В Калининграде презентовали систему «Умного дома»

По-настоящему высокие цифровые технологии добрались и до Калининграда. На этой неделе в регионе официально презентовали систему «Умного дома» — её разработкой на протяжении нескольких лет занималась компания «Ростелеком» . Комплекс позволит в реальном времени отслеживать буквально все происходящее в квартире из любой точки мира.

Калининградец Святослав Сахаров распечатывает первый в регионе комплект «Умного дома». Систему из видеокамеры, датчиков движения, загрязнения воздуха и открывания дверей молодой человек приобрел в качестве подарка матери. С помощью такого арсенала гаджетов женщина сможет удаленно следить за всем происходящим в квартире.

Святослав Сахаров, житель Калининграда:

— Данное решение было принято, так как и счета приходят в одной квитанции, и всё это поставляется пакетом. Лёгкость настройки, лёгкость проверки, лёгкость доступа. Со своего смартфона можно за всем следить, необязательно наличие ноутбука. «Коробочная» версия. Очень удобно.

На этой неделе «Умный дом» «Ростелекома» презентовали для всего северо-запада страны. Программное обеспечение позволяет управлять и получать оповещения датчиков на любом устройстве: от стационарного компьютера до смартфона. При этом установка и настройка комплекса займут не более десяти минут. Для этого необходимо лишь следовать подробной инструкции.

— Мы сделали «коробочное» решение, которое позволяет простому человеку, купив его, прийти домой и самому всё установить. Данный продукт мы на сегодняшний день предлагаем в двух вариантах: это базовый комплект с двумя датчиками и расширенный, который отличается немного по стоимости, с четырьмя.

Установка технологической новинки пригодится и бизнесу: с помощью дополнительных модулей узнавать о происшествиях — пожарах и проникновениях — можно будет даже в крупных помещениях. Заказать комплект «Умного дома» уже сейчас можно в любом офисе компании или на официальном сайте — rt.ru. Кстати, первые десять абонентов сервиса получат от «Ростелекома» приятные подарки.