Друг Гурченко: «Люся с кровью из сердца вырезала людей, которых любила…» 

Семь лет назад 30 марта умерла народная артистка СССР Людмила Гурченко. Накануне этой даты друг актрисы известный фотохудожник Аслан Ахмадов презентовал книгу «Моя Люся». — В фотокнигу вошло более 120 моих работ, которые мы с Людмилой Марковной планировали опубликовать к ее 75-летию. Но, к сожалению, этот материал так и не был представлен широкой аудитории. Только сейчас благодаря поклонникам Люси книга выходит в свет, — рассказал журналу «Телепрограмма» Ахмадов. «Моя Люся» создавалась и печаталась на деньги обычных граждан — в течение двух месяцев на краудфандинговой площадке было собрано 778 580 рублей. Мы публикуем некоторые фото и избранные фрагменты воспоминаний из этой книги. Для Гурченко было важно доверять людям, с которыми работает. Поэтому она почти никогда не смотрела отснятый материал. Большую часть фото из этого альбома Ахмадова она так и не увидела. «Попадешь в историю через меня» «Видишь — это моя дочурочка, моя клюковка, играэт. Что, не вэришь? Это ж моя Люся! Мы з моею Лелею, черэз мою дочурку, попадем в историю!» — изображая украинский говор отца Марка Гавриловича, Люся рассказывала, как он в кинотеатре в Харькове во время просмотра фильма «Карнавальная ночь» рассказывал всем, что на экране его любимая дочь. Говорить об отце Люся могла бесконечно. Меня всегда очень веселили ее рассказы о нем, я смеялся, а Люся говорила: «Ну что ты хохочешь, что хохочешь? Вот увидишь: пройдет время, и ты тоже попадешь в историю через меня». В 2010 году в аукционном доме Phillips de Pury я представил к отбору различные фотоработы, сделанные мной за весь период моей творческой деятельности. На аукцион были отобраны только две — фотографии рук Люси. 8 ноября 2012 года в Лондоне они были проданы наряду с работами знаменитейших мировых художников. Так благодаря Люсе и я попал в историю…» У Аслана Ахмадова и Людмилы Гурченко были общие интересы: кино, джаз и фотография. О «Карнавальной ночи» «Удивительно, но песню „Пять минут“ Люся не любила. Если быть точнее, она ее ненавидела. Она принесла ей невероятный успех, но в то же время стала большой душевной травмой. После фильма „Карнавальная ночь“ долгие 17 лет она не снималась нигде — не брали! Были сотни кинопроб и ни одной новой роли. Она ездила на гастроли по необъятным просторам Родины с концертами. Для нее это была единственная возможность творческой реализации и заработка. „Что бы я ни пела, зрители всегда ждали только ее“, — говорила Люся, вспоминая то сложное для нее время. Как ей того ни хотелось, петь песню все же приходилось. „Пять минут“ всегда ждали на концертах, без нее не обходилась ни одна новогодняя телепередача…» О ее характере «Несмотря на свою эталонную женственность, Люся, на мой взгляд, имела мужской склад характера. Она умела по-мужски выключать эмоции. Было ощущение, что она их хранила в себе, не растрачивая, чтобы использовать как инструмент для передачи образа в своих ролях. Меня потрясала ее внутренняя сила. Как человек, попавший в капкан, может отрезать сам себе ногу, чтобы спасти свою жизнь, Люся с кровью из сердца вырезала людей, которых она любила. Тех, что сделали ей больно. И продолжала жить с кровоточащим сердцем, никак внешне не демонстрируя глубокую рану. Я недоумевал, как такая мощная сила характера уживалась в этой изящной хрупкой женщине…»
Фото: Аслан Ахмадов.