Ройзман оправдал подбрасывание наркотиков наркоманам ради их посадки

Евгений Ройзман в очередной раз стал объектом критики в Рунете: глава Екатеринбурга высказался в поддержку самых спорных методов антинаркотической деятельности. В частности, Ройзман поддержал «палочную систему» борьбы с распространением наркотиков и в какой-то мере оправдал практику «подкидывания» запрещенных веществ подозреваемым.

Текстовую версию интервью Ройзмана на телеканале «Дождь» опубликовал в Facebook один из собеседников чиновника, спецкор издания Meduza Илья Жегулев.

Ройзман: Илья, я вам сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, как показывает практика, ― а я практик и у меня за плечами огромное количество операций против наркоторговцев, ― практически невозможно подбросить наркотики человеку, который их не употребляет или с ними никак не связан, потому что это становится очевидным сразу и для всех. Жегулев: Отлично, то есть вы поддерживаете. Если человек употребляет, можно его за распространение сажать, подкидывая больше еще наркотиков. Ройзман: Подождите секунду, подождите, нет-нет-нет. Как правило, до конца никто не договаривает ― раз. Второе ― практически все, кто сидят за наркотики, если вы будете разговаривать с каждым, вам каждый скажет, что ему наркотики подкинули, практически каждый. Редко кто скажет: «Да, я торговал наркотиками, я употреблял, я виноват». Редко, редчайший случай. Практически все будут говорить, что подкинули.

Затем Ройзман рассказал историю о некой «оппозиционной девушке», которую задержали за торговлю наркотиками: «Показывают ее интервью, где она рассказывает, что не имела отношения, не прикасалась и так далее. А я вижу, у нее, вот этот называется эффект у героиновых наркоманов, они между собой называют „варежки“, когда уже сосуды вот так полопались и уже руки отекшие. И это настолько видно! Я думаю: „Ну чего ты рассказываешь? Ну все понятно“. И таких ситуаций много».

На уточняющий вопрос журналиста, считает ли Ройзман, что наркоманов надо исключительно «сажать», мэр Екатеринбурга не ответил. Вместо этого чиновник напомнил о временах, когда «шла волна героиновой наркомании и когда к нам их привозили родители в багажниках, притаскивали на веревках наполовину сгнивших». По словам Ройзмана, «те, которых посадили, остались живы».

В органах, как бы я ни относился, большая часть людей порядочная. Это я говорю вам, человек, который с ними работал. Большая часть людей порядочная даже там. Ну просто потому что большая часть людей в принципе порядочная, поэтому там тоже большая часть людей порядочная, убежден Ройзман.

«То есть фактически мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признал, что вешать распространение на любых употребляющих наркотики можно, более того, это еще и их спасает. А опера не подкинут, они хорошие люди», — комментирует заявления Ройзмана журналист Жегулев.

То что полстраны сидит по 228-й статье когда реальные дилеры ходят на свободе и сливают как раз покупателей, для палок операм — это так наша страна наркоманов спасает.

Политолог Анна Федорова сравнила позицию Ройзмана со взглядами из 50-х годов:

Публикации с цитатами Ройзмана ожидаемо вызвали шквал возмущенных комментариев от пользователей соцсети.