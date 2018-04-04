Себастьян Феттель: «Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном не должны ладить»

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что у него нормальные отношения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном . О напряженности между ними заговорили снова после квалификации «Гран-при Австралии», когда британец заявил немцу, что хотел стереть улыбку с его лица.

— Он сказал, что пошутил, и я ему верю, — цитирует F1i Феттеля. — Думаю, мы достаточно взрослые, чтобы нормально общаться. Это нормально, что мы шутим друг с другом, хотя мы разные люди. Когда же садимся за руль, хотим победить всех и стать первыми. Я не понимаю, почему мы не должны ладить друг с другом.