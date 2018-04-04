Ещё
Себастьян Феттель: «Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном не должны ладить»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света

Себастьян Феттель: «Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном не должны ладить» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что у него нормальные отношения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. О напряженности между ними заговорили снова после квалификации «Гран-при Австралии», когда британец заявил немцу, что хотел стереть улыбку с его лица.
— Он сказал, что пошутил, и я ему верю, — цитирует F1i Феттеля. — Думаю, мы достаточно взрослые, чтобы нормально общаться. Это нормально, что мы шутим друг с другом, хотя мы разные люди. Когда же садимся за руль, хотим победить всех и стать первыми. Я не понимаю, почему мы не должны ладить друг с другом.
Спорт-Экспресс: последние новости
Рублев вышел во второй круг Уимблдона Сергей Степашин: "Когда сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира, скажу Саламычу - ты гений!" Александр Овечкин: "Что не нравится в Америке? Водители: они очень тупые"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света21
Тест: выживете ли вы в открытом море?12
Мужчина угостил чаек и был наказан на 17 лет50
«Шерочка с машерочкой»: кого так называли изначально3
Зачем в СССР брили годовалых детей наголо14
Видео
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение