Зубная щетка сдала экзамен на верность

Шведская компания Foreo представила на рынок умную зубную щетку Issalexa, сообщило Hi-Tech Mail.Ru . Особенность нового изобретения в том, что щетка производит анализ слюны, который определяет психологическое состояние пользователя. При необходимости щетка может поддержать своего хозяина «голосом».

Как заявляют производители, Foreo является «эмоциональным искусственным интеллектом»: чистка зубов происходит с помощью технологии звуковых пульсаций T-sonic. Также разработчики добавили функцию «детектор верности»: она проверяет слюну на чужеродные частицы и дает сигнал на их обнаружении. И еще Issalexa напомнит о пропущенной чистке! Прибор заряжается с помощью USB. Полного заряда хватит на год эксплуатации.