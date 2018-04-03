От хакерских атак АСУ ТП защитит мини-робот

Группа исследователей Технологического института Джорджии (США) разработала новый инструмент для защиты промышленных предприятий от хакерских атак.

Инструмент под названием HoneyBot представляет собой миниатюрного четырехколесного робота, способного «притворятся» уязвимой АСУ ТП, выполняющей важные производственные задачи. Когда злоумышленник попытается осуществить атаку, робот сразу же предупредит IT-специалистов, давая им возможность предотвратить дальнейшие атаки на системы предприятия. По существу, робот выполняет роль «ханипота» (honeypot) — ресурса-приманки, используемого исследователями безопасности для изучения стратегий и инструментов киберпреступников. Отсюда и название робота — HoneyBot.

Для того чтобы «ханипот» сработал, хакер должен думать, что атакует настоящую систему. В случае с роботизированными системами хакер будет изучать входные данные датчиков (например, со спидометров и акселерометров) с целью проверить, наделены ли они функциями управления. Контролировать HoneyBot можно через интернет, однако в отличие от других удаленно управляемых роботов он способен обмануть своего оператора и заставить его думать, будто выполняет одну задачу, когда на самом деле выполняет совсем другую. HoneyBot подменяет входные данные датчиков, и атакующий принимает его за настоящую АСУ ТП.

В условиях промышленного предприятия робот просто может стоять в углу и ждать хакерской атаки. В движение он придет только тогда, когда злоумышленники попытаются его атаковать.