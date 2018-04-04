«Хлопала ему вместе со стадионом». Виктория Боня первой запостила гол Роналду

Мы с ней поговорили — о поездке в Турин, встрече с Дрогба и отношениях с Феллайни.

Вчера в матче с «Ювентусом» Криштиану Роналду забил самый потрясающий гол ударом через себя, который мгновенно свел весь мир с ума. Первой (или одной из первых), кто запостил шедевр Криша в соцсети, была Виктория Боня . Да, та самая, которую вы помните по «Дому-2».

Видео Бони с верхнего яруса ближайшей к воротам Буффона трибуны разлетелось по соцсетям. Его — с аккуратным указанием авторства — крупный футбольный аккаунт 433 (16,4 миллиона подписчиков; у Бони — 5,9 млн). В комментарии пришел чемпион Голландии в составе ПСВ Йетро Виллемс (сейчас — защитник «Айнтрахта»). Он спросил, когда ждать полноценного повтора из телетрансляции — в 433 ответили, что пиратское видео банят. Видео Бони никто не удаляет.

Сейчас Боню представляют как модель и телеведущую, а главный ее проект сейчас — «День с легендой», интервью с известными спортсменами. Там Виктория — продюсер, режиссер и ведущая. Цель «Дня с легендой», как рассказала Боня журналу Hello — «раскрыть легендарных личностей, не обсуждая частное, а ориентируясь на их философию, отношение к страхам, смерти, жизни и так далее».

Последняя новость о Виктории в светской хронике — расставание с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Из-за этого последние месяцы она живет в Лос-Анджелесе, но звонок Sport24 застал Боню в Монако.

— Меня пригласили на матч, и я решила пойти, — рассказывает Виктория о том, как оказалась в этот вторник на «Ювентус Стэдиум». — Делаю сейчас свой проект свой с легендами футбола. Сейчас будет чемпионат мира, поэтому решила сфокусироваться на этом виде спорта — а так в проекте будут и гонщики «Формулы-1», и борцы, и бойцы, и хоккеисты. Различные спортсмены, которые вдохновляют нашу молодежь и показывают своим примером невероятный путь к успеху и различное преодоление своих проблем, жизненных ситуаций.

— В Турине вы успели только сходить на матч?— Да, конечно, и сразу уехала.

— Как вам игра?— Это было великолепно. Просто невероятно! Из чего-то подобного я могу отметить матч, на который меня приглашал Неймар. В феврале или январе. «Пари Сен-Жермен» даже не помню с кем (27 января «ПСЖ» обыграл «Монпелье» 4:0, Неймар оформил дубль — Sport24). Я увидела такую высококвалифицированную игру, что не могла поверить своим глазам.

А вчера не могла поверить своим глазам, когда увидела, как бегает Роналду. Я много футбола видела, но это совершенно другой уровень. У меня был билет на довольно высокие места, но все равно это было потрясающее впечатление.

Еще сами итальянцы — очень эмоциональные. Впервые за долгое время я сидела среди фанатов, не в ВИП-ложе. И я была просто поражена, как они болеют, как вскакивают, пинают эти перила, стены, кричат, друг с другом громко разговаривают, всплескивают руками.

— Как вы вообще умудрились снять гол года на видео?— Знаете, каждый раз, когда я хожу на игры, у меня есть четкий нюх. И я начинаю снимать ровно в тот момент, как что-то должно случиться. И когда Роналду забил гол, я тоже включила камеру на телефоне. Это все-таки в воздухе. Вроде ничего особенного в игре не происходит, но какая-то энергия собирается. И я понимаю, что надо снять.

А вчера они [игроки «Реала» ] стали подходить к воротам [«Ювентуса»], там была развязочка такая интересная перед этим, буквально через несколько минут. Стало понятно: может быть гол. Так и вышло. Я сразу залила его в инстаграм.

Такое уже не в первый раз. И не второй. Когда я ходила на игру «Пари»…

— «ПСЖ». — «ПСЖ», да. У меня даже есть видео оттуда.

Думаю, в какой-то момент я становлюсь для людей первоисточником. Не каждый может оказаться у телевизора

А в эту субботу, вы не представляете, лечу на игру «Манчестер Сити» — « Манчестер Юнайтед ».

— Вы в курсе, что «Сити» станет чемпионом, если победит?— Конечно! Потому и лечу. А они выиграют скорее всего. Хотя болею я за «МЮ».

Знаете, что интересно было. Вот забивает второй гол Роналду. Так люди, которые болеют за «Ювентус», просто встают и начинают аплодировать! И не просто так, а стоя. Вспоминаю — и мурашки по коже. Я такого не видела никогда, честно. Это просто космос.

— Вы хлопали вместе со стадионом?— Ну а как же. А вы слышали там, как я кричала? «А-а-а!»

