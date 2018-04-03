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Зубная щетка сдала экзамен на верность
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Зубная щетка сдала экзамен на верность 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Шведская компания Foreo представила на рынок умную зубную щетку Issalexa, сообщило Hi-Tech Mail.Ru. Особенность нового изобретения в том, что щетка производит анализ слюны, который определяет психологическое состояние пользователя. При необходимости щетка может поддержать своего хозяина «голосом».
Как заявляют производители, Foreo является «эмоциональным искусственным интеллектом»: чистка зубов происходит с помощью технологии звуковых пульсаций T-sonic. Также разработчики добавили функцию «детектор верности»: она проверяет слюну на чужеродные частицы и дает сигнал на их обнаружении. И еще Issalexa напомнит о пропущенной чистке! Прибор заряжается с помощью USB. Полного заряда хватит на год эксплуатации.
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