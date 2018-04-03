Виктор Бриллиантовый: наши дни

Если это имя вам ни о чем не говорит, то вы, скорее всего, ненастоящий курянин. Еще 5-8 лет назад местные паблики генерировали шутки о нем с геометрической прогрессией, несмотря на то, что Виктор давно переехал в Москву. Но родился и начал свою карьеру он здесь, в Курске. А поводом для мемчиков была «гламурная» внешность нашего героя.

Свой звездный путь фэшн-эксперт начинал еще ребенком в ТЮЗе. А в 2007 совместно с Ксенией Сваровской создал «Стильный проект»на КРТ — затем он превратился в «Стиль жизни» и стал выходить на ТВ-6. Рекламу магазина модной одежды «Рыжий кот», которая вышла в рамках программы, многие куряне не могут забыть до сих пор. Конечно, эпатажные ведущие и их манеры поведения перед камерой шокировали местных реальных пацанов (да и не только) до глубины души. Настолько, что дуэт собирал у экранов большую часть населения — их шоу стало одним из самых рейтинговых в Курске. И все это — в возрасте 20 лет!

Вскоре, несмотря на головокружительный успех на родине, Виктор перекочевал в Москву и продолжил карьеру там, но уже в качестве модели. В последние 8 лет он сделал себе имя и на телевидении, и в музыкальной индустрии. Например, записал клип с участниками «Битвы экстрасенсов».

Спустя годы, интернет-журнал Media City решил узнать, как живет Виктор Бриллиантовый сейчас. В этом году ему исполняется 30 лет.

МС (Media City): В последнее время, ваша слава в Курске пошла на спад…

Виктор Бриллиантовый (ВБ): Странно. Мне казалось, моя слава до сих пор не может утихнуть.

МС: Ну, люди, которым меньше 20 точно про вас ничего не слышали.

ВБ: Я не особо активно слежу за социальными сетями, но мои знакомые часто скидывали какие-то шутки обо мне.

МС: Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Нам мало удалось найти о вас свежей информации.

ВБ: В телепроектах я по-прежнему иногда участвую, но не в качестве ведущего, а в роли эксперта. Предложения время от времени поступают, однако не вижу для себя ничего стоящего. Мне сейчас это не очень интересно.

МС: А что вам интересно?

ВБ: Музыка. Я по-прежнему ею занимаюсь. Бывают периоды, когда исполнитель устраивает глобальную пиар-компанию, поэтому он на слуху. А я сейчас просто использую то, что имею. Часто выступаю, особенно за границей. Отрабатываю материал, как говорится.

МС: Где выступали последний раз?

ВБ: В Турции. Люблю эту страну.

МС: А любите ли вы Курск? И часто ли бываете?

ВБ: Хочешь — не хочешь, а все-таки приходится бывать два раза в год. Здесь же у меня родственники. Но находиться в Курске, если честно, не люблю.

МС: А есть какие-то причины?

ВБ: Город здесь ни причем. Винить город — бесполезно. В людях вопрос. Многие здесь не хотят развиваться, их устраивает окружающая действительность. К молодежи это не относится, конечно. Пару месяцев назад был в центре, наблюдал за горожанами. И глаз радуется.

МС: Как это понимать?

ВБ: Выглядеть стали лучше, безусловно. И появилась какая-то культура, что ли.

МС: Кстати, в Курске есть уличная мода?

ВБ: Это очень размытое понятие. Она есть везде, это сейчас тренд, который относится к любому возрасту. В Курске редко встретишь модную бабушку, а вот в Москве это вполне обычное явление.

МС: Ну, сейчас среди курской молодежи, между прочим, модно красить волосы в синий цвет, гонять в Thrasher или одежде с русскими надписями (привет Гоше Рубчинскому !)…

ВБ: Это здорово, на самом деле. Всему свое время. Когда мы с Ксюшей запускали проект в 2007 году, в тренде был гламур, блёстки, пафос… Образы, созданные нами тогда, это не только наша с ней работа, но и труд стилистов. Нынешняя молодежная мода мне непонятна. Она не вызывает у меня неприятия, но я бы на себе такие эксперименты не ставил. МС: То есть вас все устраивает?

ВБ: В Курске меня сервис не устраивает. Не могу ответить за все услуги. В ресторанах кормят вкусно, а вот обслуживают не очень хорошо, на трояк, не более.

МС: Вас часто узнают на улицах?

ВБ: В Курске узнают, в Пушкинском недавно со мной даже фотографировались.

МС: Вам приятно такое внимание?

ВБ: Безусловно, иначе я бы не выбирал публичную профессию.

МС: В этом году вам исполняется 30 лет… Мы помним Виктора Бриллиантового образца 20 лет. А кто вы сейчас?

ВБ: Это колоссальная разница, безусловно. Я стал образованнее, опытнее, визуально приятнее, на мой взгляд. Глядя на свое фото 2007 года, я испытываю шок! Думаю, «как так можно было выглядеть»?! (смеется) Потому что белые волосы — это жесть, конечно. Ну, тогда это было актуально, и я чувствовал себя комфортно… МС: Вам знакомо понятие эйджизма?

ВБ: Если честно, в моем окружении никогда не было ровесников. Всегда общался и общаюсь с людьми старше. Конкретно сам с эйджизмом не сталкивался. Только в супермаркете сигареты без паспорта не продают…Я себя не ощущаю на 30.

МС: А на сколько?

