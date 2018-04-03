Слуцкий тратит на детскую футбольную школу в Волгограде 9 млн рублей

Российский тренер Леонид Слуцкий стал героем передачи «Футбольный люди», в рамках которой рассказал о футбольной школе в Волгограде, которую пытается спасти. В год бывший тренер ЦСКА, «Халл Сити» и сборной России тратит 9 млн рублей.

«Она и изначально была нужна только мне. Поэтому я, просто, погрузившись глубже в наш детский футбол, понимаю сейчас многие процессы, которые там происходят. Сейчас у меня есть ответы на глобальные вопросы, когда все говорят — что же с футболом у нас не так? Ответы все находятся там.

Она изначально была нужна только мне, это мой проект, я к нему очень хорошо отношусь. Элементарно дети должны хотя бы где-то тренироваться. К сожалению, я не могу построить стадион или положить очень дорогое поле, потому что у меня просто таких возможностей нет.

Была маленькая просьба к волгоградским властям — просто предоставить места для занятий. Эта просьба, думаю, тоже вряд ли осуществима. Все нормально. Будем сами выплывать», — рассказал Слуцкий.

Специалисту также был задан вопрос о том, откуда брать деньги через несколько лет, учитывая, что в год школа обходится в 9 млн рублей.

«Надеюсь, что я работать буду. Это основное — откуда брать деньги. Я понимаю свои силы, свои возможности. Надеюсь, если ничего сверхъестественного в нашей стране не произойдет, то на достаточно длительный промежуток времени мне хватит.

Я многих людей туда привлек, там работают мои воспитанники. Школа ассоциируется с моим именем. Достаточно и так той критики, которая есть в мой адрес в интернете или где-либо еще, поэтому я точно не хотел бы, чтобы этот проект заканчивался, чтобы, подарив детям, родителям и тренерам надежду, я бы потом забрал ее. Я понимаю, что это самое страшное. Самое страшное, это когда проект открывается, существует, а потом заканчивается. Лучше тогда вообще не открывать, не давать надежду. Сегодня надежды обоснованы.

Смогу ли я крутить эти деньги еще лет 10? Кроме братьев-Березуцких, я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена. Я прекрасно понимаю, что вряд ли смогу деньги максимально качественно использовать в каком-то бизнесе. Есть люди, которые занимаются этим профильно, они экономисты, бизнесмены, знают, как это делать.

У меня все очень просто. Есть какие-то сбережения на вкладах, депозитах в банках, и, если ничего глобального не произойдет, я смогу проект в течение десяти лет минимум тянуть, а дальше посмотрим. Больше того, я бы хотел как-то развиваться. Единственная проблема, которую я пока не могу решить, — у нас нет постоянного места для занятий. У нас есть офис, все время меняем стадионы. Ее нельзя решить только деньгами. Нельзя прийти и купить стадион», — поведал Слуцкий.

В завершении российский тренер рассказал, почему не пользуется связями, которыми оброс за долгие годы.

«У меня есть четкий принцип — я никогда никого ни о чем не прошу. Если какие-то люди, особенно на местах, заинтересованы, они сами что-то сделаю и помогут. Это железный принцип», — подытожил Слуцкий.