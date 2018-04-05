Идеальная фигура: китаянка в свои 50 лет выглядит на двадцать

В свои 50 лет жительница Китая Лю Елин выглядит фактически на двадцать. Она постоянно занимается спортом и даже выходит на мороз в одном бикини. Смотрите на видео, как выглядит китаянка

Лю Елин недавно побывала в России, где вышла на лед Байкала в одном купальнике при температуре —40. Это нисколько не испугало женщину, которая собирается сняться в каждом уголке мира именно в этом наряде. Находясь на Байкале, Лю Елин также искупалась в проруби. Говоря о своих ощущениях, она сказала, что конечно чувствует холод. «Это сравнимо с ощущением, как будто в тебя вонзили тысячу ножей», — сказала она. Тем не менее, по ее словам, желание продемонстрировать свое идеальное тело заставило страх перед морозом отступить.