-то настолько специфического юмора, что любой выпуск Comedy Club выглядит рядом с ним просто эталоном вкуса, чувства меры и уместности.

Зрители однако дружно аплодировали. И чем дальше, тем ярче было ощущение, что ты случайно попал на вечеринку старых друзей, которых веселят вещи, не вызывающие у тебя никаких эмоций, кроме неловкости. Вечер сатиры и юмора, кстати, был отнюдь не бесплатным: билет стоил 800 рублей. Спасало ситуацию только то, что на развешанных по всему залу телевизорах шла трансляция футбольного матча «Урал» «Рубин» . Российский футбол, конечно, зрелище местами душераздирающее, но на фоне этого юмора он выглядел даже увлекательно.

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