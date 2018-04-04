FMX-трюки в исполнении Джоша Шихана

Легендарный австралийский райдер, совершивший революцию в мотофристайле.

31 марта при поддержке департамента спорта и туризма Москвы состоялся международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв — 2018». На арене «Олимпийского» встретились лучшие мировые и российские райдеры. Одним из шоу, которые были презентованы зрителям, в рамках фестиваля, стала программа «Мототерапия».

Нам удалось встретиться и пообщаться с революционером в мотофристайле австралийским атлетом Джошем Шиханом сразу после того, как он исполнил свой коронный трюк «двойное сальто назад» в рамках шоу «Мототерапия».

Джош Шихан: «Езда на мотоцикле помогает избавиться от стресса. Когда ты едешь на мотоцикле по трассе и должен делать трюки, то забываешь обо всём вокруг. Ты можешь очистить разум, расслабиться. Мы хотим передать это чувство каждому, кто участвует в шоу».

Средняя высота, которой обычно достигает в своём прыжке с трамплина мотоциклист, составляет 15 метров. Именно поэтому FMX представляет собой сложную систему трюков, требующих кропотливой подготовки и сноровки. В нашей подборке мы собрали 5 лучших трюков в исполнении Джоша Шихана, каждый из которых результат серьёзной физической и психологической работы над собой.

Тройной Backflip

Невероятно сложный трюк. Тройное вращение — сальто.

Джош Шихан: «Для фристайла надо быть очень сильным психологически. Во фристайле очень много всего опасного и пугающего, например сальто назад. Необходимо быть спокойным, несмотря на давление, даже если что-то идёт не так. Страх и понимание рисков важны, но ещё важнее держать их под контролем, чтобы они не захватили тебя».

Tsunami Backflip

Цунами — стойка на руках перпендикулярно мотоциклу в полёте.

Nothing/Rock Solid

Название этого трюка на мотоцикле переводится как «ничего». Ничто не должно связывать райдера и мотоцикл, ни руки, ни ноги.

Backflip Double Grab

Райдер крутит мотоцикл, находясь в полёте рядом с ним.

Flip Heart Attack

Огромная часть трюков в FMX выполняется во флипах, то есть во время исполнения сальто назад или вперёд.

Доверить свою жизнь мотоциклу и рвануться вверх, навстречу солнцу, способен далеко не каждый. Команды райдеров каждый день совершают сотни трюков, рискуя своей жизнью ради моря адреналина. А нам остаётся только восхищаться их смелостью и наблюдать за прекрасными фигурами, которые рисуют в воздухе атлет и его мотоцикл!