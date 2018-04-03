«Вина за Кемерово лежит и на всех нас»

Много лет назад ко мне в гости приехали друзья из Швейцарии. В смысле, не «мои друзья съездили в Швейцарию и вернулись», а наоборот: настоящий швейцарцы приехали посмотреть, как выглядит Россия.

И мы поехали с ними «смотреть Россию». Они сели в машину — и рефлекторно, даже не отдавая себе отчета, пристегнулись. В те годы в нашей стране ремень безопасности считался бесполезным аксессуаром. Пристегиваться было «западло». А швейцарцы пристегнулись. И удивились моему удивлению.

— Да ладно, нас все равно никто не будет останавливать, — махнул им рукой.

— Останавливать? — снова не поняли они. — А при чем тут это?

То есть они пристегивались не потому, что их могут оштрафовать. А потому, что брали на себя ответственность за собственную жизнь. Для них было очевидно: если есть приспособление, способное обезопасить человека, этим приспособлением необходимо воспользоваться.

Казалось бы, в чем связь между трагедией в Кемерово и этой историей? На мой взгляд, связь самая прямая.

Для нас стало чуть ли не нормой жизни нарушать правила. Бравировать запретами, обходить инструкции.

Государство многие годы выстраивало рамки поведения, которые, как нам казалось, сковывали, ограничивали нашу свободу. И мы отвечали взаимностью. При первой же возможности отвечали.

Делали в заборе потайной лаз. Забирались по водосточной трубе в окно. Ставили галочку «ок», вовсе не прочтя написанного.

Да, надо признать. Мы катастрофически не любим жить по правилам. Если написано «Не влезай, убьет», обязательно кто-нибудь влезет. Если написано «По путям не ходить», кто-нибудь пойдет. Если горит красный свет — пешеход оглянется направо-налево и ни за что не будет ждать зеленого, а побежит прямо сейчас (в надежде, что не задавят).

При этом, многие кампании «за безопасность», к сожалению, носят у нас стихийный характер. Случилась трагедия, все разом бросились проверять-тренировать-улучшать… Через месяц забыли и продолжили жить по накатанной.

Ответьте себе честно. Сколько раз каждый из вас расписывался в журнале о том, что прослушал инструктаж по технике безопасности? Сотни раз. Сколько раз вы реально слышали этот инструктаж? Один или два? А чаще всего его вообще не озвучивают. Просто пускают журнал по рядам, и все.

К Жириновскому можно относиться как угодно, но однажды он сказал удивительно мудрую фразу: «Нашей стране нужен уполномоченный по дисциплине». И ведь правда: мы так часто и так лихо нарушаем любые правила, что, право, становится страшно за собственное будущее.

Кто может гарантировать, что торговый центр, куда вы завтра пойдете за новой курткой, не окажется проверенным лишь по бумагам? Кто может гарантировать, что при его строительстве действительно учли все нормы, а не подписали объект «не глядя»?

Мы живем в двух реальностях. Первая — формальная: там соблюдаются все нормы и выполняются все инструкции — по бумагам.

Вторая — истинная: там не обращают внимания на бумаги, а делают так, как удобно.

Эти реальности пересекаются в страшные моменты пожаров, обрушений или в лучшем случае замкнувшей электропроводки.

Какой может быть выход? На мой взгляд, он очевиден.

Необходимо воспитывать у людей уважение к правилам и нормам, параллельно сокращая их количество, наполняя адекватностью.

Когда на человека сваливается миллион «надо», он перестает оценивать их критично. Берет — и отодвигает от себя скопом: «Вам надо — вы и делайте. Я даже все бумажки ваши оформлю. А сделаю так, как нужно мне».

То есть правильные, необходимые нормы тонут в обилии норм нелепых, чрезмерных, избыточных.

Второе — это максимально сокращать, так называемый, «человеческий фактор». Хотим мы это или нет, но нужно признать факт. Пройдет еще не мало времени, пока «лезть через забор» станет не героизмом, а глупостью.

И всегда важно помнить вот о чем. Подчас маленький винтик запускает большие и необратимые процессы. И этим винтиком можете стать вы.