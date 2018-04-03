Средство от лени, или как заставить себя сделать то, что наметил

Три месяца минуло, как прошел Новый год. Обычно под этот рубеж люди что-то для себя планируют, сами себе обещают чего-то добиться. И вот уже весна на дворе. Как ваши планы, обещания? Ничего не сделано? Это нормально: все так живут…

«Мне скучно жить»; «Я ничего не достиг и, мне кажется, уже ничего не достигну»; «Не могу заставить себя что-то сделать»; «Жена пилит и пилит, а мне лень»; «Я выходила замуж за активного, сильного мужчину, а сейчас…» Стандартные фразы — слышу их на своих тренингах каждую неделю. Модное слово «прокрастинация» (откладывание срочных дел на потом), как и старое слово «лень», проблему объясняет, но не решает.

Животных эта проблема не беспокоит. У них нет целей. Грузинский зоолог Ясон Бодридзе прожил два года с волками. Рассказывает в своих интервью: если есть еда, звери отдыхают, развлекаются, ничего не делают. Давным-давно, на заре человечества, и у нас такой проблемы не было: большую часть времени надо было добывать себе еду, выживать. Да и сейчас в сельских районах (или в бедных странах) люди заняты банальным выживанием. Конечно, есть лентяи, но они просто не хотят работать — их все устраивает. Но сегодня мы говорим о тех, кто не делает дела и страдает от этого.

Прокрастинация появляется тогда, когда выживать не надо. Еда есть, одежда есть, кров над головой есть — все вроде окей. Можно не работать, ничего в жизни хуже не станет. Ну не прибью сегодня полку, и что?

Явление массовое — что у нас, что за рубежом. При этом, как и у любого поведенческого симптома, причин обычно несколько. И все они, как правило, родом из детства.

Вы учились в школе? Вы ставили себе цели? Давайте я угадаю ответ (если он, конечно, честный): нет или почти нет. Школа ставит цели за ребенка. Причем довольно абстрактные: «получи хорошие оценки». Сама твоя работа никому не нужна. Решил задачку — молодец, тетрадку потом выкинь.

Это плохо. Процесс работы, цель ее и результат совершенно разорваны. Взрослому человеку сложно работать, если его труд абсолютно бессмыслен. Ребенку ничуть не легче. Но ребенка приучают год за годом, что ему надо что-то делать просто потому, что «так заведено» и «другие лучше знают, что тебе делать». Цель поставили другие люди. Процесс ее достижения — подневольный. Непосредственный результат труда просто никому не нужен. Используется однократно для получения оценки, потом выбрасывается.

После школы следует институт, где картина не меняется. Писали-писали диплом, благополучно защитили, потом можно выбросить. И далее в том же духе: завод или офис, где цели тоже ставят другие люди. Процесс работы вы легко разменяете на пляжный отдых, а результатов труда, за малым исключением, обычно не видите.

Скажите честно: вам нравится делать то, что хотят другие? Вспомните все годы жизни, начиная лет с семи (ну, с тех пор, как вы себя устойчиво помните): вспомните все, что вы делали, потому что вам так сказали. А теперь вспомните все, что вы делали, потому что сами так решили. Объемы несколько разные, не так ли?

Довольно логично, что вы не хотите делать то, что вам приказывают. И логично, что вам сложно самому себе поставить цель. Это один из основных путей приучить себя к прокрастинации.

Второй путь — страх: «У меня не получится». Глупо звучит, особенно в применении к таким вещам, как, например, написание резюме, решение бытовых задач, проход через бюрократические лабиринты. Но выученный страх дает свое сопротивление, даже если разум понимает всю иррациональность. Откуда этот страх берется? Например, в результате прямых и косвенных внушений от родителей: «Отойди, я сама сделаю»; «Не умеешь — не берись»; «У тебя все равно не получится»; «Ты такая неумеха!»; «Ну что ты за мужик растешь!»…

Показательный пример из личной практики: клиентка попробовала в три года гладить белье, сожгла и сильно испугалась. Симптом у взрослой — открещиваться от любой незнакомой деятельности, избегать ответственности, не браться за новое. В сочетании с аналогично полученным страхом общения много раз отказывалась от повышений и вариантов ухода в «свободное плавание». После проработки всего двух этих пунктов (фактически в самом начале терапии) сразу пошла на повышение на работе и параллельно запустила с подругой совместный бизнес.

Помимо внутренних стратегических причин прокрастинации есть и кратковременные — действующие в конкретном моменте. Это то, что мы называем ленью. Они тоже разные, поэтому имеет смысл отсеять те, которые элементарно решаются (и не требуют обращения к дорогостоящим специалистам). Вот основные пункты самоконтроля по группам.

