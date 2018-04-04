Следующий бой Александра Емельяненко — с кем? Отвечают промоутеры

Но точно не с Сергеем Харитоновым , он хочет неадекватных денег.

Александр Емельяненко в прошлом сентябре возобновил карьеру, он отсутствовал более 3,5 лет. За это время он успел отсидеть в тюрьме. Но в то же время Емельяненко полностью пересмотрел свой образ жизни, снова увлекся тренировками. И сейчас он выглядит просто феноменально. Даже в лучшие годы, когда он выступал в Pride, его форма не была столь же превосходной. Но сейчас возникла проблема другого рода: Емельяненко тяжело подобрать соперника. Немногие соответствуют его уровню. А бойцы высочайшего уровня находятся на серьезных контрактах в США. Российские промоутеры предложили свои варианты оппозиции для Емельяненко.

Промоутер Александр Скаредин (RCC) рассказал, что занимается поиском соперника для Емельяненко-младшего, но им не станет Сергей Харитонов.

— Не хочется устраивать бой Александра Емельяненко с бойцом, который давно почил на лаврах. То есть с условным Мондрагоном или другим привозным иностранцем. Нет смысла выбрасывать большие деньги, бой будет достаточно дорогим, и он должен соответствовать по качеству.

Кого бы я именно хотел видеть соперником Александра Емельяненко? В ближайшем будущем точно не будет боя с Сергеем Харитоновым, Сергею надо набрать форму после травмы. Провести пару боев и показать, что он в форме. Но этот вариант мне больше нравится, чем, допустим, бой Александра Емельяненко против условного Антонио Сильвы . Да, Сильва — это имя на бумаге, но сам бой был бы, скажем так, не очень. Он давно уже не тот.

Бой тяжеловесов это достаточно затратное дело. Сколько стоит бой в котором участвует Александр Емельяненко? Я думаю это гораздо меньше, чем 100 тысяч долларов. Но если перед ним поставить сильного соперника, то и оппонент запросит достаточно большую сумму, как и Александр Емельяненко. Мы можем привезти тяжеловеса, который сейчас на контракте за гораздо меньшие деньги, и Александр согласится. Но это неинтересно, лучше заплатить большие деньги и заполучить запоминающийся поединок. Пока мы в поиске идеального и правильного соперника для Александра Емельяненко».

Сергей Харитонов, который почти 12 лет назад проигрывал Емельяненко нокаутом, сказал, что ему был бы интересен еще один бой, но не все так просто.

«Как я смотрю на бой с Александром Емельяненко? За большие деньги меня может заинтересовать этот бой».

Камил Гаджиев , президент промоутерской компании «Fight Nights Global», рассказал о последних переговорах с Сергеем Харитоновым, которые были просто абсурдными, и заявил, что также подыскивает достойного бойца для Александра Емельяненко.

— Александр Емельяненко один из самых талантливых тяжеловесов на постсоветском пространстве, который так не реализовал себя до конца. Быть может, сейчас у него хорошее время, чтобы показать себя. Он набирает форму, это видно невооружённым взглядом, хорошие бои показывает. Но важно сделать оговорку, что уровень его оппозиции в последних боях оставлял желать лучшего, но и, с другой стороны, найти для него хорошего соперника не так просто для любого промоутера. Потому что сейчас дефицит хороших тяжеловесов.

Интересен ли нам Александр Емельяненко? Я с ним на связи. Мы обсуждали возможность участия в одном из наших турниров. Это вполне возможно, он популярен и сейчас показывает хорошую форму. Другой вопрос — это соперник, потому что поединок Емельяненко абы с кем, на самом деле, наверное, никому не интересен. Если, например, ему будет интересно встретиться с Павловичем, Минаковым или с Сидельниковым, и они ему подходят как соперники, как имя и противостояние, то, я думаю, такой бой возможен. Если он с ними драться не захочет, то бой невозможен, потому что брать того, кто не имеет к нам никакого отношения, и устраивать показательную историю никто не планирует. Это не наш план.

Бигфут (Антонио Сильва)? У него постоянные травмы. В целом, как вывеска, это, безусловно, будет довольно громко. Сильва у нас на контракте, мы несколько раз пытались организовать ему бой после Минакова, но пока травмы мешают.

На счет слов Александра Скаредина о гонораре Александра Емельяненко? Я думаю, до Сергея Харитонова, который запросил полмиллиона долларов за бой с Виталием Минаковым, Александру Емельяненко точно далеко. Я думаю, что Александр более адекватен. Это реально было так. Люди вели переговоры с Харитоновым о бое с Минаковым. А выпады Сергея в адрес организации, которая, якобы, хотела на его имени попиариться, выглядят нелепо. Потому что мы, «Fight Nights Global», это точно больше, чем Сергей Харитонов.

У нас есть кому драться в тяжелом весе, чтобы пиариться на нем. Увидев форму в последнем бою Сергея Харитонова, мы все понимаем, почему он не стал драться с Минаковым. Ну и уровень гонорара, запрошенного им, просто неадекватен и убивает на корню идею такой бой сделать. Думаю, за бой с Емельяненко Харитонов запросил бы столько же. Но вообще, если посмотреть на их нынешнюю форму, то вообще не имеет смысла говорить о их бое. Достаточно чисто визуально посмотреть на этих бойцов. С Александром Емельяненко мы остановились на том, что будем на связи. Я ему сказал, что он нам интересен. Но такие решения быстро не принимаются.