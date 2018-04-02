Найти работу после 45 лет: опыт других стран

Вопрос о том, как найти работу, стоит сегодня не только перед выпускниками вузов, но и перед старшим поколением, особенно после выхода на пенсию. Возрастной фактор для российского рынка труда штука коварная, непонятно как с этим справляться: жить на пенсию, сводя концы с концами, или искать какие-то способы заработать. Как же обстоят дела в других странах, рассказали эксперты «Вечерки-ТВ» на «Перекличке столиц».

Михаил Мозжечков, президент Русского клуба в Токио (Япония):

— Вообще пожилым людям в Японии найти работу после 45 достаточно сложно. Причем именно возраст «45+» считается пограничным. Здесь важно, насколько вообще этот работник ценный. Опыт очень важен, поэтому работодатели при выборе кандидата на вакантное место отдадут предпочтение не молодому сотруднику, которому лет 25, а тому, кто старше. То же касается и карьерного роста: в возрасте не сложно поменять место работы. Особенно, если вы специалист с актуальной специальностью, которая очень востребована, в тренде. Причем без потери уровня доходов. Но нехватка рабочих мест — это реальность. Если есть высшее образование, то шансы увеличиваются в разы — это «поплавок» для человека. Тем не менее, считается, что работу в любом возрасте лучше не менять.

Михаил Мозжечков отметил, что до 50 лет в Японии заработная плата повышается, после — снижается. Работодатели объясняют это просто — мы платили как бы в долг, чтобы у человека были деньги на воспитание детей и устройство своей жизни. Потом для его потребностей нужно меньше денег.

В Италии, как оказалось, вообще карьеру построить до 40 лет проблематично — к этому относятся настороженно. Так что, у людей вступающих в этот возрастной диапазон, могут открыться завидные перспективы. Конечно, если приложить определенные усилия.

Джованни Савино, журналист (Италия):

— Молодые сотрудники больше подвергаются дискриминации. Если вспомнить итальянские законы, то в 70-х годах вообще можно было выйти на пенсию чуть ли не в 29 лет. Но при условии, что ты работал очень много и отдавал государству больше 90% заработка. 14-15 лет рабочего стажа с уплатой всех налогов — и ты свободен. Настоящая «дольче вита», «жизнь-отпуск». Но сейчас все совсем по-другому. Пенсионный возраст сильно вырос — до 70 лет. Поэтому смерть на рабочем месте — это не шутка, а реальные 150 случаев в год. Сейчас «45+» это зона риска. И если раньше была хоть какая-то поддержка от государства, то сейчас, если ты уволился в 40, то найти работу будет очень нелегко.

Джованни не скрывает, сейчас в Италии жизнь — не сахар. Особенно, после кризиса 2008 года. Государственный долг растет, люди богаче не становятся. Так что, конкуренция на рынке труда серьезная.

— Если уволят, то будешь получать копейки от государства: пособие составляет 300-400 евро, и действует эта программа только полгода. Учитывая, что итальянское общество стареющее, то надо очень постараться, чтобы найти свое место и удержаться.

А вот в Аргентине хоть тоже не так радужно, но зато люди по-южному более сердечные и в беде не оставят.

Павел Гогулан, экстремал-путешественник (Аргентина, Чили, Уругвай):

— В этих местах принято работать на одном месте всю жизнь. Да, стал официантом и можешь так работать следующие 30-40 лет. Тут люди не очень рвутся за карьерным ростом, скорее ценится стабильность. Тем более, если в одном ресторане уволят, в другой возьмут, понимая ситуацию и без лишних вопросов. Очень отличаются в принципе отношения между людьми: более теплые, открытые, готовые помочь. Поэтому выход всегда найдется, но это не системная история. Важно, что, если человек хорошо делает свою работу, он будет востребован всегда. Также людей с опытом ценят за то, что они могут обучить и передать опыт. Поэтому часто они уходят на позиции, где нужен контроль и помощь младшему персоналу.

Павел подчеркнул, льгот в Латинской Америке нет, как и пособий по безработице. Каждый отвечает сам за себя. Тем более, что о бесплатной медицине и образовании только мечтать приходится.

— В Аргентине и Уругвае пытаются копировать американскую систему. Поэтому в большинстве своем люди остаются работать там, откуда начинали свой профессиональный путь.

Николай Мастеров, журналист (Китай) рассказал, что в Поднебесной, вообще пенсию начали платить какие-то 10 лет назад. И то не всем, а только 50% населения страны. А раньше эта привилегия касалась только 15% жителей. Для этого нужно 15 лет непрерывного стажа тяжелой физической работы.

— Женщины после 40 предпочитают не увольняться. У мужчины этот порог наступает в 50. Работу найти проблематично. За хорошие вакансии всегда разворачивается настоящая борьба. Так что, потерять работу для китайца, тем более в таком возрасте, это беда. Здесь принято, что о родителях заботятся дети. Это очень накладно, поэтому пожилые люди стараются найти какую-то подработку, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в семье. Например, заняться озеленением города. Сейчас в Китае это настоящий «бум».