Группа первая — режим, здоровье, питание. Это база: если организм «не тянет», то мотивация подстегнет, но лишь на короткой дистанции. К этой группе относятся и адекватное питание, и необходимое количество воды в день, и свежий воздух в спальне и на работе, и здоровый сон, и любая двигательная активность, и йод с тестостероном (проверяется в поликлинике). Как понять, что в этой группе в целом все нормально? Вы ощущаете достаточно физических сил, чтобы работать продолжительное время. При этом особенно не устаете.

Пример из моей практики — пришел клиент с жалобами на апатию, депрессию, потерю концентрации. До начала психотерапии я отправил его сдать анализы. Сходил, пропил йод — отпустило. Терапия не нужна, деньги сэкономлены.

Группа вторая — эмоциональное состояние. Как тело должно быть готово к нагрузке, так и психика должна иметь возможность с рабочей нагрузкой эффективно справляться. На человека может воздействовать наличие сильного отрицательного события либо состояние, в которое много раз за день возвращаются мысли (примеры: неполадки в личной жизни, болезнь или смерть близких людей). Аналогично с влюбленностью: вроде бы событие позитивное, сил придает, но у многих забирает весь фокус внимания. Бороться с влюбленностью, конечно, не надо, но учитывать как фактор работоспособности — обязательно.

А еще требуются адекватные эмоции от процесса работы. Если работа глубоко противна, неудивительно, что она будет выполняться плохо. Важно отсутствие конфликтов с процессом и целями работы. Если вы сторонник здорового образа жизни, то торговать сигаретами, скорее всего, не для вас. А если все-таки приходится, то возникают апатия, злость, самосаботаж.

Как понять, что с эмоциональным состоянием все хорошо? Вам нравится то, что вы делаете, вы можете на этом сфокусироваться на длительное время (пусть и отвлекаясь по мелочам). Пример из практики — у клиента сильный страх успеха. Человек построил свою жизнь так, чтобы делать, но не достигать. Причина — детские психотравмы. Первая (очень ранняя) связала внимание к себе и стыд, а вторая (школьная) связала успех и внимание к себе — похвалили перед всем классом. Стоило это убрать, как дела немедленно пошли в гору.

Группа третья — постановка целей и организация работы. Требуется наличие локальных (ежедневных), тактических (неделя, месяц) и стратегических целей (от полугода), определенных по любой схеме целеполагания. Если нет цели, значит, и достигать ее не надо. Следовательно, работа будет двигаться плохо.

Помочь тут может наличие хотя бы примитивного дневника, в котором отмечается прогресс по задачам. Есть люди, которые и без него справляются, но обычно такой дневник дает +10% работоспособности. Самоконтроль — это наше все. Дневник объективен. Заодно позволяет не утонуть в списке дел. Важно четкое понимание того, что надо делать в каждый конкретный момент времени. Не понимаете, что надо сделать прямо сейчас? Значит, скорее всего, вы ничего не будете делать. Как бороться? Есть слона по кускам — разрезать крупную задачу на мелкие.

Целеполагание как раз и отвечает за мотивацию. Нет цели — нет мотивации. Чем цель отличается от мечты? Тем, что мечту не обязательно достигать. Цель ясна, к ней есть понятный путь, и она привязана к конкретным срокам. В идеале каждый шаг вам понятен, результат желанен и важен. Вы не отвлекаетесь на другие дела.

Собираем все вместе — что делать, если проблема висит, а вы ее не решаете? Неважно — сделать звонок, убраться в доме, прибить полку, поехать куда-то, начать новый проект, написать резюме…

— Следите, чтобы со здоровьем все было нормально. Если не нормально — исправляйте: здоровый сон, витамины, прогулки… Одна-две недели — и организму станет сильно лучше.

— Ищите, нет ли каких-то внутренних причин не делать именно это дело. Идея проста: если вы это не хотите делать, вы и не будете. Нет никакой специальной магии.

— Проверяете, что правильно поставили цель (и эта цель нужна именно вам, а не кому-то еще), и четко понимаете, что именно надо делать, что у вас есть внутренний ресурс на это.

Работа психотерапевта очень интересна в случае с прокрастинацией. Похожа на работу детектива — симптом у всех один, а причины совершенно разные. Конечно, есть еще навык работоспособности как таковой. Есть привычка лениться. Бывает сложно почувствовать связь между делами сегодня и последствиями потом. Есть и личные особенности. С этим прекрасно разберется специалист.

Но вы сами, прямо сейчас, можете устранить львиную долю своих проблем. А потом начать достижение своих целей. Да, жизнь не ограничивается только этим, но именно цели позволяют вам жить той жизнью, которую вы выбираете для себя.

Источник