Выпускник курского вуза покорил ТНТ

Участник Stand Up и победитель второго сезона шоу «Открытый микрофон» Артём Винокур дал «КИ» интервью накануне Дня смеха

До того, как попасть на федеральный телеканал, 24-летний молодой человек планировал посвятить себя медицине и даже успел поработать ассистентом стоматолога. Однако врачом так и не стал, а вместо этого победил во втором сезоне проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. В интервью нашему изданию он рассказал о том, как создаются шутки и что нужно делать начинающим комикам, чтобы покорить столицу.

Пришла известность

— Артём, где и когда вы родились?

— 15 октября 1993 года в Североморске. Мне говорили, что тогда мало детей рождалось.

— Как вы полагаете, вы родились с чувством юмора или смогли его в себе развить?

— Наверное, родился, а так, конечно, без понятия. Но я всегда любил над чем-то поприкалываться!

— Как складывались отношения с юмором в школе и институте? Может, участвовали в КВН? Или этот жанр не был вам близок?

— В школе мы с друзьями просто стебались друг над другом, а уже в университете я начал участвовать в КВН. Правда, до «настоящего» так и не добрался из-за отсутствия денег. Ведь чтобы заниматься этой игрой, нужно внести определённый взнос! Мне показалось странным платить за то, чтобы смешить людей, поэтому я ушёл из неё.

— Как попали на ТНТ?

— Через московский фестиваль стендапа и проект «Открытый микрофон».

— Как оцениваете своё первое выступление? Изменилось ли к вам отношение родственников, друзей после того, как вы попали в телевизор?

— Моё самое первое выступление было относительно нормальным. А отношение родственников и друзей поменялось лишь после того, как я выиграл проект «Открытый микрофон», а не после того, как попал в телевизор.

— Как складываются отношения с уже известными комиками — Русланом Белым Юлией Ахмедовой , Тимуром Каргиновым, Андреем Бебуришвили и Славой Комиссаренко? Чьи советы были для вас самыми ценными? И чему они вас научили?

— У меня со всеми хорошие отношения. Мы отлично общаемся, порой прикалываемся друг над другом. Советы, скорее, были на ментальном уровне, поэтому мне сложно их оценить. Хотя на проекте меня научили серьёзнее относиться к стендапу в вопросах подготовки монолога.

— Как строились отношения с наставником?

— Ой, отношения с Юлей складывались отлично. Я сначала побаивался, что она мне будет говорить: «Так, всё это фигня, а не стендап». Но нет, она помогала советами, говорила, что перспективно, а где стоит ещё поработать над текстом. Ну и, конечно, поддерживала и подбадривала.

Жизнь — тема для шуток

— Откуда берёте темы для шуток? Это действительно всё автобиографично?

— Абсолютно! Я всё беру из жизни.

— Сколько времени занимает запись одного монолога?

— Запись? Если речь про съёмку, то минут 10. А если про написание текста, то по-разному. Например, первый трёхминутный монолог я собирал около года. Сейчас же могу и за месяц справиться с десятиминутным.

— Если во время выступления вам кажется, что зрителям не смешно, вы вспоминаете какие-то шутки, не вошедшие в запланированный монолог?

— Да, конечно! У меня были такие выступления, когда приходилось очень быстро переключаться с темы на тему, искать, какая из них «попадёт» в людей. Но это не очень круто: сразу начинаешь суетиться, переживать.

— Как близкие относятся к тому, что вы шутите про них?

— Нормально, а что им остаётся? Они понимают, что это моя работа. Ведь я никогда не рассказываю о том, что меня не беспокоит или не задевает. Во всём, что я говорю, есть какая-то боль.

— Как давно обосновались в Санкт-Петербурге?

— Я переехал в Петербург после окончания интернатуры в Курске и прожил в Северной столице года полтора, может, два. Честно, не помню. До этого приезжал на лето потусоваться, поэтому мне, в принципе, комфортно в этом городе.

— Чем там занимались?

— Сейчас я живу в Москве, потому что вся моя работа находится здесь. Когда жил в Питере, работал ассистентом стоматолога в клинике. Врачом не хотел становиться, потому что в таком случае не успевал бы по вечерам выступать со своим стендапом.

— Вам удалось попасть в основной состав шоу Stand Up на ТНТ?

— Вроде, да. Я же выиграл проект «Открытый микрофон». Слышали, как в финале Руслан Белый сказал: «Встречайте! Наш новый основной комик… Артём Винокур!»? Это же как раз про меня было.

Едет в Курск

— Как часто сейчас выступаете? Не планируете ли гастроли в Курске?

— Выступаю каждый день. В Курске буду 28 апреля, на разогреве на сольном концерте Паши Дедищева. Он состоится в кинотеатре «Ассоль». Приходите!

— Из-за того, что ваша работа связана с юмором, не ждут ли от вас близкие, что вы всегда будете их веселить?

— Слава Богу, нет, а то я бы уже сошёл с ума! Они понимают, что я и так каждый день смешу людей, и иногда мне хочется просто поговорить без шуток. Да и вне сцены комики не самые смешные люди, если честно.

— То есть это правда, что те, кто профессионально занимается юмором, в жизни грустные люди?

— В большинстве случаев так оно и есть. Мне кажется, я всё знаю про депрессию, постоянно «загоняюсь» по разным причинам.

— Изменилось ли ваше финансовое положение после участия в «Открытом микрофоне»?

— Ну да. Вот недавно как раз купил себе Play Station и новые кроссовки. Да и в целом живу довольно неплохо.

— Что нужно делать молодым ребятам, которые хотят стать стендап-артистами?

— Выступать!

— Какие планы у вас на будущее?

— Мои планы на будущее — это записать сольный концерт в России, а потом уехать в Америку, где родился жанр стендапа, и стать там крутым комиком, но уже выступающим на английском языке.

Алёна Мартынова