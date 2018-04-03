Побежали! Девушки в парке глазами мужчин

Колумнист BeautyHack Алексей Беляков — о том, как прекрасны девушки во время пробежек. Бегаю в парке я круглый год. Как заведенный. В любую погоду. Таково мое суровое мужское кредо. Осенью — да, мерзость и грязные кроссовки. Зимой чисто, красиво, но скользко. Но главное — я всегда один. Редко-редко встретится группа пенсионеров с лыжными палками. В своих черно-коричневых спортивных костюмчиках. В общем, кроме как на природу и на шальных собак и смотреть не на кого. Ну, на белочек еще. Медитация. Воздух. Спорт. Хорошо!

Но все, граждане, меняется в апреле. О, граждане, апрель коварно преображает парковый ландшафт. Если до этого ты бегал, как суровый одинокий волк, то теперь ты уже носишься, как блудливый пес.

Первым делом в парке появляются запахи — боже, как они тебя волнуют, как возбуждают. Да нет, бросьте, я не про сырую травку и первоцветы — буду я наклоняться их нюхать, что ли? Не буду. Я спортом занимаюсь, а не ботаникой. Нет, мужики, появляются запахи девичьих дезодорантов. Девушка уже прошмыгнула, исчезла, а манящий след оставила. Думаю, в древности так охотились на самок. По завораживающему запаху. Впрочем, древность из нас никуда не делась. Мы и сейчас так же охотимся, разве что парфюмерные компании сделали запах изощреннее, ну и добавили к рекламе пару аппетитных девчат. И вот ты — как дурак — бежишь уже не по привычной дорожке, как всю долгую изнурительную зиму, а сворачиваешь — на запах. На совершенно ненужный тебе маршрут. Ты и не бегал тут никогда, того и гляди ноги промочишь: «В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам!» Стоп. Это уже Пушкин, стихотворение «Бесы», школьная программа. Александр Сергеевич, выручай! Никакой девицы не видно, умчалась, лань. Зачем меня тогда сюда понесло? Просто запах. Но пушкинский ритм еще действует. Раз-два, раз-два… Это ж хорей, спасибо, выручил! Свернули обратно, куда положено, бежим прямо, раз-два, раз-два, носом глубоко воздух не втягиваем. Спорт. Мышцы. Устремленность. Забыли про запах. Триумф воли.

Передо мной восход. Восход, граждане! Я же рано встаю. Кто рано встает — тому медальный зачет.

Хорошо-то как, граждане! Солнце чуть поднимается над Тропаревским парком, над Землей нашей, над каждым из нас. Но взгляд опускается ниже солнца. На то, что прекрасней всех солнц в мире. Я вижу задницу девушки, бегущей передо мной. Сердце, держи ритм. Но как ягодицы раскачиваются в такт, обтянутые желтыми тайтсами. Иди солнце, к черту, тут есть дела поважнее. А ее тугой хвост ударяет по позвоночнику. Подстегивает. Так вот от кого так пахло в свежем апрельском лесу. Я делаю рывок, я должен увидеть чародейку. Обгоняю. Она даже на меня не смотрит, женщина, безумная гордячка. Ей спорт важен, а не назойливый джентльмен. Ладно. Но я дам такого форса, что держись. Следи за ногами! Она и не следит, она и не спешит, это только глупые мужики состязаются, женщинам это ни к чему. У них своя выверенная программа, синхронизированная с айфоном.

Кажется, я поспешил, она уже слишком отстала. Не возвращаться же: «Девушка, можно ваш телефончик?»

Зато впереди уже другая, ла-ла-ла! А там и третья… Да тут раздолье нимф в найках. Где ты, угарный мой Боттичелли? Ты бы тут расколбасился.

Да! О да! Весна. Пришло благословенное время, когда я больше не одинокий волк. Когда все девушки ломанулись в парк. Впереди у них мини-юбки и пляжный сезон. Теперь у них самая сексуальная движуха. Я пережил эту зиму один. А теперь — Весна! Стоит жить. А то были лишь унылые белки на стволах берез. Эх, девчонки, венеры, гетеры. Сердце бьется все напряженней, что там показывает сбесившийся пульсометр?

Минут через пятнадцать добежал до спортивной площадки. Уф. Передышка. Там у нас такой мужской уголок: турники всякие, качалки, лесенки. Неказистое снаряжение, но безотказное в самую лютую стужу.

Прилег на доску головой вниз, ступни вдел — чтоб пресс качать. Да так и замер вниз головой. Вокруг одни девицы. Одна у шеста ногу задрала выше Лопаткиной, другая отжимается на брусьях, третья делает упражнение на внутреннюю поверхность бедра. Это когда ноги с грузом сводят и широко разводят. Сводят и разводят. Крепкие девичьи ноги.

Полежал я так, граждане, минут пять. Почувствовал, что пресс мой очень окреп. Стальной стал пресс.

К счастью, кто-то из девушек согнал меня с тренажера: «Все равно без дела валяешься, отец!»

Это я-то без дела? Хотя права чертовка. Не до дела мне.

Нет, граждане, мужчина должен бегать в парке один. А лучше даже в тайге. И в противогазе.

Но какое же счастье, что апрель. Что они появились. Девчонки, венеры, гетеры. С упругими своими задницами.

Текст: Алексей Беляков