— С чем можно сравнить то, что вы увидели?— С футболом, в который играют боги! Я бы так это назвала. Хотя у меня есть знакомый, менеджер, он работает с легендами (я с ними тоже разговаривала). Вчера мы переписывались, я говорю: «Послушай, Роналду — просто бог!» А он отвечает: «Он не просто футболист, он мо-о-онстр!» Я вчера посмотрела — и действительно, монстр.

— О чем бы вы спросили Роналду на интервью?— Ну я уж подготовлю вопросы, если встретимся. Спросила бы все-таки, как удается быть в такой форме столько лет, быть на высоте, быть первым, лучшим. Видно, что он физически работает над собой, очень много. Анджелишечка, доченька, подожди, я сейчас договорю.

К сожалению, я опоздала. Минут на пять, может. Ехала из Монако на машине. Думала успеть к началу, но добралась, когда первый гол Роналду уже был забит. После второго гола был третий, и я решила уйти. И люди — болельщики «Ювентуса» — стали уходить, причем в огромных количествах. Иначе были бы пробки. Стадион был абсолютно полный, под завязку. Оставалось минут 20. Ехать надо было далеко. Подумал, что то, что я увидела, было тем самым моментом. Так что все.

Было очень холодно. И дождь. А я еще и после спортзала поехала, с мокрой головой. Помыла волосы, но они даже не высохли, так села в машину и поехала. Когда добралась до Турина, они еще до конца не высохли.

— Вы знали, что вы запостили гол Роналду через себя одной из первых? Заметили ажиотаж из-за этого?— Видимо, его фанаты писали: «Спасибо за это видео». На английском, испанском, португальском.

— Ходили слухи о вашем романе с Вильямом Галласом . В интервью Sport24 он рассказал, что вы познакомились еще в 2003-2004 годах. При каких обстоятельствах?— Я тогда жила в Англии. Как и с Дрогба, с Галласом я познакомилась еще в те времена.

Господи, я сейчас смотрю на себя, у меня лихорадка на губах. С двух сторон! Представляете, как вчера было холодно? Вот это да… Никогда в жизни не было лихорадки, а тут вскочила.

— Галлас вспоминал, что вы написали ему в директе с просьбой об интервью, но он увидел сообщение только через пару недель. Вы в итоге встретились?— Нет, об интервью я его не спрашивала. Такая история вообще-то произошло с Дидье! Написала ему: «Посмотри в личку». Телефон его найти не могла. Прошло месяца два, и он увидел мое сообщение.

А с Галласом мы тогда не виделись. Десять лет мы не виделись, если не больше. Все-таки для своего проекта я снимаю суперзвезд. Луиша Фигу Фабио Каннаваро , очень хочу с Тотти.

— Как вам общение с Дрогба?— Дидье — невероятный человек. Не могу описать словами его человеческих качеств. Это просто невозможно. Он приезжал в «Спортинг» в Монако (Monte-Carlo Sporting — концертный зал и клуб в Монако; так же называется музыкальный фестиваль — Sport24), я ходила туда на съемки видеоряда, слушала интервью Дрогба. У него же свой фонд, школы строит. Там очень сложно получить образование.

Я в интервью Дидье об этом спросила. Он рассказал: однажды в его стране была война, он приехал туда (в 2005 году, после того, как Кот-д'Ивуар впервые пробился на чемпионат мира — Sport24). И все люди встречали его, провожали, и все они были объединены. Спорт — шанс объединить даже тех, кто враждует и воюет.

То, что Дрогба делает для свой страны — невероятно. Он активно занимается социальными проектами. Как мой друг Дидье сказал, что он удочерил девочку, но скрывает это. Я попросила, чтобы в интервью он в этом признался. Дрогба — скромный, талантливый человек с огромным сердцем, который меняет историю своей страны.

— Что вас связывает с Маруаном Феллайни?— Безусловно, дружба. Он потрясающий человек, который прошел через много трудностей. Я же сейчас поеду в Манчестер, буду разговаривать с ребятами. Пока не могу сказать, с кем. Но хочу поддержать Маруана. Не знаю, будет ли он играть. Он то выходит, то не выходит. В принципе, Моуринью возлагает на него большие надежды. Хотя у него (Феллайни) сложная ситуация: он же не подписывает контракт. И думает, куда идти.

— Позовите его в чемпионат России. — Посмотрим! На чемпионат мира-то к нам он приедет. Это последний его турнир за сборную Бельгии. Он заканчивает там карьеру.

— Вы встречались или встречаетесь с Феллайни?— Я стараюсь про свои личные отношения не говорить. Это никак не относится к делу. Вы как журналист, конечно, молодец, я все понимаю. Но я и сама тележурналист. Поэтому оставим без комментариев.

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