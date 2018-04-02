Вопрос науки: Кочевники

В гостях у Алексея Семихатова, ведущего передачи «Вопрос науки» побывал заведующий отделом западного средневековья Института всеобщей истории РАН Павел Юрьевич Уваров . Он рассказал, как кочевникам удавалось держать в страхе всю Евразию, что такое «теневая империя» и почему Чингисхан — первый глобализатор.

По территории Евразии люди двигались давно, много тысяч лет. Но в определенный период — Средние века — это движение носило достаточно определенный характер. Я имею в виду средние века, средневековый период, потому что наше именно общество выросло именно из него, из средневекового периода. С уходом античности появляются кочевые империи. Вообще, хозяйство номадов — кочевников — довольно новое. Оно появляется значительно позже, чем оседлые цивилизации. Люди раньше жили в степи и занимались перекочевками, но так, чтобы взять все и погрузить в кибитки — этого не было.

Кочевники очень хорошо приспособились к условиям своего образа жизни. Кочевое хозяйство, которое часто недооценивают, намного производительнее хозяйства оседлого. В оседлом хозяйстве, условно говоря, нужно 95 человек, которые будут работать в поте лица своего, чтобы остальные пять занимались чем-то другим. Воевали, молились, управляли, писали исторические хроники. Если высокая производительность труда, то, допустим, не 95, а 90. Но для кочевников достаточно 12 человек, чтобы 88 были свободны и занимались чем-нибудь другим. Пасти стадо могут вот эти самые 12 человек — подростки и женщины в их числе. Остальные занимаются тем, чем занимаются уважаемые люди — богатырскими подвигами и прочими радостями жизни.

С точки зрения военной истории классическая античность — это торжество пешего строя над конным. Хорошо организованное пешее войско, македонская фаланга, гоплиты. А Средние века — это господство конницы над пехотой. Из Великой степи к нам пришло стремя. Тяжеловооруженный наездник в стременах переносит на кончик оружия вес копья, свой собственный, и вес лошади. Получается такой сильный, средней руки артиллерийский снаряд. И устоять против него один, даже очень хороший, пеший воин не имеет шансов. Езде на боевых лошадях надо было обучаться, а кочевники прекрасно владели ими и так, с детства. Так, в силу образа жизни эти народы были прямо приспособлены к передовому по тем временам способу ведения войны.

Более того, за счет того, что номады вели загонную охоту, они умели маневрировать и согласовывать между собой действия больших массивов конницы. Этого европейцы не знали вообще, оседлые цивилизации к искусству верховой езды придут только в XVII веке, во время Тридцатилетней войны. С другой стороны, кочевое хозяйство очень хрупкое. Потому что бывает неурожай, запасов сделать нельзя, холодильника нет, эпизоотия (повальная болезнь скота). Поэтому велись постоянные междуусобные войны, угоняли друг у друга стада, воевали за пастбища. Оседлые цивилизации могут прожить без кочевников, но не наоборот. Сотрудничество между первыми и вторыми могло быть разным: от обмена — пригнали скакуна, увезли повозки с шелком, рисом, вином — до грабежа и обложения данью.

Раньше территория, которая сегодня является Казахстаном, была втянута в очень интересную ситуацию. Вокруг степи находятся крупные богатые государства. Их выбор какой: либо подчиниться людям из Великой степи, которые будут приходить, навязывать свою волю и брать дань. Либо вступить с ними в борьбу и обезопасить себя с позиции силы или дипломатии (то есть одних натравливать на других). Можно еще построить стену, как сделали китайцы. Так создавались империи.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Некоторые историки говорят о том, что кочевникам пришлось объединяться, чтобы противостоять оседлым империям, и тоже становиться, как это называют, суперсложными вождествами. «Теневые» империи кочевников, которые существуют в «тени» крупных оседлых соседей. Так возникали тюркский каганат, потом уйгурский каганат, кыргызы, хазарская империя, государство киданей, маньчжуры, чжуржэньская империя и, наконец, монгольская империя — огромная территория. Английская исследовательница Дж. Абу-Луход даже утверждает, что Чингисхан это первый глобализатор.

Получалась гигантская империя, которая простиралась от современной Камбоджи, Вьетнама до Новгорода. Были экспедиции в Индонезию, попытки высадиться в Японию и на Балтику. Управлять такой территорией какое-то время было возможно за счет очень жесткой системы управления. В Каракоруме сидел Великий Хан, который давал свою пайцзу, железную дощечку из драгоценного металла, где уйгурским квадратным письмом было написано, что подателю сего полагается то-то и то-то. Благодаря табличке посланник чувствовал себя защищенным. Но слишком долго такое продолжаться не могло: империя начинала, как ей и положено, быстро распадаться на враждующие территории. Началась борьба за власть, хотя осознание какого-то былого единства присутствовало еще долго на этой территории.