ВБ: Время о времени по-разному: от 16 до 60 (смеется)

МС: Просто большинство известных музыкантов акцентируют внимание на возрасте: например, меняют имидж или вообще жанр, объясняя это взрослением…

ВБ: А причем тут мой возраст? Если мы говорим о музыке, я доволен тем, что я делаю. Хотя многое слышал в свой адрес. Музыка идет из души. Когда сказать нечего, то можно и помолчать. Каждая песня, которая была написана, в том числе, и мной, это моя эмоция. Не штампую ради количества.

МС: Как вы относитесь к Ольге Бузовой, о которой, кстати, пожалуй, только ленивый не высказывался?

ВБ: Это качественный попсовый проект. Это актуально. Все слушают, как бы ни плевались.

МС: Фитанули б с ней?

ВБ: Конечно, почему бы и нет.

МС: Какую музыку вы слушаете?

ВБ: Не очень люблю русскую музыку, если честно. Никогда не любил. Мой вкус формировала радиостанция «Курс». Совсем чуть-чуть там работал. Считаю, что если у человека имеется парочка компакт-дисков Милен Фармер , то это уже признак хорошего вкуса. Люблю Spice Girls, отслеживаю новинки электронной музыки.

МС: Когда мы услышим что-нибудь новенькое?

ВБ: В прошлом году выпустил сингл, просто не рекламировал его. Он продается на iTunes. Сейчас клип снимаем…

МС: Вы сказали, что не очень-то интересуетесь соцсетями…

ВБ: Ну, не совсем. Я активно веду Instagram и Facebook. ВКонтакте я не люблю.

МС: У вас есть сейчас семья?

ВБ: Личную жизнь я бы не хотел обсуждать. Моя семья на данный момент — это мои родители, родственники.

МС: Сейчас каждый человек создает себе определенный имидж в сети. Кто-то увлекается фитнесом, кто-то феминизмом, кто-то борется за права ЛГБТ, веганством…Как вы относитесь ко всем этим тенденциям?

ВБ: Мне абсолютно все равно. У каждого своя жизнь. Любой человек имеет право делать то, что он хочет, если его желания не вредят другим. Я против всякого сектанства и навязывания.

МС: А вы сталкивались с чем-то подобным?

ВБ: Мне внушить невозможно что-либо.

МС: А как насчет религии?

ВБ: Для меня Бог — один. Неважно, кто как его называет. Я очень верующий человек, хотя не считаю, что для общения с Богом обязательно посещать храм. Еще я увлекаюсь эзотерикой.

МС: Есть ли у вас планы на ближайшее будущее?

ВБ: Я человек одного дня. Не могу сказать точно, что будет завтра. Пока снимаем клип, а когда он выйдет — не могу сказать. Возможно, вернусь на ТВ.

МС: Сейчас вообще все СМИ плавно переместились в интернет, а YouTube неплохо заменяет телевизор… Вы смотрите блог Юрия Дудя?

ВБ: Дудь…? Я вообще первый раз слышу. Я знаю, кто такой Рома Желудь (смеется). Возраст, наверное, сказывается.

МС: Ого! Дудь — это же самый популярный интервьюер на Рутубе! Если бы вы захотели себе мощный пиар, то Юрий бы вам его обеспечил.

ВБ: Вы знаете, у меня очень много предложений об интервью, но я никуда не хожу. Это все бестолково. Я согласился на ваше, потому что Курск никогда не обижал. Я за это уважаю Милен Фармер и Земфиру, которые не раздают интервью направо и налево, не продают себя. Это очень правильные артисты. Я сам не хватаюсь за все подряд. Зачем мне идти на ток-шоу в качестве гостя-эксперта, где тетя Маша выдрала волосы у тети Даши? Я лучше дома на диване полежу. Если мне предлагают пообщаться о телевидении, музыке и моде — то пожалуйста. Но такой формат как-то редко встречается.

МС: Что вы смотрите из кино и сериалов сейчас?

ВБ: Я не очень люблю смотреть кино, больше люблю телешоу. Сейчас смотрю украинский проект «От пацанки до панянки» — это веселит. Хотя недавно ходил на какой-то фильм ужасов, названия которого уже не помню… Да, вот, кстати, возвращаясь к разговору об интернете. Сеть — это для больших городов. Телевизор — это регионы. А регионов гораздо больше, чем мегаполисов. Поэтому телек не умрет. Это мое мнение. Даже я в Москве смотрю телевизор.

МС: Все-таки чем бы вы удивили народ сейчас?

ВБ: Сейчас я выгляжу очень обыкновенно. У меня натуральный цвет волос, одеваюсь скромно. Но в Курске по-прежнему ловлю на себе недоумевающие взгляды. Последний раз на мне были надеты меховые шлепки от Gucci, смотрели как на НЛО. Есть понятие «телезвезда» и «телеведущий». Если имеешь первый формат внешности, то ничего делать не надо, чтобы кого-то удивить.

МС: Если бы вы не были телезвездой, кем бы вы были?

ВБ: У меня филологическое образование. Но я бы занимался бизнесом. Им занимаюсь и сейчас. Был у меня магазин брэндовой одежды в Курске, потом в Москве. Но пришлось его закрыть. Затем владел салоном красоты, но из-за нехватки времени пришлось и его оставить. Сейчас есть небольшой магазинчик интерьерного дизайна.

Текст: Катя Коренькова.

Фото: с личной страницы героя в Facebook.